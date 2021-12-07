Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tahinle şipşak hazırlayacağımız, sofralara renk katacak başlangıç lezzetlerine yani mezelere yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanintfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



HİBEŞ



MALZEMELER

1 adet bostan patlıcan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 diş sarmısak

1 kaşık süzme yoğurt

Yarım çay bardağı tahin







YAPILIŞI: Patlıcanı közledikten sonra kabuğunu soyarak bir çatal yardımı ile iyice eziyoruz. Tüm malzeme ile karıştırarak tekrar iyice eziyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz.



PATLICAN VE TAHİNLİ MUTABBAL



MALZEMELER

1.5 su bardağı tahin

5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

3 diş sarımsak

2 adet limon

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2.5 tatlı kaşığı kimyon

1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Sarımsakları rendeliyoruz. Sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeyi iyice karıştırırıp, birbiriyle özleştiriyoruz. Tuz ve limon ayarını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ekmek üzerine sürerek yiyoruz.



TAHİNLİ PAŞA MEZE



MALZEMELER

1 kalıp beyaz peynir

200 gr. domates salçası

100 gr. biber salçası

2 yemek kaşığı tahin

1 bağ maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Peyniri elimizle ezdikten sonra salçaları katıp yoğuruyoruz. Baharatları ve yağı ekliyoruz. Rengini aldığı zaman maydanozu ilave ediyoruz.