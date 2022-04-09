İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Yalova'dayız. Yalova, bulunduğu iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması nedeniyle her türlü sebze ve meyve çeşidinin yetiştirildiği bereketli topraklara sahip sayılı illerimizden biridir. Ülkemizin batısında yer alan Yalova, bulunduğu coğrafi konumu itibariyle yoğun göç aldığından, göç ederek gelenlerin kendi yöresel kültürlerini yaşatma isteği ortaya çıkmıştır. Çerkezler, Boşnaklar, Gürcüler, Tatarlar, Lazlar ve daha birçok etnik grup bu verimli topraklarda hayatlarını idame ettirdiğinden Yalova'da çok zengin bir yemek kültürü oluşmuştur diyebiliriz. Bugün sizlere Yalova mutfağı denilince akla gelen en lezzetli tarifleri hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Hayırlı iftarlar.







BÖĞÜR DOLMASI



MALZEMELER

1 kg. kaburga et

1 kg. Ovadan pirinç

1 baş kuru soğan

1 bardak mısır özü veya tereyağı

Dolmalık fıstık

Tuz

Diyar karabiber

Yenibahar

YAPILIŞI: İnce doğranmış soğan yağda kavrulur. Kuşbaşı etler ilave edilir. Bir süre kavurduktan sonra fıstık, pirinç, tuz, karabiber ve bahar ilave edilip suyla pişirilir. Pirinçlerin diri kalması sağlanır. Kaburga, kenarından açılır. Tuz ve karabiberle içi ve dışı ovulur. Hazırlanan pilav içine doldurur. Açılan kenar iğne iplikle dikilir. Geniş bir tencereye kaburgalar alta gelecek şekilde konur. Ocakta etler yumuşayana kadar pişirilir. Pişen böğür tepsiye alınarak üzerine su dökülüp fırında, üzeri çıtır çıtır kızarana kadar tutulur. Arada suyunu çekmişse ilave edilir.



YUMURTA TİRİDİ



MALZEMELER

5 yumurta

1 soğan

5 domates

1/2 su bardağı su

Vera katı yağ

Kırmızıbiber

Tuz

YAPILIŞI: Piyazlık doğranmış soğanları kızgın yağda pembeleştirin. Soğanların üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesleri ekleyip suyunu çektirin. Tuz ve biber katıp, su ilave edin ve kısık ateşte 5 dakika pişirin. Malzemelerin üzerine yumurtaları kırın ve yumurtanın akını beyazlatın.



KÖFTELİ BAMYA



MALZEMELER

750 gram bamya

3 adet domates

2 adet soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

500 gram kıyma

Tuz

Diyar karabiber

Kimyon

Pul biber







YAPILIŞI: Köfte için; kıymaya pul biber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip yoğuruyoruz. Daha sonra da misket büyüklüğünde köfteler yapıp bir kenarda bekletiyoruz. Bir tencereye zeytinyağı koyuyoruz, yemeklik doğradığımız soğanı yağda kavuruyoruz. Daha sonra üzerine doğradığımız biberleri ve domatesleri de ekliyoruz. Temizlediğimiz bamyalara limon suyu katıp tencereye alıyoruz. Birkaç dakika sonra köfteleri ekliyoruz. Köfteler kendini toparlayınca tuzu ekleyip bir kez daha karıştırıp pişmeye bırakıyoruz.



TERMAL TATLISI



MALZEMELER

KREP HAMURU İÇİN:

15 gr. un

1 adet yumurta

3 gr. sıvı yağ

1 gr. tuz

1 gr. şeker

İÇİ VE SOSU İÇİN:

50 gr. elma marmeladı

5 gr. kavrulmuş çam fıstığı

50 gr. Bolmix vişne reçeli

5 gr. nişasta

50 gr. su



YAPILIŞI: Bir çukur kaba un, süt, yumurta, çiçek yağı, tuz ve şeker ilave edilerek krema kıvamı alacak şekilde karıştırılır. Teflon tavada pişirilir. Hazırlanan krep soğutularak üzerine elma marmeladı sürülür. Kavrulmuş fıstıklar kırılıp krepe serpilir. Rulo şeklinde sarılır. Çapraz bir şekilde kesilerek, kesik kısımları üste gelecek şekilde servis tabağına yerleştirilir. Vişne reçeli, su ve nişasta kaynatılarak kreplerin üzerine ilave edilerek servise sunulur.



YALOVA KÖFTESİ



MALZEMELER

400 gr. koyun kıyması

3 adet yumurta

1 kalın dilim bayat ekmek

2 orta boy soğan

1/2 su bardağı kaşar

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı Diyar karabiber

1/2 çay kaşığı Hindistan cevizi rendesi

4 çorba kaşığı sadeyağ veya Vera margarin

1/2 bardak süt

2 çorba kaşığı un

YAPILIŞI: Kreması için ufak bir tencereye yağ konulur ve eritilir. Az un eklenir, bir dakika kadar kavrulur. Süt ilave edilerek koyulaşıncaya kadar telle karıştırılır ve ateşten indirilerek yumurta, tuz, rendelenmiş kaşar peyniri eklenir. Diğer yandan uygun boyda bir kabın içine konulan kıyma, rendelenmiş soğan suyu, ekmek içi, tuz, karabiber, rendelenmiş Hindistan cevizi ve iki yumurtanın sarısı konularak iyice karıştırılır. Bu karışmış malzeme bir kere daha kıyma makinesinden çekilir. İri iri parçalara ayrılır. Yuvarlanır ve ortası çukurlaştırılır. Yağlanmış tepsiye dizilir. Kıymanın çukur kısmına hazırlamış olduğumuz krema doldurulur. Orta hararetli fırında yarım saatten fazla pişirilir. Üstünün kızarması makbuldür.