İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşureyi yapıyoruz. Malum, aşure zamanı geldi çattı, konu komşu envai çeşit süslemelerle aşurelerini dağıtmaya başladı. Geçtiğimiz sene Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin pekmezli aşure tarifini denedim. O kadar sağlıklı ve lezzetli bir reçete ki sizinle bu sene de paylaşmadan edemedim. Sütlü ve sakızlı aşure tariflerimi de denemenizi şiddetle öneriyorum.



PEKMEZLİ AŞURE



MALZEMELER

2/5 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı fasulye

1/5 su bardağı kuru üzüm

10 adet kayısı

8 adet kuru incir

Bir tutam kaya tuzu

1 çorba kaşığı gül suyu

4 litre su

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı tüm fındık

1 çay bardağı kuş üzümü

Not: Süslemesi tercihe göre seçilebilir.







YAPILIŞI: Bir gece önceden aşurelik buğday sıcak su ile fasulye ve nohut ise soğuk su ile ıslatılır. Pişirme işleminin yapılacağı gün kuru incir, kuru kayısı sabahtan ıslatılır. Fasulye ve nohut iyice yıkandıktan sonra kaynatılır ve ayrı ayrı haşlanır. Buğday, bir tutam tuz ile dört litre suyun içinde iyice şişip yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatılır. Kuru üzüm ve kuş üzümü ilave edildikten sonra karışım iyice kendini bırakana kadar pişirilir. Ocaktan almaya yakın kuru kayısı, kuru incir, pekmez, tüm fındık ve gül suyu eklenir. Bir süre kaynatılır. Tezgahta bir süre dinlendikten sonra aşure kaselerine bölünerek soğumaya bırakılır. Soğuma işleminden sonra tercihe göre süsleme işlemi yapılır.



SÜTLÜ AŞURE



MALZEMELER

500 gr aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı fasulye

1 su bardağı pirinç

Fındık

Fıstık

Badem

Ceviz

Beyaz susam

Antep fıstığı ezilmiş

Hindistan cevizi

Nar

1 kg süt

Tarçın

Şeker

İncir

Kayısı

Kuş üzümü

Çekirdeksiz üzüm

YAPILIŞI: Nohut, fasulye, buğday, pirinci ayrı ayrı haşlayın. İnciri doğrayıp haşlayın, kayısıyı doğrayıp haşlayın. Bademi biraz haşlayıp, kabuklarını soyun. Üzümleri ayrı ayrı kaynatın ve bunları süzün. Haşladığınız buğday, fasulye, nohut, pirinci bir kapta su ile kaynatın. Özleşmeye başlayınca fındık, badem, fıstık, incir, kayısı, üzümleri ve susamı katın. Bir taşım kaynatın ve üzerine sütü ilave edin. En son şekeri kendi damak tadınıza uyacak şekilde katın, kaynatın. Özleşince kapatın, 20 dakika beklesin. Sonra kaplara alın ve üzerine cevizi robottan geçirip dökün. Antep fıstığı, tarçın ve Hindistan cevizinden azar azar serpin. En son nar taneleri ilave edin ve servise hazır edin.



DAMLA SAKIZLI AŞURE



MALZEMELER

250 gram nohut

250 gram fasulye

250 gram fıstık

250 gram ceviz

250 gram kuru üzüm (iki renk)

250 gram İncir

250 gram kayısı

Yarım kilo toygalık bulgur (yarma)

2 kaşık çörek otu ve susam

3-4 küçük tablet damla sakızı

Yarım kilo toz şeker

2 litre su

YAPILIŞI: Öncelikle yarmamızı seçip bir güzel yıkayıp büyük bir tencerede özleşene kadar pişirelim. Tencerenin büyüklüğüne göre su kullanabilirsiniz. Ben iki litre kullandım. Ondan sonra incirlerimizi küçük küçük doğrayıp içine katalım, diğer tüm malzemelerimizi ayrı bir tencerede haşlayıp kara suyunu atalım. Yarmamız haşlandıktan sonra diğer malzemeleri süzüp yıkayıp içine katıp iyice özleşene kadar pişirelim. Sonra yarım kilo şekerimizi koyup bir yarım saat de öyle pişirelim. En son kayısı ve çörek otunu, susamı katın, ben naturel yaptım, kimisi süt nişasta katıyor. İlk defa yaptım harika oldu. Soğuyunca istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz.