Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, karpuzlu serinleten içecek tariflerim var. Bana göre karpuz; yaz aylarının en mükemmel meyvelerinden biri. Ayrıca serinletici özelliğinden dolayı dünyada en çok tüketilen meyveler arasında. Sağlığa iyi gelen meyveler sıralamasında ilk sıralarda yer alması sebebiyle karpuzun bütün vücuda faydası olduğunu söylemek son derece yerinde bir ifade olacaktır. Karpuz yüzde 90'ı su olduğu için mükemmel bir serinletici ve nemlendiricidir. Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri dinlendirdiği ve beslediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







KARPUZLU SODA

MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 karpuz

YAPILIŞI: Bir tencerede şeker, su ve dilimlenmiş limonu, limonun rengi değişene kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.

Karpuzu küpler halinde kesip çekirdeklerini ayıklıyoruz. İki adet limonunun suyunu sıkıyoruz, hepsini karpuzla birlikte blender'dan geçiriyoruz.

Servis ederken üstüne sodayı ekliyoruz. Hafifçe karıştırıp servis ediyoruz.







NANELİ KARPUZLU LİMONATA

MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 karpuz

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan karpuzu rondoda çekip limonataya ekleyerek hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.







KARPUZLU DONDURMALI İÇECEK

MALZEMELER

1 büyük dilim karpuz

3-4 top vanilyalı dondurma

10 küp buz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blender'da karıştırıp servis ediyoruz.