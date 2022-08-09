Tatlı lezzetlerden hoşlananlar için en zor şeylerden birisi tatlı yemeden beslenmeye çalışmaktır. Bu kişilere en iyi örnek benim. Yemek yerken aklıma hep sonra ne tatlı yiyeceğim gelir ve bu durum sağlığımı tehdit ediyor. Tam da bizim gibiler için hem tatlı krizlerimizi bastıracak hem de kalorisi çok düşük tatlılar hazırladım.



ÇİKOLATA KAPLI KAHVELİ TRUFF



MALZEMELER



24 adet kedidili bisküvi

120 gr. çikolata (bitter ve sütlü karışık)

100 gr. labne peyniri

180 ml. sıcak su

1.5 tatlı kaşığı granül kahve

KAPLAMAK İÇİN:

160 gr. çikolata (bitter ya da sütlü kullanabilirsiniz)









YAPILIŞI: İlk olarak kedidili bisküvilerimizi mutfak robotunda un haline getirelim. Granül kahveyi bir fincana alarak üzerine kaynar su ekleyelim ve karıştıralım. Hazırladığımız sıcak kahveyi çikolatanın üzerine dökerek çikolata eriyene kadar karıştıralım. Tüm malzemeleri yani bisküvileri, çikolatalı kahveyi ve labne peynirini derince bir kaba alarak güzelce karıştıralım. Hazırladığımız harçtan bir miktar alarak elimizle ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayalım. Trufflarımızı kaplamak için çikolatamızı benmari usulü eritelim. Hazırladığımız topları çikolataya bulayarak pişirme kağıdının üzerine yerleştirelim. Buzdolabında çikolatalar tamamen donuncaya kadar bekletelim.



ÇİLEKLİ YOĞURT DONDURMASI



MALZEMELER

1/2 kilo çilek

2 su bardağı yağsız yoğurt veya yağsız süzme yoğurt

2 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI: Çilekleri ve yoğurdu parçalayıcıda tercih ettiğiniz krema kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Bir kabın içine alıp dondurucuda birkaç saat dondurun. Dondurucudan çıkartıp iyice karıştırıp biraz daha dondurduktan sonra çıkarıp 5 dakika kadar hafif yumuşamasını bekleyin. Ardından kaşıkla kaselere paylaştırın. Her bir kasedeki dondurmanın üzerine bir tatlı kaşığı bal gezdirin.



ZENCEFİLLİ MEYVE SALATASI



MALZEMELER

1 su bardağı yaban mersini

1 su bardağı nektarin

1/2 su bardağı ananas

1 su bardağı karpuz

2 yemek kaşığı misket limonu suyu

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı taze nane

1 yemek kaşığı taze zencefil

YAPILIŞI: Zencefili rendeleyin, sonrasında bal, limon suyu, ince kıyılmış nane ile karıştırın. Meyveleri doğrayıp harmanlayın. Hazırladığınız sos ile servis edin.