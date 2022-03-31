İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çölde yetişen ve her derde şifa kaynağı olan hurma yer alıyor. Mucize meyve hurmanın, vücuda sayısız faydası var. Bu özel meyvede, insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli her şey bulunuyor. Birçok gıda; yağ, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralin sadece bir kısmını karşılarken; hurma zengin içeriğiyle vücudun bütün ihtiyaçlarına yetiyor. Bu nedenle insan, sadece hurma yiyerek hayatını devam ettirebilir. Bugün sizlere şekerpare tadında hurmalı şerbetli bir tatlı, muhallebi kıvamında hurmalı sütlü tatlı ve şekersiz hurma topları yaptım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HURMALI İRMIK HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1.5 subardağı şeker

2 su bardağı süt

50 gram tereyağı ve az zeytinyağı

10-15 adet hurma

Ceviz veya dolmalık fıstık







YAPILIŞI: Yağlar tencere koyulur, ceviz ilave edilip 2-3 dakika kavrulur. Ardından irmik dökülüp kavurmaya devam edilir. Rengi dönünce ufak ufak doğranmış hurmalar eklenir. İstenilen rengi alıncaya kadar kavurmaya devam edilir. Bu arada şeker ve süt bir tencereye koyulup ısıtılır. Şekerli süt, kavrulan irmiklerin üzerine dökülür ve kısık ateşe alınır. Suyunu tamamen çektikten sonra altı kapatılıp havlu kağıt koyup demlenmesi beklenir.



HURMA HELVASI



MALZEMELER

1 kg. hurma

1/2 kg. tuzsuz Urfa peyniri

1/2 su bardağı sade yağ

YAPILIŞI: Hurmalar üzerine sıcak su dökülerek otuz dakika bekletildikten sonra ortadan ikiye bölünür ve çekirdekleri çıkarılır. Geniş bir tavaya konulup ısıtılan yağa hurmalar atılarak birkaç kez çevrilir. Üzerine önceden dilimlenmiş ve suyu alınmış peynir döküldükten sonra hurmalarla peynir birbirine karıştırılarak tavanın ağzı kapatılır. Dinlendirildikten sonra sıcak olarak servis yapılır.



HURMALI SÜTLÜ TATLI



MALZEMELER

20 hurma

1 litre süt

2.5 yemek kaşığı un

2.5 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

İri kıyılmış ceviz içi

YAPILIŞI: Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Üzerlerine 4-5 yemek kaşığı kadar su ilave edip, püre kıvamına gelinceye kadar rondodan geçirin. Süt, un, nişasta ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvam almaya başladığında ise vanilya ve hurma püresini ilave edin. Karıştırıp bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Hurmalı muhallebiyi servis kuplarına paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına koyun. Birkaç saat buzdolabında dinlendirin, iri kıyılmış ceviz içini üzerine serpip servis yapın.