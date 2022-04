Güneydoğu'ya has lezzetli yemeklerin tümü Batman'da pişirilmekte ve çok nezih ortamlarda misafirlere ikram edilmektedir. Temel besin kaynaklarını oluşturan et ve süt ürünleri ile hamur işlerinden yapılan yemekler, özellik arz etmektedir. Bol yağlı et yemekleri yapımında, içli köfteler, taze ve kurutulmuş sumaklı dolmalar, bumbar ve bağırsak dolmaları, sam börekler ve çok yaygın olan çiğ köfte ile birlikte yöreye özgü çamurdan yapılan tandırlarda pişirilen tandır ekmeği, perde pilavı, mercimek ve yayla çorbaları Batman nın başlıca yemekleri arasında yer alır.







HAVDEL



MALZEMELER

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı Hun pekmez

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı file badem (Hafif kavrulmuş)

1 çay kaşığı karanfil

1 çubuk tarçın

YAPILIŞI: Bir tencerede tereyağını eritin ve un ekleyip kavurmaya başlayın. Un esmerleşinceye kadar karıştırarak kavurmaya devam edin. Bir sos tenceresinde pekmez, su, karanfil ve çubuk tarçını kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ilıması için bir kenarda bekletip, kavrulmuş una yavaş yavaş ilave edin. Pekmez ve un iyice özdeşleşene kadar karıştırın ve kavrulmuş bademi ekleyin. Elinizle 1 kaşık kadar alıp sıkarak şekil verin ve servis tabağına dizin. Üzerine file badem serpiştirin.



ŞAM BÖREĞİ



MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

1 kg. un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta

1 yemek kaşığı Birşah yoğurt

10 gram tuz

250 ml. ılık su

İÇ MALZEME İÇİN:

1 kg. az yağlı kıyma

1 demet maydanoz

5-6 adet orta boy soğan

Bir tutam yenibahar

Bir tutam karabiber

Bir tutam pul biber

Bir tutam tuz

1.5 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Un ve yumurtayı bir kabın içerisine alarak karıştırın ve yoğurun. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, ılık su ve tuzu ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamur kıvamına gelince 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Bu esnada maydanoz ve soğanı ince ince kıyın. Ardından tencereye yağ ve soğanları ekleyerek kavurun. Üzerine az yağlı kıymayı koyarak karıştırın. Daha sonra maydanoz ve baharatları ekleyerek özdeşleşene kadar kavurun. Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Ayırdığınız parçaları 10 cm. çapında olacak şekilde merdane ile açın. Açılan hamurun ortasına kıymalı harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Sıvı yağı tavaya alın ve kızdırın. Börekleri teker teker önlü arkalı olacak şekilde kızartın.







TIRSIK



MALZEMELER

1 adet tavuk gögsü

4 adet patlıcan

4 det domates

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

Sıvı yağ

Tuz

Pulbiber

Karabiber

Kekik

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Etleri kuşbaşı doğrayıp tencereye alıyoruz. Sıvı yağ, baharatlar ve salçayı ekleyip iyice birbirine yediyoruz. Patlıcanları yemeklik doğruyoruz ve etlerin üstüne diziyoruz. Biberleri de patlıcanların boyunda kesip ilave ediyoruz. En üste yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Üzerine iki diş sarımsak rendeliyoruz. Dilerseniz sebzelerin aralarına da rendeleyebilirsiniz. En üste tuz ve baharatları, duruma göre suyunu da ekleyip tencereyi hiç karıştırmamak koşuluyla pişmeye bırakıyoruz.



KÜTÜLK



MALZEMELER

DIŞ KISIM İÇİN:

1 su bardağı itellik Yöremce bulgur

1 su bardağı köftelik Yöremce bulgur

1.5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

ARCI İÇİN:

500 gr. kıyma

Tuz

Karabiber

1 adet soğan, yemeklik küp doğranmış

1/2 demet maydanoz, ince doğranmış

1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI: Bulgur ve tuz yoğurma kabına alınır. Sıcak su dökülerek karıştırılır ve kapağı kapalı bekletilir. Dinlenen hamura 1 su bardağı su eklenerek yoğurulur. Macun kıvamına gelene kadar yoğurulur. Harç için tavaya yağ alınır ve soğanlar kavrulur. Kavrulan soğana salça eklenir, kokusu çıkınca soğanlar başka bir tabağa alınır. Aynı tavaya yağ ekleyerek kıyma kavrulur ve kavrulunca soğanlar içerisine eklenerek karıştırılır. Baharatlar ilave edilir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, el sulanır ve içerisi açılarak harç koyulur. Bir tencerede tuzlu su kaynatılır ve hamurlar haşlanır.



BATMAN TATLISI



MALZEMELER

2 yemek kaşığı Birşah yoğurt

1 yemek kaşığı Galle sirke

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN:

1 su bardağı ceviz

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

3 bardak su

YAPILIŞI: Şeker ve su tencereye alınır, şerbet pişirilir. Kıvama gelince ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. Eritilen tereyağından yarım bardak alınır ve yarım bardak sıvıyağ ile geniş bir kaba alınır. Yoğurt ve sirke eklenir. Yumurta kırılır. Kabartma tozu ve aldığı kadar unla kulak memesi kıvamında hamur yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Merdane ya da elle çay tabağı büyüklüğünde tam yuvarlak olmayacak şekilde uzunlamasına açılır. 2 kenarından bıçakla 3-4 kesik atılır. Çekilmiş ceviz konup saç örgüsü şeklinde kapatılarak tepsiye dizilir. 180 derecede fırına verilir. Fırından çıkıp kaynarlığını atınca soğuyan şerbet gezdirilerek sunuma alınır.