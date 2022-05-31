Gelin, 7'den 70'e kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği, sokak kültürümüzün vazgeçilmezi, günün her öğününde tükettiğimiz, pahası az ancak hazzı çok fazla olan simitli kahvaltı alternatiflerine göz atalım. Biz İzmirliler simide gevrek deriz. Sabahları 'Gevrekçi geldi gevrekçi' nidalarını duymak İzmirliler için çok sıradandır.



SIRRI PEKMEZ VE SUSAM

Benim burada paylaştığım gevrek tarifi, daha çok pastane tipi simit diye tabir ettiğimiz dışı çıtır ama içi pufidik formda olan simittir. Eğer canımız sokak simidi tadında bir simit istiyorsa, o zaman yapmamız gerekenler biraz değişiyor. Hem içine bir miktar pekmezli su koymanız, hem de hazırladığımız simitleri önce pekmezli suya batırıp ardından susama bulayarak fırınlama yolunu seçmeniz gerekiyor.







Diğer yandan bazı yörelerimizde, söz konusu pekmezli su kaynatılıyor, halka şekli verilmiş simit hamurları önce bu kaynamış pekmezli suya atılıyor, hamur dibe çöküyor, ardından simitler su yüzeyine çıktıklarında alınıyor ve fazla pekmezi akıtılarak üzerindeki pekmezli suyun kurumasına fırsat vermeden hemen susama bulanıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar fırınlanıyor. Gevreğin hayatımıza vazgeçilmez bir yiyecek olarak girmesi esasen Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanmaktadır. O dönemde saraydaki un depoları simithane, padişah fırını ise simit fırını olarak anılmaktaymış. O dönemde has undan yapılan halka şeklindeki ekmek türüne simiti halka adını vermişler. 18'nci yüzyılda halka kelimesi kalkarak sadece simit olarak anılmaya başlanmış ve bugünlere kadar gelmiş. Halka simit, hem doyurucu olması, hem de ucuza mal edilmesi nedeniyle şehirlerde ve köşe başlarında sokak satıcıları tarafından satılagelmiştir.



ÇITIR CİPSİ



MALZEMELER

3 adet yeşil soğan

1 demet Ispanak

1/2 kg. un

1/2 litre civarında su

1 tatlı kaşığı tuz

Çeşitli baharatlar

1/2 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Fırınımızı 180 derecede ısınmaya bırakıyoruz. Bu sırada simitlerimizi minik minik keserek bir fırın kabına yerleştiriyoruz. Bu işlem için yağlı kağıt kullanmanızı öneririz. Daha sonra simit dilimlerinin üstüne zeytinyağı gezdirip, miktarını zevkinize göre belirleyeceğiniz baharatları serpiyoruz ve harmanlıyoruz. İsteyenler az miktarda sarımsak tozu da kullanbilir. Fırına verdiğiniz dilimleri iyice çıtır olana kadar fırında tutuyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra simit cipsleri biraz soğumaya bırakıyoruz.



EV YAPIMI SİMİT



MALZEMELER

HAMURU IÇIN:

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1.5 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı dolusu instant maya

Aldığı kadar un

ÜSTÜ İÇİN:

1 adet yumurta

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

Susam

YAPILIŞI: Ilık suyu, sütü, sıvı yağı geniş bir kaba döküyoruz. Biraz karıştırıp ardından tuz, şeker ve mayayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Unu azar azar ekleyerek yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Simit hamurunun üzerine nemli bez örterek dinlendiriyoruz. Üç bardak suyu, bir yumurtayı ve bir yemek kaşığı toz şekeri çırpma teliyle çırpıyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp elimizle yuvarlayıp uzun bir çubuk elde ediyoruz. Sonra bu uzun hamurumuzu ikiye katlayıp elimizle kıvırıyoruz. Önce yumurta ve şekerle hazırladığımız suya, ardından susama bulayıp önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz.



SİMİT TİRİDİ



MALZEMELER

1 KIŞI IÇIN:

1.5 Kastamonu simidi (bayat)

2-3 çorba kepçesi kemik suyu

3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

3 yemek kaşığı baharatla (kimyon, karabiber, kekik) ve tuzla kavrulmuş kıyma

2 yemek kasığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI: Bayatlamış olan simitlerinizi önce enlemesine bıçak ile kesin, daha sonra suyu güzel çekmesi için elinizle fotoğraftaki gibi koparın. Ardından sıcak kemik suyu ile güzelce ıslatın. Fazla suyunu dökün. (Bu işlemi simitlerin iyice yumuşaması için gerekirse 2-3 defa tekrarlayın) Daha sonra sırası ile sarımsaklı yoğurdu, baharatlarla kavrulmuş kıymanızı ve tereyağını döküp bekletmeden servis yapın.