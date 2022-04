İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Ege Bölgesi'nin incisi Muğla'ya konuk oluyoruz. Zengin bitki çeşitleri bulunan Muğla mutfağında, doğada yetişen her türden sebze kullanılıyor. Genellikle zeytinyağlıların ağırlıkta olduğu bu mutfakta, zengin et yemeklerine de rastlamak mümkün. Ege'ye özgü beslenmenin genel özelliklerini Muğla mutfağında da görüyoruz. Sebze ve yabanıl bitkiler ile zeytinyağlılar, yöre beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Muğla mutfağında sebzeler yaygın olarak tüketiliyor, baklagiller ve sebze çeşitleriyle pek çok farklı türde yemek hazırlanıyor. Patlıcan ise en yaygın kullanılan sebze... Kızartma, salata ve tatlılarda sıkça tercih ediliyor. Bakalım Muğla'da Ramazan sofrası nasıl oluyormuş...







ÇÖKERTME KEBABI



MALZEMELER

250-300 gr. jülyen kesilmiş et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

DİĞER MALZEMELER:

4 dolu yemek kaşığı Birşah yoğurt

2 diş sarımsak

1 fiske tuz (yoğurt için)

4 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

Sıvı yağ (kızartmak için)

1 kaşık domates biber sosu ya da salça

1 kaşık sıvı yağı



YAPILIŞI: Etler düdüklüye alınır ve harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır. Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir. Bu sırada patatesler ince halka doğranıp kibrit çöpü şeklinde kesilip hazır edilir. Ardından tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır, patateslerin üzerine gezdirilir. Bir cezvede salça ve yağ kızdırıldıktan sonra yoğurdun üzerine gezdirilir. Ben yazdan hazırladığım domates sosunu kızdırdım, domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir. Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.



MUĞLA SARAYLISI



MALZEMELER

500 gr. un

1 adet yumurta

1 paket Dorbi kabartma tozu

250 gr. Vera margarin

Yarım çay bardağı su

İÇİ İÇİN:

1 su bardağı Çerezya ceviz ya da fındık

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı şeker

2 su bardağı su







YAPILIŞI: Bir kapta un, yumurta, margarin, kabartma tozu ve su ile hamur yapın. Limon büyüklüğünde bezelere ayırın. 15 dakika dinlendirin, oklavayla ince olarak açın. Üzerine margarin ekleyin, ceviz veya istediğiniz bir içi serpin. Bir kenarından başlayarak hafifçe büzdürün. Kendi etrafında döndürerek yuvarlak bir tepsinin ortasına koyun. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayıp tepsideki hamurun etrafını sarın. Üzerine margarin gezdirip 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Diğer bir tencerede, şeker ve suyu 15 dakika kaynatın. Limon suyunu koyup ateşten alın. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökün. 4-5 saat dinlendirip servis yapın.



MUĞLA HALKASI



MALZEMELER

1 bardak şeker

1 bardak yağ

3 yumurta

1 bardak Birşah (ılık, kaymaklı yoğurt da kullanabilirsiniz)

1 paket Dorbi kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Yoğurma kabına şeker, yumurta, yoğurt, sıvı yağını koyup güzelce karıştırın. Üzerine bir su bardağı unu ve kabartma tozlarını ilave edip yoğurun. Şekil vererek 180 derece fırında, kızarana kadar pişirin.



LOKUM PİLAVI



MALZEMELER

200 gr. az yağlı kıyma

1 diş sarımsak

1 adet orta boy soğan

Bir tutam pul biber

50 gr. tereyağı

Bir tutam karabiber

400 gr. pilavlık lokum (Elde açılmış küp doğranmış erişte)

YAPILIŞI: Erişteleri makarna haşlar gibi kaynamış hafif tuzlu suda 4-5 dakika haşlayın ve süzün. Ayrı bir tavada kıyma, soğan ve sarımsağı birlikte kavurun, baharatları ekleyin. Haşlanan erişteleri, kıyma sosunun üzerine döküp karıştırın ve sıcak olarak servis edin.



BÖRÜLCE EKŞİLEMESİ



MALZEMELER

Yarım kilo taze börülce

3- 4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Bir su bardağı su

1 adet limon

YAPILIŞI: Börülceyi düdüklüde 15 dakika haşlıyoruz ve suyunu süzüyoruz. Dövülmüş sarımsakları tuz ve zeytinyağıyla özleştirip, limonu sıkıp suyunu da ekleyip börülceyle güzelce harmanlıyoruz.