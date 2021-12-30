Sizlere yeni yıl ruhunu hissettiren, birbirinden nefis lezzetler hazırladım. Ben pişirirken çok eğlendim. Siz de tam zamanı iken mutlaka deneyin, evinizi saran mis gibi kokunun tadına varın.



YILBAŞI EKMEĞİ



MALZEMELER

1 paket toz maya

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı su, süt karışımı

Yarım su bardağı süt

150 gr. eritilmiş margarin, tereyağı karışımı

1 çorba kaşığı mahlep

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

750 gr. un

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı damla çikolata (İsteğe bağlı)

1 çay bardağı kuru kayısı

1 çay bardağı kuru incir

1 çay bardağı ceviz ya da badem







YAPILIŞI: Toz maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı ılık su-süt karışımını 10 dakika mayalandırıyoruz. Yarım su bardağı ılık sütle şekeri eritiyoruz. Eritilmiş margarintereyağı karışımını süte ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Yumurtaları ayrı bir yerde çırpıyoruz, karışıma ekliyoruz. Ön maya yaptığımız mayayı da ekleyip hepsini karıştırıp unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu 1 saat mayalandırmaya bırakıyoruz. Kabaran hamura tüm kuru meyveleri ve cevizi ekleyip tekrar yoğuruyoruz. İstediğimiz şekli verip 30 dakika tepsi mayalandırması yapıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp, 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



KESTANELİ YILBAŞI KURABİYESİ



MALZEMELER

İÇİ İÇİN:

1 kase pişmiş parçalı kestane

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

HAMURU İÇİN:

200 gr. tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Kestane ve şeker özleşinceye kadar kısık ateşte pişirilir. Ardından tarçın eklenir ve ateşten alınır. Hamur için; un azar azar eklenerek karıştırılır ve yumuşak bir hamur elde edilir. Hamurdan küçük parçalar kopararak içine kestaneli harçtan konur ve kapatılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirilir.



YILBAŞI KEKİ



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağından biraz az toz şeker, esmer şeker karışımı

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı tereyağ

1 su bardağı meyve şekerlemesi

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı vişne kurusu

1 adet portakal suyu

1 çay bardağı damla çikolata

5 adet kuru kayısı (Minik doğranmış)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karanfil tozu

1 paket kabartma tozu

Çay kaşığı ucuyla karbonat

2 su bardağı elenmiş un

YAPILIŞI: Bir cam kasede portakal suyunu sıkıp meyve şekerlemelerini, üzümleri, vişne kurusunu içine atarak 15 dakika bekletiyoruz. Yumurtalarla şekeri 5 dakika çırpıyoruz. Yağı ekleyerek 2 dakika daha çırpıyoruz. Tüm toz malzemeleri eleyerek ilave ediyoruz, tekrar düşük derecede çırpıyoruz. Portakal suyunda beklettiğimiz malzemeleri iyice süzüp, diğer meyveleri ilave ederek karıştırıyoruz. İstediğiniz kalıbın tabanına yumuşak tereyağı sürüyoruz. Bu karışımı kalıba döküyoruz. 170 derece ılıtılmış fırında 50-55 dakika arası pişiriyoruz.