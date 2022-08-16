Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda en organik gelenesel yiyeceğimiz olan yoğurda yer verdim. Mayaladığım yoğurtlar çok lezzetli oldu ve birini bal diğerini ise pudra şekeri ile yedim. Bir kısmını ezdiğim meyvelerle karıştırıp meyveli yoğurt olarak tüketirken, geri kalanları bez bir torbaya koyup suyunu süzdürdüm ve süzme yoğurt haline getirdim. Her şeyin sağlıklısına ve doğalına yöneldiğimiz şu günlerde, evde yoğurt yapmanın ne kadar basit olduğunu göstermek istedim. Yoğurdun nasıl yapıldığını, en azından ne ile yapıldığını hepimiz biliyoruz. Sütün yoğurt haline dönüşmesi için eski yoğurt, maya görevi görüyor. Tarihe bakıldığında, 6 bin yıldır yoğurt üretildiği tahmin ediliyor. Yoğurdun adı Türkçedir ve neredeyse tüm dillerde adı aynıdır. Yoğurt kelimesinin, ilk olarak Kaşgarlı Mahmut tarafından 'Divanu Lugati't Türk'te kullanıldığı tespit edilmiştir. Yoğurt, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de oldukça değerli ve saray mutfağının vazgeçilmez besin kaynağı arasındadır.



VÜCUDA FAYDASI ÇOK

Sağlık için çok faydalı olan yoğurt bakterileri, bağırsaktaki mikropları öldürüyor. Karaciğer ve cilt hastalıkları ile damar sertliği ve sinir hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kolesterolü de düşürüyor. Bugünlük benden bu kadar, hepinize afiyet olsun.







EV YAPIMI YOĞURT



MALZEMELER

1 lt organik inek sütü

1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya 1 yemek kaşığı hazır yoğurt

YAPILIŞI: Sütü 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattığımız sütün ılınmasını bekliyoruz. Doğru ısıyı yakalamak için kontrol ettiğimizde; parmağımızın yanmaması gerekiyor ancak bir sıcaklık hissetmeliyiz. Sütün ısısı istediğimiz noktaya geldiğinde, bir yemek kaşığı yoğurdun içine ılık sütten biraz döküp karıştırıyoruz. Daha sonra sütlü yoğurtlu karışımı ılık sütün içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerini iyice kapatıp kalın bir örtü, havlu ya da battaniye ile etrafını sarıyoruz. NOT: Sütü bir yemek kaşığı tereyağı ile de mayalayabiliriz.



YOĞURT BAR



MALZEMELER

250 gr yoğurt

5 yemek kaşığı bal (damak tadınıza göre miktarını ayarlayabilirsiniz) Üzeri için:

İstediğiniz kuru yemiş ve meyveler

YAPILIŞI: Yoğurt ve balı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İçini yağlı kağıt ile kapladığımız küçük boy (20X30 uygun olacaktır) fırın tepsisine karışımı döküyoruz. Üzerine küçük küçük parçalar halinde hazırladığımız kuruyemişleri serpiştiriyoruz. Buzlukta 5 saat dinlendirip dilimleyerek servis ediyoruz.