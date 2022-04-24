Zonguldak mutfağında sebze ve meyvecilik gelişmiş olup, en çok karalahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık ve kiraz yetiştirilir. Bu tarım ürünleri yörenin yemek kültürünü şekillendirmiş ve sebze ağırlıklı bir yemek kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Orman altı bitki örtüsünden dolayı yöreye mahsus olan zılbıt otu, halkın yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir.







PIRASA ÇORBASI

MALZEMELER

1000 gr. ılık su

750 gr. pırasa

150 gr. haşlanmış barbunya

150 gr. mısır unu

50 gr. havuç

50 gr. kuru soğan

30 gr. Milkten tereyağı

20 gr. toz şeker

5 gr. tuz

5 gr. Diyar kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Önceden ısıtılmış bir tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Üzerine ince doğranmış pırasaları, havucu ve barbunyayı ilave ederek karıştırın.10 dakika kadar piştikten sonra ılık su ve tuz ilave ederek pişirin. Sebzeler pişmeye başlayınca üzerine mısır unu ve toz şeker ekleyin. Mısır unu karıştırıldıktan ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada pul biberi tereyağında kavurun. Çorbayı tabaklara koyduktan sonra tereyağlı biberi üzerine gezdirerek servis edin.







BEYAZ BAKLAVA

MALZEMELER

3 yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

Yarım litre süt

100 gr. margarin

Ceviz içi

Bir paket nişasta unu

Bir adet limon

ŞERBETİ İÇİN:

3 kg. şeker

2 lt. su

1 adet limon suyu

YAPILIŞI: Malzemeler karıştırıldıktan sonra un koyularak ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edilir. Hamur 55 adet parça ayrılarak, 15-20 dakika dinlenmesi için bırakılır, daha sonra oklava ile üzerine nişasta serpilerek yufka büyüklüğünde açılır. Açılan yufkalar hafif kurutulur. Büyük bir tepsinin altı yağlanır. Kuruyan yufkalardan 5 tanesi tepsiye konur, üzerine dövülmüş ceviz serpilir. 54 adet beze bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Daha sonra tepsideki yufkaların üzerine kalan 1 adet beze açılarak kurutmadan yerleştirilir.

Hamur bıçakla baklava şekli verilerek kesilir, üzerine eritilmiş margarin karışımı kaşıkla serpilir. Fırında çok kızarmayacak şekilde pişirilir. Hafif ılık iken şerbeti dökülür. Böylece beyaz baklava hazırlanmış olur.







KAŞARLI ZILBIT

MALZEMELER

1000 gr. zılbıt

120 gr. Milkten tereyağı

60 gr. rendelenmiş Tarabya taze kaşar

3-4 yumurta

200 gr. soğan

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Zılbıtın kökleri ve katı kısımları bıçakla kesilerek iki cm. kalınlığında doğranır. Toplanan zılbıtların üzerini örtecek kadar su konur ve tencerede pişirilir. Haşlanan zılbıtlar ılıyınca avuçların içine alınarak ve sıkılarak başka bir kaba alınır. Soğanlar yemeklik olarak doğranır ve bir tencerede tereyağı ile kavrulur. Zılbıtlar eklenir, pişinceye kadar kavrulur. Yumurta kırılır ve birkaç dakika daha karıştırılarak pişirilir. Yeterince tuz ve karabiber katılır. Fırın kabına alınır, üstüne kaşar serpiştirilip, 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirilir.







KARTLAÇ

MALZEMELER

400 gram mısır unu

50 gram yumurta

400 gram süt

20 gram ayçiçek yağı

10 gram Milkten tereyağı

Dorbi kabartma tozu

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Yumurta, süt ve şekeri birkaç dakika çırpın. Diğer malzemeleri ilave edip yoğurun. Hamuru bulamaç haline getirmek için gerekirse süt ilavesi yapın. Eritilmiş tereyağını tavaya küçük miktarlarda dökerek kısık ateşte pişirin. Alt tarafı piştikten sonra ters çevirerek diğer tarafını da pişirmeyi unutmayın.







ÇÖPELE

MALZEMELER

700 gram patates

300 gram süzme yoğurt

50 gram Milkten tereyağı

10 gram sarımsak

10 gram Diyar pul biber

10 gram tuz

YAPILIŞI: Patatesleri küp şeklinde doğrayın ve bir tencerenin içine koyarak üzerine su serpin. Yarısına kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta dereceli ateşte 30 dakika civarı pişirin.

Pişen patatesleri servis tabağına alın, ezilmiş sarımsağı süzme yoğurtla karıştırıp biraz su ilave ederek süzme yoğurdunu inceltin ardından patateslerin üzerine dökün.

Kızdırılmış tereyağında kırmızı pul biberi çöpele yemeğinin üzerine gezdirin. Çöpeleyi ılık olarak servis edin.