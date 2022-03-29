İdilika'nın Mutfağı'nda bugün soframızı Malatya'da kuruyoruz. Malatya mutfağı her yönüyle beni kendine hayran bırakan bir mutfak oldu. Magtad'ın emekleri ile hazırlanan Kayısı Çiçeği Festivali'ne bizzat katıldım. Kadın kooperatiflerince üretilen lezzet harikası yemekleri tanıdım. Coğrafi işaret alan yemeklerin bir kısmını yarışmaya bile tabi tuttuk. Malatyalı hanımlar el lezzetlerini gösterdi ve hepsi muhteşemdi. Cana yakınlığın ve konukseverliğin için teşekkürler Malatya.



ARAPGİR DOLAMASI



MALZEMELER

200 gr. kıyma

100 gr. kuyruk

1 demet maydanoz

500 gr. kuru soğan

600 gr. pilavlık bulgur

1 tutam karabiber veya 1 çay kaşığı

1 çorba kaşığı kırmızı biber

1000 gr. salamura yaprak

1 tatlı kaşığı tuz

250 gr. salça







YAPILIŞI: 1 litre su kaynatılır ve bulgurun üzerine dökülür 30 dakika beklenir. 30 dakika içinde soğanlar küp küp doğranıp baharatlarla karıştırılır. İçine maydanoz doğranır. Kıyma ve kuyrukla beraber yoğurulur. Salçası da ilave edilir. Hazırlanan harç sarılmaya hazırdır. Arapgir yaprakları büyüklüğüne göre bölünerek, ufak ufak sarılır ve çelik tencereye dizilir. Kısık ateşte pişen sarmalar, tencerenin kapağının altına bir tabak konularak kaynatılır. Ardından tahminen 1 saat pişirilmelidir. Sarmalar piştikten sonra geleneksel Arapgir'in kalaylı bakır tabaklarına konulup üzerine isteğe göre karabiber ve maydanoz serpilerek ikram edilir.



KIRAZ YAPRAĞI KÖFTESİ



MALZEMELER

300 gram kiraz yaprağı

1.5 kg. yoğurt

3-4 yemek kaşığı un

2-3 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı erik/nar eksisi

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı unlu bulgur (yarma)

1 yemek kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

6-7 büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Yapraklar yıkandıktan sonra süzülür. Hamur için; unlu bulgura tuz ve su eklenip yoğrulur. Yapraklar bu hamur ile ince ince sarılır, tencereye düzgün şekilde dizilir. Sarma işlemi bittikten sonra üstünü geçecek kadar sıcak su eklenip, üzerine tabak kapatılarak düdüklüde 20 dakika, tencerede ise 45-50 dakika pişirilir. Ardından süzülerek kenarda soğumaya bırakılır. 1.5 kg. yoğurt tencereye alınır ve üzerine 3-4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı tuz eklenerek sıcak su ilave edilip iyice çırpılır. Kaynadıktan sonra sarılan sarmalar yavaşça yoğurda eklenerek 10 dakika daha kaynatılır. Altı kapatılarak dinlendirilir.

SOSU İÇİN: 6-7 adet soğan robottan geçirilerek yağda kavrulur ve kavrulan soğana 1 tatlı kaşığı tuz ve pişen köftenin suyundan 1 kepçe eklenerek altı kapatılır. Sulu köfte soğuyunca tabağa alınıp üzerine soğan sos gezdirilir.



AKÇADAĞ KÖMBESİ



MALZEMELER

10 su bardağı kepekli un

1tatlı kaşığı tuz

Su

İÇ HARCI:

250 gr. az yağlı kıyma

250 gr. margarin veya tereyağı

1 su bardağı kepekli un

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı su

YAPILIŞI: Önce kıymayı yarım bardak suyla karıştırıp tuz ilave ediyoruz. Suyu çekene kadar pişirdikten sonra bir kenara bırakıyoruz. Diğer tarafta 250 gr. margarin veya tereyağı ile 1 su bardağı unu hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Böylece iç harcımız hazır hale geliyor. Bu arada hamuru yoğurmaya başlıyoruz .10 su bardağı un ve bir tatlı kaşığı tuzu yoğuracağımız kaba koyup azar azar su ilavesiyle çok yumuşak olmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamuru ne çok sert ne çok yumuşak olan bir kıvama getiriyoruz. Yoğrulan hamuru iki eşit bezeye ayırıyoruz. Birinci bezeyi tepsiden biraz büyük açıyoruz ve yağlanmış tepsiye düzgün şekilde seriyoruz. Üzerine eşit şekilde kavrulmuş un seriyoruz. Ardından pişen kıyma ve iri çekilmiş cevizleri serpiştiriyoruz. Diğer bezeyi ise tam tepsi boyutunda açıp, tepsideki harcın üzerine kapatıyoruz. Alttaki yufkanın kenarları ile üstteki yufkayı birleştirip ortada bir delik açıyoruz. Çatalla üzerine şekil verip salça ,sıvı yağ ve su karışımını üzerine sürüyoruz. Sıcak fırına verip, altı hafif pembemsi olunca çıkarıyoruz.