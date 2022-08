Peynir, kökenleri insanlık kadar eskiye dayanan bir yiyecektir. Ne kadar eskiye dayandığına dair kesin bilgi olmasa da, olası çıkış noktaları Orta Asya, Orta Doğu ya da Avrupa olarak tahmin edilmektedir. Yaygınlaşmasının Roma İmparatorluğu zamanlarında olduğu düşünülür. İlk üretiminin M.Ö. 8000 (koyunun evcilleşitirildiği tarih) ile 9000 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. İlk peynirin Orta Doğu insanları ve Orta Asya göçebe Türkleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. O zamanlar yiyecekler, hayvanın derisinde ya da iç organlarında saklanılmaktaydı. Bu iç organlardan olan midede (işkembe) saklanan sütün buradaki enzimlerle (kültürle) mayalanması üzerine lor haline gelmesi, peynirin ilk oluşumu hakkındaki teorilerden biridir. Bir Arap tüccarının da peynir saklanması hakkında farklı söylemleri vardır. Bir başka teori ise, peynir üretiminin sütü tuzlamak ve basınç altında tutmak sonucu olduğu üzerinedir. Hayvan midesinde bekletilen sütün değişimiyle birlikte bu karışıma kasıtlı olarak maya eklenmiş olabilir.



AVRUPA'DA DAHA AZ TUZLU



Peynir yapıcılığı ile ilgili ilk yazılı kaynak M.Ö. 2000'li yıllara, Mısır'daki mezar yazıtlarına dayanmaktadır. Antik zamanlarda yapılan peynirin ekşi ve tuzlu olduğu ve günümüz beyaz peynire benzediği tahmin edilmektedir. Avrupa'daki peynir üretiminde ise iklimden dolayı daha az tuz kullanılmaktadır. Daha az tuzlu ortamda daha çeşitli faydalı mikrop ve enzim yetişebilmektedir. Bu peynirler daha farklı tatlar içerir.









SAĞLIĞIMIZA FAYDASI



Diş çürümelerini önler Güçlü dişler için en önemli şey kalsiyumdur. Bu da peynirde bolca bulunur. Peynirin dişler için zararlı olan laktoz açısından fakir olması da bunda bir etkendir. Bazı ülkelerde mavi, monterey jack, brie, cheddar, İsviçre, gouda gibi peynirler yemekten sonra veya çerez olarak tüketilmektedir.

Kanseri önler Peynirde bulunan linoleik asit, sfingolipidler ve B grubu vitaminleri kanseri önlemede çok önemli rol oynarlar.

Kilo aldırmaz, vücudu formda tutar Düşük yağ içeriğine sahip, lor gibi peynirleri dengeli bir şekilde tükettiğinizde uygun vücut ağırlığı, kas ağırlığı ve kemik yoğunluğu elde etmiş olursunuz. Peynir, yağ, kalsiyum, protein ve vitamin içeriği ile daha güçlü kas ve kemiklere sahip olmanızı sağlar.

Kemik gücünüzü artırır Yaşlı, çocuk, hamile ve emziren kadınlarda kemikleri güçlendirmek için iyi bir kalsiyum ve B vitamini kaynağına ihtiyaç vardır. O kaynaklardan biri de işte peynirdir.

Osteoporozu önler Osteoporoz kalsiyum açığından kaynaklanır. Özellikle östrojeni azalmış menopozdaki kadınlar için kalsiyum ve protein kaynağına ihtiyaç vardır. Peynir, osteoporozu önlemek için bilinen en iyi besin kaynağıdır.

Gebe kadınlar için çok iyi bir gıdadır Peynir, doğum sırasında doğumun ve kasılmaların iyi olmasına yardım eder. Ayrıca bebeğin beslenmesi için yeterli süt üretimi sağlar.

Cildi güzelleştirir Peynirde bulunan A, B, C ve E vitaminleri cilt için canlılık, parlaklık ve güzellik kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir Bazı peynirler bağışıklık sistemini güçlendirme ve uygun işlevler oluşmasında son derece pozitif sonuçlar sağlar.

Cilt sağlığını korur Peynir içerdiği B vitaminleri sayesinde hücre metabolizması ve hücre yenilenmesine yardım eder. Ciltteki lekeleri önler, ayrıca içerdiği A, C ve E vitaminleri sayesinde selüliti önler.

Saç sağlığını korur Düşük yağlı lor peyniri, iyi bir protein kaynağı olduğundan kahvaltılarınızda ve öğlen yemeklerinizde yumurta, taze çilek ve meyvelerle tüketilirse saçlarınıza çok iyi gelir. Ayrıca lor peynirinde bulunan kalsiyum, proteinle birlikte alınırsa parlak ve sağlıklı saçlara sahip olursunuz.



EV YAPIMI ÇÖKELEK



MALZEMELER

Yoğurt

Tuz

Birkaç damla limon suyu ya da limon tuzu

YAPILIŞI: Ocağa aldığınız yoğurt kaynadığında, içerisine tuz ve limon suyunu ekleyip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatıyoruz. Soğuyana kadar çökeleğe dokunmuyoruz.









EV YAPIMI LOR PEYNİRİ



MALZEMELER

2 kg. süt

1 çay bardağı yoğurt

YAPILIŞI: Sütü ısıtıyoruz ve ısıtırken kesildiğini gördüğümüz anda kaynaması için bekleyip içine yoğurdu ekleyip karıştırıyoruz. 5-6 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. İyice ayrışması için bir saat bekliyoruz. Daha sonra süzgece alıp bir gece suyunun süzülmesi için bekletiyoruz. NOT: Lora tuz eklemezseniz çabuk bozulur, bir an evvel tüketmelisiniz. Tuz eklerseniz 1 hafta dayanır.



BOZUK SÜTTEN LOR PEYNİRİ



MALZEMELER

2 kg. süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı limon suyu

Temiz bir tülbent

YAPILIŞI: Sütü ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Kaynama esnasında sütünüz kesilecektir. Ocağı kapatın ve tuzunu atın. Yarım saat kadar ılınmasını bekleyin. Daha sonra sirke ve limon suyunu koyup üzerine temiz bir tülbent örtün. 2-3 saat kadar bu şekilde bekletin. Peynirinizi önce süzgeçten geçirin, daha sonra tülbente koyup ağzını bağlayın ve bir yere asarak suyunun süzmesini bekleyin.