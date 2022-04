Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı, iftarda dadaşlar diyarı Erzurum'a konuk oluyor. Erzurum, zengin mutfak kültürüne sahip bir şehir. Sizlere tarifini verdiğim Erzurum usulü su böreği, lor dolması, kesme çorba, kadayıf dolması ve dut çullaması Erzurum mutfağının baş yemeklerindendir. Şimdiden afiyet olsun.







LOR DOLMASI



MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN:

200 gr. lor peyniri

1 su bardağı pilavlık bulgur

50 gr. kaymak

Tuz

Pazı yaprağı

ÜZERI İÇİN:

Tereyağı

Yoğurt

Sarımsak

YAPILIŞI: Bulguru iki su bardağı su ile pilav yapar gibi pişiriyoruz. Ilındıktan sonra lor peyniri, kaymak ve tuzu ilave ediyoruz. İyice homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Pazıların yaprak kısımlarını sıcak suda biraz bekletip çıkarıyoruz. Pazı yapraklarına iç harcı koyup sarıyoruz. Fırın tepsisine dizip 15 dakika fırınlıyoruz. Son olarak üzerine kızdırılmış tereyağı gezdiriyoruz. Dolmayı üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapıyoruz.



KESME ÇORBA



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

1 fincan su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aldığı kadar Yeğenler un

Tuz ÇORBASI İÇİN:

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı kahverengi mercimek

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı Vera sıvı yağ







YAPILIŞI: Soğanları ufak ufak doğradıktan sonra tencerede sıvı yağ ile biraz kavuruyoruz. Ardından salçayı ve mercimeği ekliyoruz. Üstüne 1.5 litre sıcak su koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar pişiriyoruz. Hamur için verilen malzemelerle mantı hamuru gibi sert bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra oklava ile çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. İki parmak kalınlığında şeritler halinde kesiyoruz, sonra da o şeritleri üst üste koyup kesiyoruz. Yapışmaması için aralarına un serpiyoruz. Çorbanın mercimeği piştiği zaman içine kesmeleri ekliyoruz, yapışmaması için arada bir karıştırıyoruz. Beş dakika daha piştikten sonra ocaktan alıyoruz.



KADAYIF DOLMASI



MALZEMELER

300 gr. taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış Çerezya ceviz

BULAMAK İÇİN:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket Dorbi vanilya

KIZARTMAK İÇİN:

Vera sıvı yağ

ŞERBETI İÇİN:

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı biraz havalandırıyoruz. Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimizle düzeltiyoruz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartacak şekilde çeviriyoruz. Tencereden alır almaz hemen soğuk şerbetin içine bırakıyoruz. Üç-dört dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz. Ilık olarak servis ediyoruz.



ERZURUM USULÜ SU BÖREĞİ



MALZEMELER

HAMUR IÇIN:

6 yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme tuz

Yarım yumurta kabuğu su

Alabildiği kadar un

Birkaç damla zeytinyağı açımın kolay olması için

İÇ MALZEMELER:

Civil peyniri

Maydanoz

Tereyağ ve Vera sıvı yağ karışımı

YAPILIŞI: Hamur malzemelerini birleştirin. Çok sert olmayan bir hamur elde edin. Hamuru yaklaşık bir saat dinlendirin. Daha sonra hamurları ister ikişer ister tek tek açıp, temiz bir beze serin. Hızlı açarsanız hamurlarınız kurumamış olur. Eğer yavaş açıyorsanız üzerini örtebilirsiniz. Dinlenmiş olan hamuru on iki eşit parçaya ayırın. Yuvarlak tabak büyüklüğünde açıp, yufkaları büyütmeye başlayın. Genişçe bir tencerenin içerisine su koyup kaynatın. İçerisine iki yemek kaşığı tuz ekleyin. Yine başka bir kapta soğuk suyu hazırlayın. Yufkaları teker teker ilk önce kaynayan suya daha sonra soğuk suya atıp elinizle iyice suyunu süzdükten sonra tepsiye yerleştirin. Her yufkanın arasına iki yemek kaşığı tereyağ ve sıvı yağ karışımı dökün. Altı yufkayı aynı şekilde yaptıktan sonra peynir ve maydanoz karışımını eşit bir şekilde yayın. Aralarını yağlayarak tekrar diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



DUT ÇULLAMASI



MALZEMELER

1 su bardağı kuru dut

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yumurta

YAPILIŞI: Dutları saplarından ayıklayıp üzerlerini geçecek kadar sıcak suda 5 dakika bekletelim. Tavaya tereyağını koyup eritelim ve suyunu süzdüğümüz dutları ekleyip 3 dakika kadar kavurup toz şekeri ekleyelim. Bir iki kez çevirdikten sonra ayrı bir kasede çırptığımız yumurtayı ekleyelim. Yumurta pişince dut çullamamız hazır.