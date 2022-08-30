İdilika'nın Mutfağı'na bugün, tam da mevsimiyken taze incirleri konuk ediyoruz. Biz Egelilerin tabiri ile bardacık, yani dışı beyaz içi kırmızı olan incir, bu mevsim damaklarımızın vazgeçilmezi oluyor. Sizin için taze incirler ile hazırladığım alternatif üç tarifi bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



İNCİR REÇELİ



MALZEMELER

1 kg olgun incir

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı limon tuzu







YAPILIŞI: Tencereye limon tuzu hariç tüm malzemeyi boşaltıp orta hararetteki ocağa koyuyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ocakta kıvamını alana kadar kaynatıyoruz. Limon tuzunu koyup bir iki taşım daha kaynatıp ocağı kapatıyoruz.



İNCİRLİ PASTIRMALI PİZZA



MALZEMELER

P izza hamuru malzemeleri:

4 su bardağı buğday unu

1 yemek kaşığı kuru maya

2 buçuk çay bardağı ılık su

Bir tutam şeker

1 çay kaşığı tuz Süsleme malzemeleri:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı rendelenmiş dil peyniri

8 çemensiz pastırma dilimi

4 adet incir

YAPILIŞI: Bir karıştırma kabına mayayı, ılık su ve şekeri ekleyip karıştırıyoruz. 10 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Karıştırma kabına unun 2/3'sini ve tuzu ilave ederek karıştırıp yoğuruyoruz. Unun 1/3'ini tezgahta kullanarak 10 dakika yoğuruyoruz. Hamuru, zeytinyağı ile yağladığımız bir kaba aktarıp üzerini bir bezle veya strech filmle örterek oda sıcaklığında 40-50 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamuru ikiye ayırıp, her bir parçayı 1 cm kalınlığında açıyoruz. Üzerine peyniri serpiyoruz ve pastırma dilimleri ile dilimlediğimiz incirleri yerleştirip üstüne zeytinyağı gezdirdikten sonra pişirme kağıdı serilmiş tepsilere aktarıyoruz. Önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz.



İNCİRLİ DONDURMA



MALZEMELER

600 gram taze incir

1 buçuk su bardağı süt

1 su bardağı krema

Yarım su bardağı akçaağaç şurubu

Çeyrek bardak kabaca doğranmış kabuklu tuzsuz fıstık

YAPILIŞI: Bir tencerede süt ve kremayı birleştirip kaynatıyoruz. Karışımın içine akçaağaç şurubunu ekliyoruz. Sütlü karışımın yarısını irice doğranmış incirlerin üzerine döküyoruz. Kaynattığımız sütlü karışımın kalanını metal bir kaseye aktarıp hazırladığımız incirli karışımla birleştiriyoruz. Dondurma kaplarına aktarıp donuncaya kadar dondurucuda bekletiyoruz.