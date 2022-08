Asırlardır birçok şakaya malzeme olmuş bir yemektir kendileri. Çorba olduğu söylenir ama yöresel kullanımı herkes tarafından bilinmez. Adana yöresine ait sıcak başlangıç olarak servis edilir. İçli köftenin farklı bir versiyonu olan Analıkızlı, bulgurdan yapılan minik toplar ve içli köfte şeklinde olan büyük toplar ile birlikte kaynatılır. Üzerine yağ, salça, bul biber ile servis edilir. Hikâyesi ise oldukça ilginçtir. Çeşitli rivayetlerde anaya verilen isim Hatice ve Suzi ana olarak değişse de hikâyenin içeriği değişmemiş. 7 erkek annesinin hikâyesi olduğu bilinmekte. Hep bir kız çocuğu olmasını istemiş ve uzun zaman sonra bir kızı olmuş. Yıllar sonra kızını istemeye gelmişler ancak annesi razı gelmemiş. Kızı ise birine âşık olup onunla kaçmış. Kısa süre sonra kızı geriye dönmüş. Bunun şerefine 7 gün 7 gece ziyafet verilmiş. Verilen ziyafette kızına düşkünlüğü ile bilinen annenin elinden çıkan bu çorba Analıkızlı olarak adlandırılmış. Büyük köfteler anneyi, küçük köfteler ise kızı olarak nitelendirilmiş.







ANALIKIZLI NERENİN YEMEĞİ?

ANALIkızlı yemeği bulgur ve kıymanın yoğrulup içerisine kıymalı harç eklenmesi ile elde edilen sulu bir yemektir. Büyük köftelerin ana, küçük köfteler ve nohutların da kız olarak kabullenmesinden dolayı yemek bu ismi almıştır. Analı kızlı yemeği sulu bir yemek olması sebebiyle çorba olarak da geçmektedir. Tiritli dolma köfte, akıtma köfte ya da analı kuzulu olarak da adlandırılan yemek farklı yörelerde yapılmaktadır. Özellikle, Adana ve Malatya'da sık sık yapılan yemek Diyarbakır, Gaziantep ve Tarsus gibi yerlerde de tüketilmektedir.









ANALIKIZLI ÇORBA MIDIR YEMEK MİDİR?

ANALIKIZLI ile ilgili 'yemek midir yoksa çorba mıdır?' konusu çok tartışılmaktadır. Analıkızlı köftelerle birlikte sulu bir şekilde sunulduğu için yemektir. Ancak bazı kesimler tarafından analıkızlı çorbası olarak da isimlendirilmektedir. Ama analıkızlı genellikle yemek olarak kabul edilmektedir.



ANALIKIZLI



MALZEMELER

2 su bardağı köftelik bulgur

2 adet soğan

250 gr. kuzu kıyması

1 su bardağı haşlanmış nohut

150 gr. tereyağı

3 yemek kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı kimyon

1 lt. et suyu

Un

Tuz

YAPILIŞI: Köftelik bulgur bir kaba konulur. Aynı miktarda sıcak su üstüne döküldükten sonra kabın kapağı kapatılıp bulgur soğuyuncaya kadar bekletilir. Bir tavada tereyağı ve kıyma kavrulur. Kavrulan karışıma bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon ve tuz eklenilir. Soğanlar kızarınca altı kapatılır. Soğuyan bulgura rendelenmiş soğan, bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon ve tuz eklenip yoğrulur, yarısından küçük, yarısından büyük köfteler yapılır. Un, sararana kadar kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça, tuz ve et suyu eklenir. Nohutlar, hem iri, hem de küçük bulgur köfteleri ve unlu karışım; kaynadığı zaman et suyuna eklenir. Bulgur köfteleri suyun üstüne çıkana kadar kaynatılır.