Herkese merhabalar. Niyahet, 11 ayın sultanı, özlemle beklediğimiz Ramazan ayı geldi çattı. Yakında hepimiz sahura kalkacağız ve kısmetse ilk iftar soframızı kuracağız. Mevsim dolayısıyla çok uzun saatler oruçlu kalacağımızdan sahurda tok tutan yiyecekler tüketmemiz şart. Hem uyku sersemi olup hem de karnımızı doyuracak lezzetler hazırlamak zor gibi görünse de esasen sahur için çok pratik alternatifler üretilebilir. Ben de bugün sizinle, benim sahur sofralarımın en meşhur ve son moda lezzetlerini paylaşacağım.



MUTLAKA DENEYİN

Aynı anda hem omlet, hem simit, hem de tost yemenin keyfini yaşayabileceğiniz enfes bir sahur önerim var. Yapması 3-4 dakika bile sürmüyor. Kimin için hazırladıysam hayran kaldı; bu nedenle size de tavsiye ediyorum. Sahur sofranıza İdilika'nın simit tost omletini ister sucuklu, ister pastırmalı, isterseniz de menemen ile yapıp yiyebilirsiniz. Bunun, sahur sofranızın vazgeçilmezi olacağına kuşkunuz olmasın. Hemen hemen herkesin pişiyi sevdiğini bildiğimden, sahanda pişi önerimi de tarif defterinize eklemenizi tavsiye ediyorum. Sahurda, pişili yumurtayı sofranın ortasına getiriyorsunuz. Herkes pufidik pişilerden bir tane koparıp yumurtaya bana bana, erimiş peyniri de uzata uzata yiyor. Denemeye değer, ne dersiniz?



PRATİK BİR ÖNERİ DAHA!

"Uykumdan uyanıp fazla zaman kaybetmek istemiyorum, bir bardak su içip tekrar uyuyorum" diyenler, uyumadan önce fırında tost tarifimi hazırlamak size zaman kazandıracak. Verdiğim tarifi tepsiye dizip fırına atın. Böylece sahura size sadece fırını çalıştırmak kalsın. İftarda çok fazla yeme isteği oluşmayacak kadar tok kalacağınıza eminim. Şimdiden hayırlı sahurlar...



SİMİT TOST OMLET



MALZEMELER

1 adet simit

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı biber salçası







YAPILIŞI: Bir adet simidi yatay olarak fotoğrafta göründüğü gibi kesiyoruz. Tereyağını iç kısımlarına sürüyoruz. Yatay olarak kestiğimiz simidin alt tarafını bir tavaya koyuyoruz ve arkalı önlü üç dakika kadar kızarmasını sağlıyoruz. Üzerine bol kaşar peyniri ekleyip simidin ikinci yarısını üzerine kapatıyoruz. Tam ortasında oluşan boşluğa iki yumurta kırıyoruz ve tuzluyoruz. Tavanın üstünü bir kapakla kapatıyoruz. Az piştikten sonra yumurtalı kısmın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip kapağı tekrar kapatıyoruz. Dilimleyerek servis yapıyoruz.



SAHANDA PİŞİLİ YUMURTA



MALZEMELER

Fırından alınmış mayalı ekmek hamuru

2 adet yumurta

2 adet haşlanmış herhangi bir sebze

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Sahan ya da yuvarlak tepsimizin etrafına, minik toplar halinde yuvarladığımız hamurumuzu yerleştiriyoruz. Üzerini yağlayıp 175 derecelik fırına koyuyoruz. Ayrıca iki yumurtayı, ince doğranmış, haşlanmış brokoli ve tuzla çırpıyoruz. Hamurlar fırında pişip kabarınca çıkarıp ortasına brokolili yumurta karışımını döküyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ve arzu ettiğimiz baharatı serpip tekrar fırınlıyoruz.



FIRINDA TOST



MALZEMELER

2 dilim tost ekmeği

2 dilim hazır dilimli kaşar peyniri

1 dilim burger peyniri

1 dilim jambon

Tereyağı

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI: Tost ekmeklerini tost makinasında kızartıyoruz. Bir tost ekmeğinin içine tereyağı sürüyoruz. Üzerine bir dilim kaşar peyniri koyuyoruz. Üzerine jambon ve burger peyniri koyuyoruz. Üzerine diğer tost ekmeğini kapatıyoruz. Tost ekmeğinin üzerine ayrı bir tarafta rendelenip yumurta sarısı ile iyice karıştırılmış kaşar peynirini koyuyoruz. Tostu fırında, peynir eriyip üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Piştiğinde sıcak servis ediyoruz.