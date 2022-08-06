Kuşburnuna benzeyen bu kırmızı minik meyve, halk arasında kurt üzümü olarak da biliniyor. Çin, Tibet ve Moğolistan'da yetişen ve ardından tüm dünyaya adını duyurmayı başaran gojiberry, soğuk ve sıcak birçok hava koşuluna karşı dayanıklı olduğu için artık dünyanın pek çok yerinde yetiştiriliyor.



NASIL TÜKETMELİYİZ?

1 Kuru meyve olarak: Hijyenik ortamlarda, yüzde 10 nemde (hafif yumuşak), yarı gölgede veya 50 dereceyi geçmeyen fırınlarda kurutulmuş olmalıdır.

2 Yeşil çay olarak: Gün dönmeden önce toplanan taze yaprak ve çok ince dallar gölgede kurutularak yeşil çay olarak kullanılır.

3 Taze meyve olarak: Yerel kullanıcılar için, zira kargoya dayanmaz, buzdolabında da en fazla 1 hafta raf ömrü vardır.

4 Meyve suyu olarak: (Yeme zorluğu çekenlerde) Koruyucu katılmayacak şekilde mikserden geçirilip süzülerek kullanılabilir.

5 Yemeklere katılarak: Pastalara, tatlılara, pirinç yemeklerine, çorbalara, salatalara katılarak tüketilir.

6 Şifa amacı ile gojiberry kullanımı: Düzenli olarak günde bir avuç kuru meyve yiyerek tüketilir. Geçici olarak doz yüzde 50 artırılabilir.

Sabahları, mide boşken (kahvaltıdan yarım saat önce), 2 bardak su veya 1 bir kase ılık yoğurt ve 1 bardak su ile beraber tüketilir.

Gojiberry'nin tarihine değinecek olursak, gojiberry dünyada ilk olark Orta Asya'da Göktürkler zamanında tüketilmeye başlanmıştır.

Çin ile yaptıkları bir savaşsonucunda dağılan Göktürkler Ergenekon denilen yüksek dağlar ve derin vadilerle çevrilen alana sığınmışlar ve yiyecek sıkıntısı çekilen bu bölgede, yoğun olarak gojiberry (Kurt Üzümü) tüketip hayatta kalarak güçlenip çoğalmışlar. Türkiye'de doğal olarak yetiştiği henüz tesbit edilememiş olup, yaklaşık 2010 yılından beri ülkemizde de üretilmeye başlanmıştır.







GOJİBERRY'NİN FAYDALARI

ÖMRÜN uzamasına katkı sağlar: Goji, uzun ömür meyvesi olarak bilinir. İçerisinde ana molekül olan polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin uğratacağı zararlara ve erken yaşlanmaya karşı vücudunuzu korur.

Enerji ve dayanıklılığı artırır: Goji, egzersiz toleransınızı, gücünüzü, dayanıklılığınızı, özellikle hastalık sonrası nekahat döneminde ortaya çıkan bitkinlik, halsizlik şikayetlerinizi ortadan kaldırır.

Kan basıncını düşürür: Yaklaşık olarak her dört yetişkinden birinde yüksek tansiyon (hipertansiyon) gözlenmektedir. 1998 yılında yapılan bir araştırma, goji içerisinde çokça yer alan polisakkaritlerin kan basıncı yükselmelerini belirgin bir biçimde önlediğini göstermiştir.

Sağlıklı kolesterol seviyelerine ulaştırır: Goji, kolesterol seviyelerini düşüren beta-sitosterol maddesi içerir. Ayrıca antioksidanları sayesinde kolesterolün oksidasyonunu ve damar duvarında plak oluşturmasını engeller.

Kilo verdirir: Bir anti-obesite (aşırı şişmanlık) çalışmasında, hastalara sabah ve öğleden sonra goji verilmiştir. Sonuçlar çoğu hastanın belirgin kilo verdiğini göstermiştir.

Daha iyi bir uyku sağlar: Orta Asya ve Uzak Doğu'da da uzun süredir insomnia (uykusuzluk) doğal tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı tıbbi araştırmalarda, goji alan tüm hastaların uyku kalitesinde iyileşme bildirilmiştir.

Kalbi güçlendirir: Goji bir sesquiterpene olan ve kalp ile kan basıncı ayarlamalarına yardımcı olan cyperone içerir. Anthocyanin maddesi ise kalp damarlarının dayanıklılığını artırır.

Yağların (lipid) peroksidasyonunu engeller: Kolesterol ve diğer kan yağları vücutta lipid peroksitler oluşturarak ölümcül rahatsızlıklara yol açabilirler. Yapışkan bir madde olan lipid peroksitlerin birikimi özellikle damarları olumsuz etkileyerek kalp-damar rahatsızlıkları, damar sertliği (ateroskleroz) ve inmeye neden olabilir. Goji, lipid peroksit oluşumunu önleyen kan enzimlerini artırarak tehlike oluşturan lipid peroksit oluşumunu önler.

Hastalıklara karşı direnci artırır: Serbest radikallerden olan süperoksit'in hastalıkların oluşumu ve ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Süperoksit vücutta bulunan süperoksitdismutaz enzimi sayesinde etkisiz hale getirilir. Günlük yaşamın stresi vücudun bu enzimi yeterince üretmesini baskılayarak direncin düşmesine neden olur. Goji alımının süperoksitdismutaz enzim değerleriniyüzde 40 oranında artırdığı tespit edilmiştir.







YAN ETKİLERİ NELERDİR?

ŞIFA deposu olan bu mucizevi besinin faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Bunlardan ilki gojimeyveleri aşırı tüketildiğinde baş dönmesi, göz rahatsızlığı, bulanık görme ve halüsinasyonlar gibi yan etkilerdir. Gereğinden fazla tüketilmesi durumunda gojiberry hipertansiyona neden olabilmektedir.



GOJİ ÜZÜMLÜ KEK

MALZEMELER

1 bardak şeker

3 yumurta

3 bardak un

1 bardak süt

1 bardak sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı goji üzümü