Leblebisiyle ünlenmiş ilimiz Çorum, leblebisi kadar keşfedilmeyi bekleyen yemekleri ile de öne çıkıyor. Köklü bir tarihi olan ve Hitit uygarlığına başkentlik yapmış olan Çorum topraklarında, tarihin izleri yemek kültürüne de yansımış ve ortaya zengin bir mutfak çıkmıştır. Birçok çeşit yemeği olan Çorum mutfağı, bu köklü tarihin ve bulunduğu coğrafyanın izlerini taşır.

Meşhur Çorum beşlisi olarak adlandırılan ve düğünlerde misafirlere ikram edilen düğün çorbası, yahni, pilav, su böreği ve baklava şehrin en ünlü yemeklerindendir. Bunların yanında İskilip dolması, yırtma aşı, söbelek dolması, madımak, Çorum'un ünlü leblebi tozu ile hazırlanan teltel tatlısı gibi bölgenin kültürünü yansıtan yemekler, Çorum mutfağının sevilen yemeklerindendir.







YAPRAK AŞI



MALZEMELER

Yarım su bardağı Yöremce nohut

Yarım su bardağı yarma

Yarım su bardağı börülce

Yarım su bardağı bakla

Yarım su bardağı yeşil mercimek

TİRİTLİ SUYU İÇİN:

Et suyu

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

Bolca kırmızı pul biber

Karabiber

3 su bardağı su

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YEŞİLLİKLERİ:

3 adet yeşil soğan

6-7 dal taze nane

Biraz maydanoz

Biraz dereotu

SERVİS İÇİN:

Asma yaprağı 25-30 adet

YAPILIŞI: İlk önce nohutu, börülceyi ve baklayı bir gün önceden ıslatalım. Islanmış kuru bakliyatlarımızdan nohut ve börülceyi haşlamaya alalım. Biraz haşlandıktan sonra baklayı da ekleyip haşlamaya devam edelim. En son yeşil mercimek de ilave edip haşlayalım. Sonra suyunu süzelim. Bir başka tencerede tiritli su İçin; tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile soğanlarımızı kavuralım. Kavurduktan sonra domates salçamızı ve baharatlarımızı koyalım. Et suyumuzu da ekleyelim. Yarım su bardağı yarmamızı da yumuşayana kadar kaynatalım. 3 su bardağı suyu da ilave edip bir taşım kaynatıp altını kapatalım. Altını kapattıktan sonra ince ince kıydığımız yeşillikleri tiritli suya katalım. Tiritli suya en son haşladığımız bakliyatları da koyup bir taşım kaynatalım. Asma yaprağı ile servis edelim.



KARAÇUVAL HELVASI



MALZEMELER

1.5 su bardağı un

250 gr. Vera margarin

1 çay bardağı pekmez

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı Çerezya leblebi







YAPILIŞI: Unu geniş bir tavaya alın. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte unun rengi değişinceye kadar kavurun. Margarini ekleyip una yedirerek kavurmaya devam edin.

Pekmezle suyu karıştırın. Kavrulmakta olan una azar azar ekleyin. Hızlıca karıştırın. Helva kıvamını alınca ateşten alıp ılımaya bırakın.

Helvadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp top şeklinde yuvarlayın. Servis tabağına dizip soğumaya bırakın. Üzerine leblebi tozu serpip servis yapın.



YIRTMA AŞI



MALZEMELER

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 (yarım) limon suyu

1.5 litre kaynamış su

1 yemek kaşığı salça

Taze asma yaprağı

2 yemek kaşığı yarma

10-12 dal maydanoz

6-7 dal dereotu

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Öncelikle soğanımızı küçük küçük doğruyor ve sıvı yağda soteliyoruz. Kavrulan soğanımızın üzerine salçayı koyup karıştırıyoruz ve sıcak suyunu ekliyoruz. Elimizle küçük parçalara böldüğümüz ve sonrasında yıkadığımız asma yapraklarımızı ve yarmamızı ekliyoruz. Pişen yemeğimizin üzerine doğranmış dereotunu, maydanozu, çeyrek limon suyunu ve baharatlarını atıyoruz. Birkaç taşım kaynatıp servise sunuyoruz.

NOT: İsteğe bağlı olarak incik etiyle servis edebilirsiniz.



PASTIRMALI MADIMAK



MALZEMELER

1 kilo madımak 1 büyük soğan

3 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı pirinç

7-8 dilim pastırma

Tuz

Karabiber

Bir miktar Diyar kimyon

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra doğranmış pastırma eklenir. Salça ilave ettikten sonra kavrulmaya devam edilir. Madımak, tuz, karabiber, kimyon katılıp suyu dökülür. En son pirinç eklenir. Düdüklünün kapağı kapanır. 30-35 dakikada hazır.



SÖBELEK DOLMASI



MALZEMELER

10 adet söbelek mantarı

Yarım su bardağı bulgur

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı Diyar kimyon

1 büyük domates

2 yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Biber

YAPILIŞI: Mantar 10 dakika kaynatılır. Soğan tereyağında kavrulur. İnce kıyılmış domates ve biberler eklenip biraz daha çevrilir. Salça, bulgur ve kalan malzeme eklenir. Harç mantarlara doldurulur, az su ile ve çok kısık ateşte pişirilir. Sıcak olarak, üzerine tereyağı gezdirilip servis edilir.