Muhallebi, saray mutfağında hem sade hem de tavukgöğsü olarak hazırlanan bir tatlıydı. İsmini meşhur bir Abbasi aristokratından alan muhallebi, ilk zamanlarda etli, pirinçli, ballı ve safranlı bir yemekti. Sonraları yemeğe et eklemek isteğe bağlı hale geldi. Fatih Sultan Mehmet tavukgöğsü türündeki yemekleri seviyordu; onun muhallebisi her zaman, süt ve pirinç ununa ilaveten tavuk etiyle yapılırdı. 15.yüzyıl Osmanlı hekimi Şirvani'nin kitabında, biri etli biri etsiz iki tarif vardır. Etsiz olan pişirilip sahanlara konulur, tereyağı, gülsuyu ve pudra şekeri dökülür...



MUHALLEBİ



MALZEMELER

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

1 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)

3 yemek kaşığı un

4.5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya







YAPILIŞI: Uygun bir tencereye toz şeker, nişasta, un ve sütü alarak tel çırpıcı ile güzelce çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra tencereyi ocağa alalım ve karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz koyulaşıp göz göz olduktan sonra ocaktan alalım ve içerisine tereyağı ve vanilya ilave edelim. Tereyağı eriyene kadar tekrar karıştıralım. Muhallebimizin kıvamı soğudukça koyulaşacaktır. Hazırladığımız muhallebimizi servis kaselerine paylaştıralım ve üzerini bir kaşık yardımı ile düzeltelim. Tatlılarımız oda ısısına geldikten sonra üzerini streç ile kapatalım ve dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım. En az 3 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlenen muhallebimizi dolaptan alalım ve dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim.



SÜTLÜ MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

Hindistan cevizi

1 litre süt

4 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Sütü, unu ve nişastayı tencereye koyun, kaynamaya yakın şeker ve vanilyayı ilave ettikten sonra göz göz olunca margarini koyup iyice karıştırın. Biraz soğuktan sonra ister kalıba isterseniz de bardağa koyup buzlukta bir saat kadar bekletip çıkartın. Ardından Hindistan cevizine bulayıp buzdolabında bekletin. İki üç saat sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.



SU MUHALLEBİSİ



MALZEMELER

2 su bardağı su

2 su bardağı süt

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker

Yarım su bardağı mısır nişastası

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri tencereye koyup iyice karıştırın. Ocağın üzerine alıp, kaynama noktasına gelene kadar, sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın. Su ile ıslatıp iyice süzdürdüğünüz borcama dökün. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp iyice soğuyana kadar yaklaşık 2 saat dinlendirin.