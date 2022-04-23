İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Karaman'dayız. Anadolu'nun lezzetli yemeklerine ev sahipliği yapan Karaman, İç Anadolu Bölgesi'ndedir. Küçük bir şehir olarak bilinse de, mutfak zenginliği oldukça fazladır. Karaman mutfağı, Yörük, Çerkez ve Türkmen yemeklerinin yer verildiği bir mutfaktır. Ayrıca Osmanlı'dan miras kalan bazı yemekler de, Karaman mutfağında hâlâ ilk günkü gibi ilgiyle karşılanır. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Karaman'da farklı mutfak kültürlerine yer verilir.







ZEYVE KEBABI



MALZEMELER

2 kg. orta yağlı koyun veya keçi eti

Yarım kg. yeşil biber

Yarım kg. kuru soğan

1 kg. domates

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı Diyar karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı Diyar kekik

250 gr. tereyağı veya kuyruk yağı

YAPILIŞI: 2 kg. koyun veya keçi eti kuşbaşı olarak doğranır. Yeşil biberler de orta büyüklükte yaklaşık 2'şer cm. doğranır. Domatesler kuşbaşı, soğanlar küçük kareler halinde doğranır. Yaklaşık 60 cm. çapındaki derin sac güzelce yıkandıktan sonra koyun kuyruğu kullanılacaksa kuşbaşı olarak doğranır. Önce kuyruk yağı sacın tabanına koyulur. Diğer tarafta doğrayıp hazırladığımız malzemeler karıştırılır. Karabiber, tuz ve kekik ilave edilir. Sacın üzerine dökülür, güzelce yayılır. Sacdaki malzeme, odun kullanılan taş fırına sürülür. Sac ara sıra çıkarılarak tahta kaşıkla karıştırılır. Kebabın pişmesine 15 dakika kala, yuvarlak doğranılan domatesler ile uzunlamasına doğranılan biberler sacın kenarına dizilir. Fırından çıkardığımız Zeyve kebabının üzerine maydanozun yaprakları serpilerek sac içerisinde, sıcak pide ekmek ile servis yapılır.

NOT: Bu kebap Karaman'ın Ermenek ilçesine aittir.



İLİSIRA DOLMASI



MALZEMELER

Uzun ince doğranmış taze veya kuru patlıcan

Bulgur

Kıyma

Maydanoz

Baharat

Tereyağı

Salça

Tuz

Domates







YAPILIŞI: Kuru patlıcan haşlanır. Kıyma, bulgur, rendelenmiş domates, salça, maydanoz ve baharat ilave edilen harç karıştırılır ve el içerisinde oval olarak içli köfte haline getirilir. Daha sonra haşlanmış patlıcanlar dışında sarılarak tencereye yerleştirilir. Üzerine, örtecek kadar su konur. Tuz ilave edilir. Bir ağırlık konarak ağzı kapatılır ve 45 dakika pişirilir. Sarımsaklı süzme yoğurt ilave edilerek yenir.



LOKUR



MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı maya

4 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta

1.5 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN:

200 gram haşhaş

1 su bardağı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI: İlk olarak süt, su, maya ve şekeri karıştırıyoruz. Daha sonra sıvı yağ, tuz ve un ekleyip kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Hamurumuzu 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzu açabildiğimiz kadar açıyoruz. Haşhaş, sıvı yağ ve şekeri karıştırarak hazırladığımız iç harcı her yerine eşit miktarda sürüyoruz. Hazırladığımız hamuru rulo şeklinde sarıp 3 parmak eninde kesip önceden yağladığımız tepsimize diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derecede 20 dakika pişiriyoruz.



TÖĞMEKEN



MALZEMELER

Yarım demet semizotu

1 diş iri sarımsak

4 yemek kaşığı Birşah süzme yoğurt

Su

Tuz

Zeytinyağı

Pul biber

Nane

YAPILIŞI: Semizotunu bol suda güzelce yıkadıktan sonra nazikçe yapraklarını ayıklıyoruz. Ayıklanan yaprakları derin tencerenin içine alıyoruz, üzerine su ilave edip çıtırlığı gidene kadar biraz haşlıyoruz. Sonra suyunu süzüyoruz. Semizotu süzülürken yoğurt sosunu hazırlıyoruz. Yoğurdu azar azar su ekleyerek kaşık yardımıyla eze eze karıştırarak yumuşatıyoruz. Sonra tuz ve rendelenmiş sarımsağı da katıyoruz. Süzdüğümüz semizotunun yapraklarını da ilave edip karıştırıyoruz. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirip, kuru ya da taze nane, pul biber ilavesiyle süsledikten sonra servis ediyoruz.



SULU PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı bulgur

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

1 adet biber

5 adet küçük domates

1 adet küçük boy patates ( büyükse yarısı)

2 çay kaşığı tuz

1 adet Ustasından tavuk suyu bulyon

YAPILIŞI: Bulguru ayıklayıp yıkıyoruz. Patatesimizi soyup küp küp doğruyoruz. Biberimizi de ince ince doğruyoruz. Tencereye zeytinyağı ve salça koyup kavuruyoruz. Patates ve biberi tencereye alıp salçamızla karıştırıyoruz. 1-2 dk. kısık ateşte bekletiyoruz. Daha sonra bulgurumuzu da tencereye alıp karıştırıyoruz. Suyu ekleyip kaynayana kadar yüksek ateşte tutuyoruz. Domatesleri kabuğunu soyup küçük küçük doğruyoruz. Kaynayan pilavımıza ekliyoruz. Tuzu ve bulyonu da koyup 15 dk. yüksek ateşte daha sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz.