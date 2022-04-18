Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı, iftarda dadaşlar diyarı Erzurum'a konuk oluyor. Erzurum, zengin mutfak kültürüne sahip bir şehir. Sizlere tarifini verdiğim Erzurum usulü su böreği, lor dolması, kesme çorba, kadayıf dolması ve dut çullaması Erzurum mutfağının baş yemeklerindendir. Şimdiden afiyet olsun.
LOR DOLMASI
MALZEMELER
İÇ HARCI İÇİN:
200 gr. lor peyniri
1 su bardağı pilavlık bulgur
50 gr. kaymak
Tuz
Pazı yaprağı
ÜZERI İÇİN:
Tereyağı
Yoğurt
Sarımsak
YAPILIŞI: Bulguru iki su bardağı su ile pilav yapar gibi pişiriyoruz. Ilındıktan sonra lor peyniri, kaymak ve tuzu ilave ediyoruz. İyice homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Pazıların yaprak kısımlarını sıcak suda biraz bekletip çıkarıyoruz. Pazı yapraklarına iç harcı koyup sarıyoruz. Fırın tepsisine dizip 15 dakika fırınlıyoruz. Son olarak üzerine kızdırılmış tereyağı gezdiriyoruz. Dolmayı üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapıyoruz.
KESME ÇORBA
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
1 adet yumurta
1 fincan su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Aldığı kadar Yeğenler un
Tuz ÇORBASI İÇİN:
1 adet orta boy soğan
1 çay bardağı kahverengi mercimek
1 yemek kaşığı salça
4 yemek kaşığı Vera sıvı yağ
YAPILIŞI: Soğanları ufak ufak doğradıktan sonra tencerede sıvı yağ ile biraz kavuruyoruz. Ardından salçayı ve mercimeği ekliyoruz. Üstüne 1.5 litre sıcak su koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar pişiriyoruz. Hamur için verilen malzemelerle mantı hamuru gibi sert bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra oklava ile çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. İki parmak kalınlığında şeritler halinde kesiyoruz, sonra da o şeritleri üst üste koyup kesiyoruz. Yapışmaması için aralarına un serpiyoruz. Çorbanın mercimeği piştiği zaman içine kesmeleri ekliyoruz, yapışmaması için arada bir karıştırıyoruz. Beş dakika daha piştikten sonra ocaktan alıyoruz.
KADAYIF DOLMASI
MALZEMELER
300 gr. taze tel kadayıf
1 su bardağı kırılmış Çerezya ceviz
BULAMAK İÇİN:
3 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
Yarım paket Dorbi vanilya
KIZARTMAK İÇİN:
Vera sıvı yağ
ŞERBETI İÇİN:
2 su bardağı şeker
2.5 su bardağı su
3-4 damla limon suyu
YAPILIŞI: İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı biraz havalandırıyoruz. Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimizle düzeltiyoruz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartacak şekilde çeviriyoruz. Tencereden alır almaz hemen soğuk şerbetin içine bırakıyoruz. Üç-dört dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz. Ilık olarak servis ediyoruz.
ERZURUM USULÜ SU BÖREĞİ
MALZEMELER
HAMUR IÇIN:
6 yumurta
1 yemek kaşığı tepeleme tuz
Yarım yumurta kabuğu su
Alabildiği kadar un
Birkaç damla zeytinyağı açımın kolay olması için
İÇ MALZEMELER:
Civil peyniri
Maydanoz
Tereyağ ve Vera sıvı yağ karışımı
YAPILIŞI: Hamur malzemelerini birleştirin. Çok sert olmayan bir hamur elde edin. Hamuru yaklaşık bir saat dinlendirin. Daha sonra hamurları ister ikişer ister tek tek açıp, temiz bir beze serin. Hızlı açarsanız hamurlarınız kurumamış olur. Eğer yavaş açıyorsanız üzerini örtebilirsiniz. Dinlenmiş olan hamuru on iki eşit parçaya ayırın. Yuvarlak tabak büyüklüğünde açıp, yufkaları büyütmeye başlayın. Genişçe bir tencerenin içerisine su koyup kaynatın. İçerisine iki yemek kaşığı tuz ekleyin. Yine başka bir kapta soğuk suyu hazırlayın. Yufkaları teker teker ilk önce kaynayan suya daha sonra soğuk suya atıp elinizle iyice suyunu süzdükten sonra tepsiye yerleştirin. Her yufkanın arasına iki yemek kaşığı tereyağ ve sıvı yağ karışımı dökün. Altı yufkayı aynı şekilde yaptıktan sonra peynir ve maydanoz karışımını eşit bir şekilde yayın. Aralarını yağlayarak tekrar diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
DUT ÇULLAMASI
MALZEMELER
1 su bardağı kuru dut
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 yumurta
YAPILIŞI: Dutları saplarından ayıklayıp üzerlerini geçecek kadar sıcak suda 5 dakika bekletelim. Tavaya tereyağını koyup eritelim ve suyunu süzdüğümüz dutları ekleyip 3 dakika kadar kavurup toz şekeri ekleyelim. Bir iki kez çevirdikten sonra ayrı bir kasede çırptığımız yumurtayı ekleyelim. Yumurta pişince dut çullamamız hazır.