İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehir mutfağı, geleneksel beslenme alışkanlıklarının geçmişten günümüze çok fazla değişiklik göstermediği bir mutfak... Yöre mutfağında Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin etkileri görülüyor. Buğday, bulgur ve hamur işlerinin yanı sıra etli yemekler de oldukça yaygın. Bakalım Eskişehir sofrasında bizi neler bekliyor? Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda görüşebilmek dileği ile.



YUFKALI BÜRYAN



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇİ İÇİN:

1 piliç

2 su bardağı pirinç

Bir avuç soyulmuş badem

Kuru üzüm

Tarçın

Yenibahar

Karabiber

1 tatlı kaşığı şeker

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı zeytinyağı







YAPILIŞI: Hamur için verilen malzemeleri karıştırıp, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 8 eşit parçaya ayırıp yumak yaptıktan sonra üstünü ıslak bezle örtüp 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada pilici haşlayıp kemiklerinden ayırarak iri iri parçalıyoruz. Diğer tarafta zeytinyağında önce bademleri kızartıp bir tabağa aldıktan sonra aynı yağda soğanı kavuruyoruz. Haşlanmış pirinç ilave ederek 1-2 dakika karıştırıyoruz. Ardından 3 bardak tavuk suyu ekleyip pilav gibi pişiriyoruz. Suyunu çekince üzerine diğer iç malzemeleri koyuyoruz. Yoğurduğumuz hamuru baklava usulü, nişasta ve un ile tek tek açıyoruz. Dört yufkayı aralarını yağlayarak tepsiye döşüyoruz. Ortasına hazırladığımız içi koyuyoruz. Diğer dört yufkayı da aralarını yağlayarak tepsiye koyuyoruz. Alttan taşan yufkaların kenarlarını kıvırarak kapatıyoruz. Üzerini yağlayıp sıcak fırında üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz



Çİ BÖREK



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2.5 su bardağı un

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı su

Tuz

İÇİ İÇİN:

250 gr. az yağlı kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı su

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle bir adet soğanı incecik doğruyoruz. Tuz, karabiber ve su ile iyice karıştırıyoruz. Hamur için tüm malzemeyi yoğuruyoruz ve üzerini nemli bir bez ile örtüp 45 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen hamuru açmak için öncelikle kullanacağımız merdaneyi unluyoruz. Hamurdan minik bezeler koparıp her birini tabak büyüklüğünde açıyoruz. Açılan her yufkanın arasına bir yemek kaşığı kıymalı harçtan yayıp yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Kızgın yağda çevirerek kızartıyoruz ve fazla yağını bırakması için kağıt havlu serdiğimiz bir tabağa alıyoruz.



CEVİZLİ TATLI



MALZEMELER

6 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı eritilmiş margarin

3 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Şerbetini hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ekleyip bir taşım kaynatın ve soğumaya bırakın. Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp sıvı yağ, margarin, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle bastırarak avuç içinde açın. Ortalarına ceviz içi yerleştirin. İki ucunu üstte birleştirip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tepsiyi fırından alıp soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbetini çekince servis yapın.