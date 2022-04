İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dillere destan lezzetleri ile unutulmaz olan Kahramanmaraş sofrasına konuk oluyoruz. Kahramanmaraş'ın çok zengin bir mutfağı vardır, daracık sokaklarını gezerken mutfaklarda pişen o güzel yemeklerin kokusuna dayanamaz ve her kapıyı çalmak istersiniz. Bazı yemek çeşitleri komşu bölgelere yayılmış farklı baharatlar kullanılarak veya farklı pişirme teknikleri uygulanarak o bölgeye adapte edilmiştir ancak bu yemeklerin birçoğu Kahramanmaraş yemek kültürüne aittir. Asırlardır ninelerimizin, annelerimizin öpülecek ellerinin pişirdiği yemekler özünü korumuş, bugünlere gelerek bizlere de nasip olmuştur. Bakalım Kahramanmaraş iftar sofrasında neler var...







ELİ BÖĞRÜNDE



MALZEMELER

500 gr. kuzu kuşbaşı

5 adet domates

2 adet büyük dolmalık yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

10-12 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kekik

Zeytinyağı

Sıcak su







YAPILIŞI: Eti; zeytinyağı, karabiber, tuz ve kekik ile karıştırın ve en az dört saat bu şekilde bekletin. Et marine olduktan sonra tepsinin bir kısmına yayın. Diğer kısma kabukları soyulup yemeklik doğranmış domatesleri, ortasına soyulmuş bütün sarımsakları koyun. Biberleri de boyuna kesip domateslerin üzerine yerleştirin. Üzerine damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin ve bir çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirin. Son olarak bir su bardağı kadar sıcak su dökün. Tepsinin ağzını önce fırın kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın ve 200 derecelik fırında bir saat 15 dakika kadar üzerini hiç açmadan pişirin.



MARAŞ PAÇASI



MALZEMELER

1 kilo kelle eti

1 soğan

1 patates

Bir baş sarımsak

Sıvı sumak ekşisi

SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı biber salçası

Bir tutam tuz

Bir tutam kırmızı biber

Bir tutam karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ







YAPILIŞI: İlk önce kelle etimizi iyice yıkayıp düdüklü tenceremize koyuyoruz. Üzerine patates ve soğanı etin sakatat tadını emmesi için soyup tüm olarak etin üzerine atıyoruz ve tüm malzemeleri basacak kadar su koyup bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip kapağını kapatıyoruz. 1 saat 15 dakika pişmesi çok önemli. Etin lif lif olması, kendini bırakması önemli. Bu yüzden düdüklünün ventilini kapattıktan sonra 1 saat 15 dakika kadar pişiriyoruz. Etimiz piştikten sonra bir kaba alıp ayıklıyoruz ve küçük parçalara ayırıyoruz. Bu sırada et suyunun içinden patates ve soğan parçacıklarını alıp içine dövülmüş sarımsaklarımızı, sumak ekşimizi ekleyip kaynatıyoruz ve kaynarken etleri atıyoruz. Bir yandan ayrı bir tavada sos yapacağız. Sıvı yağın içine salçayı koyup, içine tuz biber, karabiber atıp sos hazırlıyoruz ve kaynayan paça çorbasının içine bırakıyoruz.



SÖMELEK KÖFTESİ



MALZEMELER

200 gram çift çekilmiş yağsız dana kıyma

1 su bardağı köftelik ince

Yarım su bardağı Bendo irmik

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Diyar kimyon

Tuz

Karabiber

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı su

Tuz

Nane

Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt



YAPILIŞI: Bulguru sıcak suyla ıslatıp yarım saat üzeri kapağı olarak şişmeye bırakın. Köftelik malzemelerin tamamını macun kıvamına gelecek şekilde parmak kalınlığında şekillendirin. Kaynamakta olan suda köfteleri 6-7 dakika haşlayın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun. Su ve baharatını ekledikten sonra pişen köftelerinizi bu sosun olduğu tencereye alın. Alt üst yapıp köftelerin sosu çekmesini sağlayın.



CEVİZLİ KIRMA TATLISI



MALZEMELER

500 gram Bendo irmik

100 gram döğme kırığı

750 gram Hun pekmez

150 gram tereyağı

Çerezya dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Pekmez sulandırılarak kaynamaya bırakılır. Ayrı bir tencerede tereyağ eritilir. İrmik, döğme kırığı ilave edilir. Kaynayan pekmez pembeleşen irmik karışımına ilave edilir. Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Dövülmüş ceviz eklenir ve dinlendirilir.



CİĞERLİ BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

250 gr. dana ciğeri

2 su bardağı su

1 soğan

3-4 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Ciğeri nohuttan küçük küpler şeklinde doğrayın. İyice yıkayıp kâğıt havlu ile suyunu alın. Soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Sıvı yağı tencereye alıp kızdırın. Soğanı ilave edip kavurun. Ciğeri ekleyip kavurmaya devam edin ve delikli kepçe ile alıp servis tabağına çıkarın. Bir tencerede 2 bardak suyu kaynatın. Tuz serpip karıştırın. Yıkanmış ve suyu süzülmüş bulguru ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pilavı pişirin. Ciğeri 6 kâseye paylaştırın. Üzerine bulgur pilavı ekleyip servis tabaklarına ters çevirin.