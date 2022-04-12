İdilika'nın Mutfağı'nda bugün dillere destan Hatay sofrasına konuk oluyoruz. Hatay 1938'de sınırlarımıza dahil olan ve toprak bütünlüğüne sonradan katılan tek şehrimiz olma özelliğini taşıyor. Roma dönemindeki adı Antioch olan Hatay'ın mutfağı, Türk mutfağının yanı sıra uluslararası bir şöhrete de sahiptir.







ŞİŞPEREK ÇORBASI



MALZEMELER

1/2 kilogram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

YOĞURT SOSU İÇİN:

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı un

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı Zeo zeytinyağı

YAĞI İÇİN:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞ: Hazırlamaya ilk önce mantıdan başlayalım ve klasik mantı yapalım. Daha sonra nohut, kuşbaşı et ya da kemikli eti yaklaşık 5 su bardağı su ile düdüklüde haşlayalım. Haşlanan etli suya hazırladığımız mantı hamurlarını atıp bir iki taşım kaynatalım. Diğer yandan ayrı bir kapta 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı un, yoğurt ve zeytinyağını mikserle iyice çırpalım, kaynayan yemeğe sürekli karıştırarak ekleyelim. Daha sonra ezdiğimiz sarımsağı ilave edelim. Son olarak 4 yemek kaşığı zeytinyağında 1 tatlı kaşığı nane yakıp yemeğe ekleyelim.



HATAY USULÜ HETTÜŞ



MALZEMELER

3 dilim bayat ekmek

2 adet küçük boy kuru soğan

1 deste semizotu

2 adet domates

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı Zeo zeytinyağı

1 tatlı kaşığı Galle sirke ve tuz







YAPILIŞ: Taze olarak alınan ya da bahçeden toplanan semizotunu yıkayıp yapraklarını ayıklayalım. Üç dilim bayat ekmeği ve kabukları soyulan kuru soğanları ince ince kıyalım. Bir tabak içerisinde karıştırarak üzerinde 1 tatlı kaşığı sirkeyi gezdirelim. Domatesleri küp küp doğrayarak salata tabağına ilave edelim. Daha sonra ise semizotu yapraklarını ekleyelim. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu da ilave ederek karıştıralım. Salata, servise sunulmak için hazır...



MÜTEBBEL



MALZEMELER

3-4 adet köz patlıcan

1 su bardağı tahin

1-1.5 çay bardağı limon suyu

3 diş sarımsak

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 çay bardağı ceviz

Pul biber

Zeo zeytinyağı

YAPILIŞI: Köz patlıcanların kabuğunu soyup, muntazam bir şekilde kıydıktan sonra derin bir kapta tahinle harmanlayalım. Limon suyumuzu ilave edelim. Ardından sarımsaklarımızı sahanda dövüp ekleyelim. Son olarak tuz serpelim. Ceviz, pul biber ve zeytinyağı ile servis edelim.



HATAY USULÜ BİBERLİ EKMEK



MALZEMELER

3-4 adet soğan

250 gram kadar çökelek

5-6 yemek kaşığı biber salçası

3 çay bardağı Zeo zeytinyağı

1 bağ maydanoz

Baharat

Diyar susam

YAPILIŞ: İlk önce soğan ince ince doğranır. Robottan da geçirilebilir fakat elle doğranınca ayrı bir lezzeti olur. Karıştırma kabına soğanlar ilave edilir. Üzerlerine biber salçası eklenip iyice karıştırılır. Çökelek ilave edilip iyice ufalanıp karıştırılır. Karışımın içine baharatlar koyulup zeytinyağı ve susam ilave edilip iyice harmanlanır. Son olarak maydanozlar eklenip karıştırılır. Biber ve çökeleğin tuzu az ise damak zevkinize göre tuz ilave edilir. Daha sonra harcımız mahalle fırınına gönderilip, dilerseniz kalın dilerseniz ince pide şeklinde fırınlanır.



HUMUS



MALZEMELER

2 su bardağı Yöremce nohut (Haşlanmış, kabukları alınmış)

1.5 çay bardağı ılık su

HUMUSU İÇİN:

1 çay bardağı ılık su

4 yemek kaşığı tahin

1.5 çay kaşığı kimyon

1 tam limonun suyu

Tuz

1-2 diş sarımsak

SÜSLEMEKİIÇİN:

Kıyılmış maydanoz

Nane

Domates

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kornişon turşu ve süs biber turşusu

Zeo zeytinyağı

YAPILIŞI: Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencerede haşlayın. Daha sonra tencerenize alıp üzerine tekrar su koyup, çatlaması ve kabukların kolay soyulması için yaklaşık 1-1.5 su bardağı sıcak suda kaynatın. Haşlanıp çatlamış nohutların kabuklarını temizleyin ve kabuksuz nohutları 1.5 çay bardağı su ile tencereye alıp ocağa koyun. Tahta kaşıkla karıştırıp, suyu çekmesini sağlayın. Tencerenin altını kapatıp, nohutlarınızı el blender'ından geçirin. Nohutlar katı bir hal alacaktır. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip, ocağı tekrar açıp, katılaşan karışımı biraz yumuşatın. Ocaktan aldığınız püre nohutlarınıza; tahin, limon suyu, tuz ve kimyonu (İsterseniz ezilmiş sarımsak) ekleyip, blender ile iyice karışmasını sağlayın. Servis tabağınıza alıp, yaydığınız humusun üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Kimyon, pul kırmızı biber, kıyılmış maydanoz, nane, kornişon turşu ve süs biber ile süsleyin.