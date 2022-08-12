İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tam da mevsimiyken taze incir ve cevizi konuk ediyoruz. Biz Egelilerin tabiri ile bardacık, yani dışı beyaz içi kırmızı olan incir, bu mevsim damaklarımızın vazgeçilmezi oluyor. Sizin için taze incirler ile hazırladığım alternatif üç tarifi bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



İNCİRLİ CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER

Yarım paket eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

4 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

İÇ HARCI İÇİN:

4 adet yaş incir

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

ÜZERI İÇİN:

Pudra şekeri









YAPILIŞI: Bütün malzemeyi karıştırıp yoğurarak yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamur dinlenirken küçük bir tavada, soyup minik minik doğradığımız incirlerin üzerine şekeri atıp orta ateşte çeviriyoruz. İçine cevizi ve tarçını ekleyip 5 dakika pişiriyoruz. Dinlenen hamuru üç bezeye ayırıp merdaneyle açıp kare şekiller veriyoruz. Ortalarına iç harcını koyup yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Ilınınca üzerine pudra şekeri serpiyoruz.



TAZE İNCİRLİ CEVİZLİ KEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

6 adet yaş incir

1 adet kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

Aldığı kadar un

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından sıvı yağı ilave ediyoruz. Tüm kuru malzemeyi eleyerek ekliyoruz. En son incirleri minik minik doğrayıp karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişiriyoruz.





İNCİRLİ CEVİZLİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

3 bardak süt

2 kaşık un

1.5 kaşık nişasta

5 kaşık şeker

1 paket vanilya

1 kaşık tereyağı

1 paket krem şanti

6-7 adet taze incir

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Süt, un, nişasta ve şekeri pişiriyoruz. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Tereyağı ve vanilyayı ekliyoruz. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket toz krem şanti ilave edip mikser ile çırpıyoruz. Bu sırada incirleri soyup ince ince kıyıyoruz. Cevizle beraber muhallebiye ilave edip servis ediyoruz.