Anavatanı Orta Asya ve Mezapotamya olarak bilinen klasik köftenin ilk adı et topudur. Birçok kitabede ise ezik et anlamına gelen 'kuffette' ifadesi yer alır. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında hemen hemen her mutfakta kendisine yer bulanan köftenin dünyanın dört bir yanına bu coğrafyadan yayıldığı kabul ediliyor. Çünkü birçok dilde kuffetteyi anlatan bir karşılık yok. Köftenin çıkış hikayesine yoklukların yol açtığı sanılıyor. Çünkü yapılmasında amaç daha az etten daha fazla besin üretmek. Ticari şekliyle köfte, ilk olarak ekmek arasında satışa sunulmuş, zamanla restoranlardaki yerini almış. Kayıtlara göre; İstanbul'da köftenin 1726 yılında ekmek arası olarak satışa sunulduğu değerlendiriliyor ki bu tarih İstanbul'da fast foodun temellerinin atıldığı tarih olarak da kabul edilebilir. Hepimizin mükemmel köfte yapmak için kendi mutfak sırları ve lezzet adına değerli püf noktaları vardır. Bazıları ekmek kırıntısıyla bazıları ise kendi oluşturduğu baharat karışımları ile harika köfteler ortaya çıkarır. Bugün size anne köftesi tadında bir lezzete sahip; iyi baharatlanmış, sulu ve yumuşak köfte elde etmeniz için aklınızda bulundurmanız gereken birkaç ipucu ve tekniği paylaşacağız.



DOĞRU ET SEÇIMI YAPIN

Et, köftenizin lezzetli ve kıvamında olması için dikkat etmeniz gereken en önemli başlangıç adımıdır. İyi bir et tercihi ortaya lezzetli köfteler çıkarmanız için size oldukça yardımcı olacaktır. Öncelikle orta yağlı taze etten çekilmiş kıyma, ev yapımı köfte tarifi için idealdir. Damak tadınıza ve lezzet tercihinize bağlı olarak, et satın alacağınız yere yağ oranını ayarlatabilirsiniz. Unutmayın köfte eti için hazırlatacağınız kıymayı, birden fazla et çeşidi ile birleştirerek harmanlayabilirsiniz!







MAYDANOZ LEZZET KATAR

Köftenin olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz ki maydanozdur. Tazeliğini renginden anlayabileceğiniz maydanoz demetlerini, kesme tahtanız üzerinde ince ince doğrayarak köftelerinize dahil edebilirsiniz. Bu adımı gerçekleştirmeden önce misafirlerinize ve aile üyelerine maydanoz sevip sevmediklerini sormanızı tavsiye ederiz. Genel damak zevkine hitap eden domates, biber gibi yiyeceklerden biri olmayan maydanoz, onu sevmeyenler için biraz can sıkıcı olabilir.



SOĞANLARI RENDELEYİN

Köfte harcının içerisinde kullanacağınız soğanı, küp küp doğramak yerine rendelemenizi öneririz. Bu pişirme sırasında çiğ kalan soğan parçalarının ağzınıza gelmesini engelleyecektir. Aynı zamanda hazırlama sürenizi de kısaltacaktır. Rende yerine mutfak robotu ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Rende kullanacaklara unutmadan dikkatli olmalarını hatırlatmak isteriz. Rende keskin ve hızlı hareket edilmesi sonucunda can yakabilen bir mutfak aletidir. Sakin ve yavaş hareketler ile temiz ve güvenli bir sonuç elde edebilirsiniz. Bağlayıcı lezzetleri kullanmayı unutmayın!



EKMEK KIRINTILARI KULLANIN

Ekmek kırıntıları, köfte tarifi için kullanılması tavsiye edilen bağlayıcı malzemelerden bir tanesidir. Birçok köfte tarifi, ekmek kırıntıları içermektedir. Burada önemli olan nokta köfte harcında olması gerekenden daha fazla ekmek kırıntısı kullanılmamasıdır. Ekmek kırıntılarının fazla kullanılması sonucunda yoğun bir köfte harcı oluşturabilirsiniz ve bu sert, kuru, aynı zamanda yumuşak olmayan köfteler yapmanıza neden olur. Köfterin dağılmaması ve şekillerinin görsel açıdan tatmin edici olması için, ekmek yerine başka bağlayıcı alternatif seçenekleri arayanlara yumurta tavsiye edeceğimiz bir diğer malzeme olacaktır.



BAHARATLARI UNUTMAYIN

Baharatlar yemeklerin vazgeçilmez ve en önemli lezzet tamamlayıcılarındandır. Dünya üzerinde birbirinden farklı tat dokusuna sahip çok fazla baharat çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en çok tercih edilen; karabiber, pul biber ve kekik köfteye yakışan baharatlardan sadece birkaçıdır. Baharat kullanırken miktarını daha önceden ayarlamanızı öneririz. Böylelikle yoğun baharat kullanımı ile birlikte gelen ağır tadı engellemiş olacaksınız.



MALZEMELERİ SOĞUK TUTUN

Köftelerinizin pişirme sırasında parçalanmasını ve dağılmasını önlemek istiyorsanız, köftelere şekil verdikten sonra mümkün olduğunca soğuk tutmaya çalışın. Bunun için buzdolabınızdan yardım alabilirsiniz. Şekil verdiğiniz köfteleri yarım saat soğukta bekletmek, harika köfteler ortaya çıkarmak için ideal bir süre olacaktır.



KÖFTELERİNİZİ HAZIRLARKEN NAZİK OLUN

Oluşturduğunuz köfte harcına şekil vermeden önce ellerinizi yağlayın, böylece hazırladığınız karışım ellerinize yapışmaz ve hızlı bir şekilde köfteniz şekil alır. Köftelerinizi kuru ellerle şekillendirdiğiniz durumda ise et karışımı, cildinize yapışacak ve top yuvarlamayı imkansız hale getirecektir. Nazik ve yumuşak hareketler ile şekil vereceğiniz köfteler pişirme sırasında size dağılmayarak kolaylık sağlayacaktır.







UYGUN BÜYÜKLÜK

Köfteleri nasıl servis edeceğinize bağlı olarak, yemeğe uygun büyüklükte şekil vermelisiniz. Örneğin çorbada daha küçük, ısırık büyüklüğünde köfte kullanmalısınız.



ANNE KÖFTESİ



MALZEMELER

250 gr. orta yağlı dana kıyma

1 soğan

1 diş sarımsak

1 yumurta

Yarım çay bardağı galeta unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kimyon

Karabiber

Yenibahar

Tuz

Pul biber

Maydanoz

YAPILIŞI: Soğanımızı rendeliyoruz ve bir kaba kıymayla birlikte ekliyoruz. Üstüne maydanoz hariç bütün malzemeleri ekliyoruz. Biraz yoğuruyoruz. Sonra isteğe bağlı maydanozu ince ince kesip ekliyoruz ve yoğurup şekil veriyoruz. Pişirme tavasına zeytinyağı ekleyip yağın ısınmasını bekliyoruz. Yağ ısınınca köfteleri koyup kızartıyoruz. En son tabağa aldığımız köftelerin üzerine pişirdiğimiz yağdan resimdeki gibi bir kaşıkla üzerinden gezdiriyoruz. Pişirdiğimiz yağı üzerinde gezdirmek köftelerin kurumasını engelliyor.