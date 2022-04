Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kars'a konuk oluyoruz. Kars, Doğu Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri. Soğuk bir iklimin hüküm sürdüğü şehirde pek çok orijinal lezzet içinizi ısıtacak cinsten. Kendine has birçok lezzete sahip olan Kars, kaz eti ile yapılan yemekleri ile oldukça meşhur. İşte Kars mutfağına ait yöresel lezzetler... Umarım beğenirsiniz. Hayırlı iftarlar.







EKŞİLİ ET



MALZEMELER

750 gram kuzu eti

1 çorba kaşığı tereyağı

2-3 adet kuru soğan

2-3 adet domates

Yarım limon

YAPILIŞI: Etleri küçük küçük doğrayın. Üzerine tereyağı ilave edip kendi suyunda kavurun. Etlerin rengi değişene ve suyunu çekene kadar kavurun. Diğer taraftan soğan ve domatesleri halka halka doğrayın. Et kavrulunca domates ve soğanları ilave edin ve 5-10 dakika karıştırın. Tuz ve karabiberi de ilave edin. İsteğe göre maydanoz da ekleyebilirsiniz. Hiç karıştırmadan yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra da yarım limonun suyunu ekleyin.



KESME AŞI



MALZEMELER

1 su bardağı yeşil Yöremce mercimek

Haşlamak için 3 su bardağı su

1 orta boy kuru soğan

1/2 (yarım) kaşık domates salçası

1/2 (yarım) kaşık biber salçası

Pişirirken ilave etmek için 7 su bardağı su







HAMURU İÇİN:

1 yumurta

8 kaşık un

4 kaşık su

1/2 (yarım) tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: 1 su bardağı yeşil mercimeği, 3 su bardağı bardak suda haşlıyoruz. Bir kaseye, yumurta kırıp, tuz ve suyu ekliyoruz. 8 kaşık un ilavesi ile biraz katı bir hamur yoğuruyoruz. Bu hamurun birini büyük, diğerini daha küçük 2 bezeye ayırıyoruz. Bezeleri un yardımıyla açıp, birini şeritler halinde erişte şeklinde kesiyoruz. Tencereye çok az yağ koyarak, küp küp doğradığımız kuru soğanı, ölünceye kadar kavuruyoruz. Üzerine salçaları ilave edip, bir iki çevirdikten sonra, haşladığımız mercimeği ilave ederek, 7 su bardağı su ekliyoruz. Tuzunu da damak tadımıza göre belirleyip, kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada, diğer bezeyi, büyükçe parçalara ayırıp, elimizde oklava gibi uzun yuvarlıyoruz. Sonra una bulayıp, küçük küpler halinde kesiyoruz. Yemeği kısık ateşe alıp, erişteleri ilave ediyoruz. Bir tavaya, biraz sıvı yağ. alıyoruz. Küp şeklinde kestiğimiz hamurları bu yağda kızartıyoruz. Yemeğin altını kapatmadan önce, bu kızarmış hamurları ilave ediyoruz. 5 dakikanın ardından servise hazır



HANGEL



MALZEMELER

2 kase un

1 su bardağı ılık su

Tuz

1 yumurta

ÜZERİ İÇİN:

1 bardak Vera sıvı yağ

125 gram tereyağı

3 soğan

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Unumuzu kaseye alıp bir yumurtayı kırıp tuzunu ekleyip yavaş yavaş su ilave ederek yoğuruyoruz, ele yapışmayan sert bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu un serptiğimiz tezgahta oklava ile mantı hamuru inceliğinde açıp kare kare kesiyoruz. Diğer taraftan soğanı küp küp doğrayıp yağımızla ocakta pembeleşene kadar kavuruyoruz. En son sarımsaklı yoğurdu da hazırlayıp hamurları kaynar suda haşlıyoruz. Haşlanan hangellerimizi tepsiye alıp önce yoğurdunu, sonra soğanını üzerine yayıp servis ediyoruz.



KARS KETESI MALZEMELER



HAMURU İÇIN:

1 litre süt

1 su bardağı Vera sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz (silme)

1 yemek kaşığı şeker

1 paket instant Dorbi kuru maya

16 su bardağı un (2 kg.)

TUZLU İÇ HARCI İÇİN:

1 paket margarin veya tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz (silme)

8 su bardağı un

ŞEKERLİ İÇ HARCI İÇİN:

1 paket margarin veya tereyağı

1 su bardağı Vera sıvı yağ

2 su bardağı Petek pudra şekeri veya toz şeker

7.5 su bardağı un

HAMURU YAĞLAMAK İÇİN

Yarım paket margarin veya tereyağı

Yarım çay bardağı Vera sıvı yağ

ÜZERI İÇİN:

2 adet yumurta

YAPILIŞI: Ilık süte; mayayı, şekeri ve tuzu ekleyip karıştıralım. Unu azar azar ekleyip, hamurumuzu güzelce yoğuralım ve üzerini örtüp mayalandıralım. Hamur mayalanırken, ketemizin iç harcını hazırlayalım. Bir tencereye, margarini ve sıvı yağı koyup eritelim. Eridikten sonra, unu azar azar ekleyip ocağın altını kısalım. Birkaç kez karıştırdıktan sonra, ocağın altını kapatalım ve tuzunu ekleyelim. Soğuduktan sonra, elimizle biraz karıştıralım. Aynı şekilde başka bir tencerede, şekerli iç harcımızı da hazırlayalım. Kete içini eşit şekilde koymak için, bir tepsiye biraz aralıklı olacak şekilde paylaştıralım. İlk yaptığımız bezeden başlayarak, unlayıp açabildiğimiz kadar ince açalım. Zarf şeklinde kapatıp, unlu iç harçtan koyup bohça şeklinde kapatalım. Kapattığımız kısım üste gelecek şekilde, fırın tepsisine koyup ortadan dışa doğru biraz yumrukla ve parmak uçlarıyla bastırıp, üzerine yumurta sürelim. Çatalla üzerini delip, desen verelim. Fırında pişerken, hemen diğer bezeleri açıp hazırlayalım. Birkaç tanesini bohça şeklinde hazırlayıp, sonradan da tepside şekil verebilirsiniz.



HASİDE



MALZEMELER

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağından biraz eksik yağ

YAPILIŞI: Unu, pekmezi ve suyu karıştırın, sonra tavada kızarmış olan yağın içine dökün ve karıştırın. Kıvam alınca hazır olacaktır.Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kars'a konuk oluyoruz. Kars, Doğu Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri. Soğuk bir iklimin hüküm sürdüğü şehirde pek çok orijinal lezzet içinizi ısıtacak cinsten. Kendine has birçok lezzete sahip olan Kars, kaz eti ile yapılan yemekleri ile oldukça meşhur. İşte Kars mutfağına ait yöresel lezzetler... Umarım beğenirsiniz. Hayırlı iftarlar.