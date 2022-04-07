İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, iftarda Karabük sofrasındayız. Karabük mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda saptanan yüzden fazla yemek çeşidi yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemekler, Karabük mutfağının baş yemekleri arasında yer almaktadır. Gözleme, Safranbolu bükmesi, kuyu kebabı, kara mancar, yaprak dolması, yayım (Ev makarnası) peruhi, bandırma, sini çöreği, çullu börek, bazlama, su böreği, ev baklavası, safranlı zerde, höşmerim, haluşka yöresel yemeklerdendir. Bölgede özellikle sonbaharda bulunan Kanlıca ve diğer mantar çeşitleri ile yapılan yemek ve börekler, yöre mutfağına zenginlik katmaktadır. Her zaman taze satılan helva çeşitlerinin yanı sıra fındıklı, Şam fıstıklı, güllü ve safranlı çeşitleri bulunan Safranbolu lokumları da ünlüdür.







SÜTLÜ KEŞKEK ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı Yöremce buğday

1 litre süt

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Bir su bardağı buğdayı yıkayalım. Tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyelim. En küçük ocakta, en düşük ayarda buğdayları pişmeye bırakalım. (Amacımız buğdayın kısık ateşte özünü bırakmasını sağlamak) Buğdaylar suyunu çektiği zaman yine üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Bu işlemi buğdaylar özünü bırakıp renk değiştirene kadar tekrarlayalım. (Görsellerden daha iyi anlayacaksınız) En son sütü ekleyelim ve ocağın altını açıp kıvam alması için kaynamaya bırakalım. (10 dakika kadar) Daha sonra tuz ve bir başka tavada iyice kızdırdığımız tereyağını üzerine döküp karıştıralım.



KARAMANCAR YEMEĞİ



MALZEMELER

1.5 çorba kasesi mısır bulgur

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

Tuz

Kırmızıbiber

1 demet mancar

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı tereyağı







YAPILIŞI: Öncelikle karalahanayı doğrayıp kaynar suda iyice haşlayalım. Haşlanan karalahanayı soğuk suda bekletip suyunu sıkalım. Bir gün öncesinden ıslatılmış olan mısır bulguruna biberleri, uzun doğranan soğanları ve yarım çay bardağından biraz daha az yağı ilave ederek karıştıralım. Düdüklü tencerenin en alt kısmına iki avuç mancar koyup mısır karışımını da üzerine ilave edin. Kalan mancarı tekrar koyup üzerine bulgur ekleyin. Tereyağını çok az sıvı yağ ve salçayla kavurup üzerine dökün. Ardından üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyip düdüklünün kapağını kapatın. 1 saat kısık ateşte pişirin.



ÇULLU BÖREK



MALZEMELER

Yufka

Tereyağı

İsteğe göre peynirli, kıymalı veya patatesli harç hazırlanabilir

YAPILIŞI: Yufkalar ince ince kesildikten sonra eritilen tereyağı ile iyice karıştırılır. Bakır siniye, (Altına yufka döşenir) kesilmiş olan yufkalar yayılır. Varsa iç harç yayılır ve üstü yufka ile örtülür. Ateş korunda pişerken tereyağı eklenerek iyice kızarması sağlanır.



PERUHİ



MALZEMELER

4 su bardağı un

1 adet yumurta

Tuz

Su

İÇİ İÇİN:

1 kase süzme Birşah yoğurt

1 tatlı kaşığı nane

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Çok az sıvı yağ

YAPILIŞI: Peruhinin hamuru için yoğurma kabına un ve yumurta ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Kaseye iç harcı için süzme yoğurt, nane ve tuz koyup karıştırın. Daha sonra oklava yardımıyla, hazırlanan hamurdan çok ince olmayacak şekilde bir yufka açın. Açtığınız yufkayı kare kare parçalar elde edecek şekilde kesin. Kestiğiniz karelerin içine naneyle hazırlanan yoğurtlu harçtan koyarak üçgen şeklinde kapatın. Bütün hamur için bu işlemi yapıp ardından kaynar suda 10-15 dakika kadar pişirin. Pişen peruhilerin süzgeç ile suyunu süzün. Ardından servis tabağına alarak üzerine kızdırdığınız tereyağını gezdirin ve sıcak sıcak servis edin.



SAFRANLI ZERDE



MALZEMELER

Yarım kg. nişasta

1/2 kg. Ovadan pirinç

1.5 kg. toz şeker

250 gr. Çerezya Antep fıstığı

Yarım çay kaşığı safran

YAPILIŞI: Safran, tatlıya başlamadan önce ıslatılır. Ardından pirinçler haşlanır ve ıslatılan safran üzerine eklenir. Jöle kıvamına gelmesi için nişasta sulandırılıp eklenir ve pişirilir. Kaselere alınan safranlı zerde, Antep fıstığı ile süslenerek servis edilir.