Herkese merhabalar. ağustos sıcakları ile başa çıkamayınca, hepimiz serinletici içeceklere başvurmaya başladık. Bugün sizlere kola, ayran gibi içeceklerin dışında evde kendimizin hazırlayabileceği, serinletici üç içecek hazırladım. Bir tanesi çilek henüz raflardayken, bütün çocukların bayıla bayıla içtiği milkshake. Diğeri buz gibi bir karpuzlu limonata. Üçüncüsü ise buzlu kahve...



MILKSHAKE SEVDASI

Milkshake, özellikle Amerika'da popüler olan ve birçok yerde satılan bir içecek. Hatta gerek Amerika, gerekse Avrupa'da sadece milkshake üzerine yoğunlaşmış zincir markalar da var. Bununla birlikte Türkiye'de de son yıllarda bilinirliği ve yaygınlığı arttı. İlk olarak 1880'lerde bulunduğu tahmin edilen milkshake, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez bir içeceği. İçindekiler genel olarak dondurma, buz, soğuk süt ve karıştırılması istenen ek malzemeler... Tercihe bağlı olarak muzlu, çilekli, kivili, çikolatalı, naneli ve daha birçok farklı içerikli milkshake hazırlamak mümkün. Buzlu kahve ise, dünyanın hemen hemen her yerinde çeşitli kahveler ve usullerle yaz mevsiminde hazırlanabiliyor. Soğuk kahveler arasında en meşhur olan ise frappe. Frappe, tesadüfen 1957 yılında Selanik Uluslararası Fuarı döneminde, dünyaca ünlü bir kahve firması tarafından icat edilmiş. Frappe, Fransızca dilinde 'karıştırılmış' anlamına gelir; ismi, yine tesadüfen kahve içermeyen bir Fransız içeceğinden esinlenilerek seçilmiştir. İnsanların kahveyi soğuk içmekten bu kadar keyif almaları şaşırtıcı. Kafein bağımlılarının yaz boyunca başvurduğu bu buzlu kahve keyfini, bir de benim tarifimle deneyin... Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...







FINDIKLI BUZLU KAHVE



MALZEMELER

3 su bardağı sıcak su

3 tatlı kaşığı hazır kahve

1 su bardağı süt

5 adet esmer şeker

1 kase kavrulmuş fındık

ÜZERİ İÇİN:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI: 1/2 litrelik bir kavanoza sıcak suyu koyup üzerine kahveyi ekliyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker ve süt ilave ediyoruz. Fındıkları rondodan çekip karışıma ekliyoruz. Karışımı soğuması için bir kenara alıyoruz. Soğuyan kahveyi kavanoz içerisinde çalkalıyoruz. Soğutuyoruz. Süzgeçten tortuları süzüyoruz. Diğer tarafta bir paket krem şantiye bir bardak sütü ilave ederek mikser ile çırpıyoruz. Katılaşan krem şantiyi dolaba kaldırıp iyice soğutuyoruz. Servis ederken buzlu kahveyi bardağa döküyoruz, krem şantiyi ise sıkma torbasına koyup üzerine sıkıyoruz.



VİŞNELİ LİMONATA



MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1 kase çekirdekleri çıkarılmış vişne

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Tüm malzemenin üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Vişneleri rondoda çekip limonataya ekleyip hepsini süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



ERİKLİ MILKSHAKE



MALZEMELER

7-8 adet erik

1/2 su bardağından biraz fazla süt

2 yemek kaşığı dondurma

2 tatlı kaşığı toz şeker

Buz

ÜZERİ İÇİN:

Krem şanti

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kaba koyup blendırdan geçiriyoruz. Blendırdan geçirdikten sonra servis yapacağımız bardağa döküp üzerini istediğimiz gibi süslüyoruz.