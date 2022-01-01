Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, balık sofralarına alternatif bir bakış açısı getiriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Gönderdiğiniz tarifleri tek tek deniyorum. İdilika yorumu ile zaman içinde sizlerle paylaşacağım. Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Bana, idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile sevgi ve selamlarımla...







KRAKERLİ BALIK

MALZEMELER

3 adet fileto balık

1/2 su bardağı rendelemiş eski kaşar

1 su bardağı ufalanmış kraker

2 adet çırpılmış yumurta

Yarım kase un

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Eski kaşar rendesi ve ufalanmış krakeri rondoda çekiyoruz. Tavada zeytinyağını ısıtıyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz. Levrek filetoları önce una, sonra yumurtaya sonra da peynirli kıtır karışıma bulayıp kızartıyoruz. Kağıt havlu üzerine koyup fazla yağının süzülmesini bekliyoruz.







SARIMSAKLI BEBEK PATATESLER

MALZEMELER

500 gr. bebek patates

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım demet maydanoz

5 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Bebek patateslerin kabuklarını soyup tuzlu suda haşlıyoruz. Hafif diri kalacak şekilde sudan alıyoruz. Teflon tavada tereyağını eritiyoruz, sarımsakları rendeleyip yağda çeviriyoruz. Haşlanmış patatesleri ilave edip hepsini soteliyoruz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve doğranmış maydanoz ilave ediyoruz. Fırından çıkmış balığın yanında servis ediyoruz.







HAVUÇ SALATASI

MALZEMELER

5 adet havuç

250 gr. tahin

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: Havuçları rendeleyip 10 dakika dinlendiriyoruz. Malzemelerle karıştırıp üzerine zeytinyağı gezdirip servis ediyoruz.







ELMALI HAFİF TATLI

MALZEMELER

5 adet elma

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Tarçın ve ceviz

YAPILIŞI: Meyveleri rondoda çekip püre haline getiriyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz. Tarçın ve ceviz ile süslüyoruz.