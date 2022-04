İdilika'nın Mutfağı'nın iftar sofrasında bugün, Denizli mutfağına konuk oluyoruz. Beni etkileyen, leziz mi leziz Denizli yemeklerini sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizler için Tavas usulü etli kuru dolma, et ve nohutla yapılan etli top tarhana çorbası, çağla dövmesi, Tavas baklavası ve mısır unlu, kuyruk yağlı leğen böreğinin tariflerini veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...







LEĞEN BÖREĞİ



MALZEMELER

500 gr. kırmızı et

4 adet orta boy soğan

1 çay bardağı bulgur

Sızdırılmış kuyruk yağı

1.5-2 kg. mısır unu

Karabiber

Diyar kimyon

Samire tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Soğanlar ince ince doğranır. Yeteri kadar sıvıyağda, pembeleşinceye kadar kavrulur. Küçük kuşbaşı doğranmış etler soğanlara eklenir. Etler suyunu saldığında bulgur ilave edilir. Hep birlikte suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir. Suyunu çektikten sonra da içine baharatlar katılır. Diğer taraftan mısır unu, az az soğuk su ilave edilerek yoğrulur. Cıvık olmayan, açılacak kıvama gelen ve ele yapışmayan bir hamur elde edilir. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Hamur ikiye bölünür. Orta boy yuvarlak fırın tepsisine sıvıyağ sürülür, bir adet hamur elle tepsiye yayılır. Üzerine etli harç konur. Diğer hamur oklavayla açılarak etli harcın üzerine kapatılır. Oklavanın ucu ıslatılıp hamurda delikler açılır. Deliklerin içine kuyruk yağı konur. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişerken fırının kapağı iki-üç kere açılıp böreğin üzerine sızdırılmış kuyruk yağı sürülür.



ÇAĞLA DÖVMESİ



MALZEMELER

Yarım kilo taze badem çağlası

2-3 adet yeşil taze soğan

3 adet haşlanmış yumurta

Samire tuz

1 çay kaşığı pul biber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bağ bediren otu (isteğe bağlı)







YAPILIŞI: Yumurta ve yeşil soğan ince ince doğranır. Çağlalar blenderdan geçirilir. Ardından içine yumurta ve yeşil soğan eklenir. Üzerine tuz, biber ve yağ konarak karıştırılır.



TOP TARHANA ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet top tarhana

1 su bardağı nohut

400 gr. yağlı et

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı Samire tuz

YAPILIŞI: Tarhana ve nohut ıslatılır. Bir tencereye ıslatılmış tarhana, nohut ve et konup üç saat kadar kaynatılır. Salça, sarımsak ve tuz ilave edilerek bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılıp sıcak olarak servis edilir.



TAVAS BAKLAVASI



MALZEMELER

500 gr. un

2 adet yumurta

5 gr. Samire tuz

İÇ MALZEMESİ:

700 gr. ceviz

250 gr. sıvı yağ

1 su bardağı su

ŞERBET MALZEMESİ:

1 lt. su

1200 gr. şeker

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Una yumurta ve tuz eklenir, kulak memesi yumuşaklığında yoğrulur. Hamur 40 parçaya ayrılarak yufkalar açılır. Aralarına yağ sürülüp ceviz serpilerek bir tepsiye üst üste konur. Taş fırında 45 dakika pişirilir. Çıktıktan sonra üzerine şerbet dökülür ve dinlendirilir.





ETLİ KURU PATLICAN DOLMASI



MALZEMELER

300 gr. kuşbaşı kuzu eti

1 dizi kuru patlıcan

1.5 su bardağı Ovadan pirinç

1 adet iri boy kuru soğan

Yarım bağ maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı Diyar kuru nane

Samire tuz

YAPILIŞI: Bir tencerede yeteri kadar su kaynatılır. İçine kuru patlıcanlar konur. Patlıcanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alınarak soğuk sudan geçirilip süzülmeye bırakılır. Bir tencereye 300 gram küçük küçük doğranmış kuzu eti alınır ve kendi yağında kavrulur. Üzerine ince ince yemeklik doğranmış soğan ilave edilir. Soğanlar pembeleşince salça, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane ve tuz eklenir. Harcın üzerine pirinçler ve ince kıyılmış yarım demet maydanoz eklenerek karıştırılır ve ocaktan alınır. İç harç hafif ılındıktan sonra haşlanarak süzülmüş kuru patlıcanların içine fazla sıkıştırmadan doldurulur. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Ardından tencere ocağa alınarak üzerine patlıcanların yarısına kadar sıcak su eklenir. Önce orta ateşte kaynatılır, daha sonra kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilir ve ocaktan alınır. Pişen patlıcan dolmaları yufka ekmeklere sarılır. Üzerine limon sıkılarak servise sunulur.