Tandır, lime lime ayrılan etler ile et sevmeyenlerin bile göz bebeği bir et pişirme yöntemidir. Ancak tandır yapmak ev mutfaklarının harcı değildir. Tandır yapmak, uzun saatler ister, belki bir kuyu, belki kiremitten bir fırın ister. Birçok sebep ile evlerimizde yapmaya ürktüğümüz tandırı ben evimde hem tencerede hem de fırında yaparım. Özellikle bayram günlerinde çok az bir çabayla 3-4 saat içinde tandır hazır olur. Tandır yaparken, tamamen deneme yanılma yöntemi ile bulduğum bir formül var ki o da kırmızı soğan kabuğu mucizesi. Daha sonra çıkarılmak üzere tandıra eklediğim kırmızı soğan kabuğu hem kokusunu, hem de nar gibi rengini veriyor tandıra. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu, bereketli sofralarda buluşabilmek dileği ile. Sevgi ve selamlarımla...







KUZU TANDIR

MALZEMELER

2 kg. kuzu kol eti

Taze veya kuru kekik

Taze veya kuru biberiye

İki üç adet defne yaprağı

Karabiber

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet kırmızı soğan

1 küçük kereviz

5-6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Etleri iri halde parçalıyoruz. Üzerine kekik, biberiye, karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve zeytinyağı ilave edip, bir süre dinlendiriyoruz. Ardından bütün sebzeleri büyük büyük doğrayıp güvecin dibine diziyoruz. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup, etleri önlü arkalı mühürlüyoruz ve güvece alıyoruz. Tuz serpip üzerine folyo kağıt kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında dört saat pişiriyoruz.







HİNDİ

MALZEMELER

1 adet hindi but

2 bardak su

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

1 küçük boy kuru soğan

Tuz

Karabiber

Kekik

Kimyon

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Hindi butumuzu güzelce temizleyip derisini alıyoruz. Düdüklü tencereye yerleştiriyoruz. Üzerine 2 bardak su, tuz, soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Tenceremizin ağzını kapatıp önce yüksek ateşte, buharı çıktıktan sonra çok kısık ateşte 30 dakika pişiriyoruz. Servis etmeden önce az tereyağında ve baharatlarla orta ateşte biraz çevirebiliriz.







TAVUK TANDIR

MALZEMELER

7-8 adet pirzola tavuk

1 soğan

SOS İÇİN:

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Sos için malzemeleri karıştırma kabına alalım ve hepsini tel çırpıcı ile karıştıralım. Daha sonra tavukları da karıştırma kabına alarak, her yerine gelecek şekilde bu sosa bulayalım ve üzerini streçleyerek 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Tavuklarımız dinlenince düdüklü tenceremize yerleştirelim ve içine üzerine çizikler attığımız soğanı koyalım. Karıştırma kabımızda kalan sosu da üzerine döküp tencerenin kapağını kapatalım. Tencereyi ocağa alarak yüksek ateşte pişmeye başlayınca, yani düdüklü tencerenin fısırdama sesini duyana kadar pişirmeye başlayalım. Düdüklümüzden buhar çıkıp kaynamaya başlayınca buharın çıktığı düğmeyi aşağıya doğru indirerek kısık ateşe alalım ve 40 dakika pişirelim. Pişen tavuğumuzu ocaktan aldıktan 10 dakika sonra buharı varsa çıktığından emin olarak tencereyi açalım.