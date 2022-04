11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Bu gece ilk sahurumuza kalkacağız. Ramazan sofraları deyince aklımıza gelen iki önemli lezzetten biri ramazan pidesi, diğeri de güllaç.



RAMAZAN PİDESİ



MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu







YAPILIŞI: Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeler bekletilir. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elinize yapışmayacak bir kıvama gelince pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır. Tezgaha un serpilir ve her parçaya elle ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur yağladığımız tepsiye yerleştirilir. Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi şekli verilir. Pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir.



GÜLLAÇ



MALZEMELER

10 yaprak güllaç

1.5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

ÜZERİ İÇİN:

Ceviz veya toz fıstık

YAPILIŞI: Süt ve şekeri tencereye alın. Şekerler eriyene kadar karıştırın. Kaynayan sütün ılıması için bekletin. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye dizin. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin. Tatlıyı 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzerine ceviz serpebilirsiniz.



GÜLLAÇ YAPRAĞI



MALZEMELER

4 tatlı kaşığı nişasta

3 tatlı kaşığı un

2 su bardağı su

YAPILIŞI: Un, nişasta ve suyu bir kavanoza alın. Kavanozun kapağını kapatın ve çalkalayın. İşlemi sıvı pürüzsüz bir hal alana kadar sürdürün. 24 cm'lik yapışmaz özellikli bir tavayı ıslatın. Hazırladığınız karışımdan tavanın dibini incecik bir tabaka kaplayacak kadar dökün. Ocağı en yüksek ısıya getirin. Güllaç yaprakları pişerken yelpaze ile üzerini kurutun. Güllaç yaprağı tavadan ayrılana kadar pişirin. Güllaç yaprağını tavadan alırken dikkatli olun, hızlıca kırılabilir. Her yaprak için tavayı ıslatmayı ihmal etmeyin. Güllaç yapraklarını yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Her yaprağı 180 derecelik fırında iyice kuruyana kadar pişirin.