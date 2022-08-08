İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşureyi yapıyoruz. Malum, aşure zamanı geldi çattı, konu komşu envai çeşit süslemelerle aşurelerini dağıtmaya başladı. Geçtiğimiz sene Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin pekmezli aşure tarifini denedim. O kadar sağlıklı ve lezzetli bir reçete ki sizinle bu sene de paylaşmadan edemedim. Sütlü ve sakızlı aşure tariflerimi de denemenizi şiddetle öneriyorum.
PEKMEZLİ AŞURE
MALZEMELER
2/5 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağı nohut
1 çay bardağı fasulye
1/5 su bardağı kuru üzüm
10 adet kayısı
8 adet kuru incir
Bir tutam kaya tuzu
1 çorba kaşığı gül suyu
4 litre su
1 su bardağı üzüm pekmezi
1 su bardağı tüm fındık
1 çay bardağı kuş üzümü
Not: Süslemesi tercihe göre seçilebilir.
YAPILIŞI: Bir gece önceden aşurelik buğday sıcak su ile fasulye ve nohut ise soğuk su ile ıslatılır. Pişirme işleminin yapılacağı gün kuru incir, kuru kayısı sabahtan ıslatılır. Fasulye ve nohut iyice yıkandıktan sonra kaynatılır ve ayrı ayrı haşlanır. Buğday, bir tutam tuz ile dört litre suyun içinde iyice şişip yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatılır. Kuru üzüm ve kuş üzümü ilave edildikten sonra karışım iyice kendini bırakana kadar pişirilir. Ocaktan almaya yakın kuru kayısı, kuru incir, pekmez, tüm fındık ve gül suyu eklenir. Bir süre kaynatılır. Tezgahta bir süre dinlendikten sonra aşure kaselerine bölünerek soğumaya bırakılır. Soğuma işleminden sonra tercihe göre süsleme işlemi yapılır.
SÜTLÜ AŞURE
MALZEMELER
500 gr aşurelik buğday
1 su bardağı nohut
1 su bardağı fasulye
1 su bardağı pirinç
Fındık
Fıstık
Badem
Ceviz
Beyaz susam
Antep fıstığı ezilmiş
Hindistan cevizi
Nar
1 kg süt
Tarçın
Şeker
İncir
Kayısı
Kuş üzümü
Çekirdeksiz üzüm
YAPILIŞI: Nohut, fasulye, buğday, pirinci ayrı ayrı haşlayın. İnciri doğrayıp haşlayın, kayısıyı doğrayıp haşlayın. Bademi biraz haşlayıp, kabuklarını soyun. Üzümleri ayrı ayrı kaynatın ve bunları süzün. Haşladığınız buğday, fasulye, nohut, pirinci bir kapta su ile kaynatın. Özleşmeye başlayınca fındık, badem, fıstık, incir, kayısı, üzümleri ve susamı katın. Bir taşım kaynatın ve üzerine sütü ilave edin. En son şekeri kendi damak tadınıza uyacak şekilde katın, kaynatın. Özleşince kapatın, 20 dakika beklesin. Sonra kaplara alın ve üzerine cevizi robottan geçirip dökün. Antep fıstığı, tarçın ve Hindistan cevizinden azar azar serpin. En son nar taneleri ilave edin ve servise hazır edin.
DAMLA SAKIZLI AŞURE
MALZEMELER
250 gram nohut
250 gram fasulye
250 gram fıstık
250 gram ceviz
250 gram kuru üzüm (iki renk)
250 gram İncir
250 gram kayısı
Yarım kilo toygalık bulgur (yarma)
2 kaşık çörek otu ve susam
3-4 küçük tablet damla sakızı
Yarım kilo toz şeker
2 litre su
YAPILIŞI: Öncelikle yarmamızı seçip bir güzel yıkayıp büyük bir tencerede özleşene kadar pişirelim. Tencerenin büyüklüğüne göre su kullanabilirsiniz. Ben iki litre kullandım. Ondan sonra incirlerimizi küçük küçük doğrayıp içine katalım, diğer tüm malzemelerimizi ayrı bir tencerede haşlayıp kara suyunu atalım. Yarmamız haşlandıktan sonra diğer malzemeleri süzüp yıkayıp içine katıp iyice özleşene kadar pişirelim. Sonra yarım kilo şekerimizi koyup bir yarım saat de öyle pişirelim. En son kayısı ve çörek otunu, susamı katın, ben naturel yaptım, kimisi süt nişasta katıyor. İlk defa yaptım harika oldu. Soğuyunca istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz.