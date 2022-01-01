Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, balık sofralarına alternatif bir bakış açısı getiriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Gönderdiğiniz tarifleri tek tek deniyorum. İdilika yorumu ile zaman içinde sizlerle paylaşacağım. Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Bana, idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile sevgi ve selamlarımla...
KRAKERLİ BALIK
MALZEMELER
3 adet fileto balık
1/2 su bardağı rendelemiş eski kaşar
1 su bardağı ufalanmış kraker
2 adet çırpılmış yumurta
Yarım kase un
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI: Eski kaşar rendesi ve ufalanmış krakeri rondoda çekiyoruz. Tavada zeytinyağını ısıtıyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz. Levrek filetoları önce una, sonra yumurtaya sonra da peynirli kıtır karışıma bulayıp kızartıyoruz. Kağıt havlu üzerine koyup fazla yağının süzülmesini bekliyoruz.
SARIMSAKLI BEBEK PATATESLER
MALZEMELER
500 gr. bebek patates
3 yemek kaşığı tereyağı
Yarım demet maydanoz
5 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
YAPILIŞI: Bebek patateslerin kabuklarını soyup tuzlu suda haşlıyoruz. Hafif diri kalacak şekilde sudan alıyoruz. Teflon tavada tereyağını eritiyoruz, sarımsakları rendeleyip yağda çeviriyoruz. Haşlanmış patatesleri ilave edip hepsini soteliyoruz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve doğranmış maydanoz ilave ediyoruz. Fırından çıkmış balığın yanında servis ediyoruz.
HAVUÇ SALATASI
MALZEMELER
5 adet havuç
250 gr. tahin
3 diş sarımsak
5 yemek kaşığı nar ekşisi
YAPILIŞI: Havuçları rendeleyip 10 dakika dinlendiriyoruz. Malzemelerle karıştırıp üzerine zeytinyağı gezdirip servis ediyoruz.
ELMALI HAFİF TATLI
MALZEMELER
5 adet elma
1 çay bardağı krema
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Tarçın ve ceviz
YAPILIŞI: Meyveleri rondoda çekip püre haline getiriyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz. Tarçın ve ceviz ile süslüyoruz.