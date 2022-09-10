Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağıdır. A, D, E ve B grubu vitaminleri önemli oranda içeren yumurta, içinde bulunan kolin sayesinde beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar. Öyleyse, haydi anneler sağlıklı ve başarılı çocuklar için günde 1 yumurta... Hayvansal kaynaklı bir besin olmasına rağmen yumurtanın yağ içeriği düşüktür. Yani yumurtada kalp damar hastalıkları için risk faktörü olan doymuş yağ asitleri ve toplam yağ miktarı azdır. Yapılan araştırmalar kahvaltıda yumurta tüketiminin vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynadığını ortaya koydu. Öyleyse, her sabah 1 yumurta... Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir ve güneş ışınlarından da yeterince faydalanıldığı taktirde yumurta özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozukluğu oluşmasını engeller. Öyleyse, haydi anneler her gün çocuklarımıza 1 yumurta... Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız açısından önem taşıyan mineralleri de içerir. Demir, kan yapımı için gereklidir. Ayrıca demirin büyüme, gelişme ve hastalıklardan koruma rölü vardır. Yetersizliği de çocukların öğrenme yeteneğini ve okul başarısını azaltır. Öyleyse, haydi anneler sağlıklı başarılı çocuklar için günde 1 yumurta... Yumurtadaki kolesterolden korkmayın. Yumurtanın kandaki zararlı kolesterolü düşürücü, faydalı kolesterolü artırıcı etkisi vardır. Kolesterol insanlar ve tüm hayvanlarda vücutta sentezlenen yağ benzeri bir maddedir. Sinir liflerinin yalıtımı hücre duvarlarının bütünlüğünün sağlanması, D vitamini sentezi, çeşitli hormanların ve sindirim salgılarının oluşumu için gerekli bir maddedir.







YUMURTA AZ TÜKETİLİYOR

Yumurtadaki protein tüm besinler içinde en kalitelidir. Yumurtada proteinin biyolojik yararlığı yüzde 100 iken bu değer sütte yüzde 85, balıkta yüzde 76, sığır etinde yüzde 74'te kalmaktadır. Öyleyse, her sabah bir yumurta... Dikkat! Hayvansal proteinden mahrum yaşıyoruz. Dengesiz besleniyoruz. AB ülkelerinde yıllık kişi başına yumurta tüketimi 270 adet, İsrail'de 330, Yunanistan'da 180 adet, Türkiye'de ise 100 adedin altındadır. Bu nedenle ülkemizde hayvansal protein eksikliğinden kaynaklanan sorunlar gittikçe artmaktadır. Yumurta dışarıdan hiçbir destek almadan bir canlı oluşturabilecek güç ve kabiliyettedir. Yumurta, ambalajı hayvan tarafından yapılan tek gıda maddesidir. Bu nedenle ticari hileye tamamen kapalıdır. Öyleyse, her gün bir yumurta...



PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN DETAYLAR

YUMURTA, pişme süresine göre rafadan, kayısı ve katı şekillerde kabuğu ile suda pişirilir. Yumurtanın büyüklüğü, kullanılan su miktarı, suyun başlangıç ısısı pişme süresini etkilemektedir. Pişirmeden iki saat kadar önce yumurtalar soğutucudan çıkarılmalıdır; aksi hâlde ısı farkından dolayı kaynarken çatlama olacaktır. Yumurtalar mutlaka yıkanarak kaba konulmalı, derin bir kap kullanılmalıdır. Kaynatma suyu yumurtaların üzerini geçecek şekilde ayarlanmalıdır.



HANGİ HAYVANIN YUMURTASI DAHA BESLEYİCİ?

KAZ yumurtası tıpkı ördek yumurtası ve tavuk yumurtası gibi anne sütü haricinde insan vücudu için gerekli olan tüm besin öğelerini içeren tek besindir. Protein, demir, fosfat gibi mineralleri içerir.







HANGİ YUMURTALAR TÜKETİLMEMELİ?

YUMURTALARIN üzerinde numaralandırma yok ise kesinlikle uzak durmalıyız. Eğer seri numarası 0 ile başlıyorsa organik yumurta, 1 gezen tavuk yumurtası, 2 numara köy yumurtası ve 3 numara ise endüstriyel besinlerle beslenen tavukların yumurtaları anlamına geliyor.



ÇATLAMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

YUMURTA haşlarken kabuğunun çatlamaması için haşlamadan 30 dakika önce buzdolabından çıkarın. Haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı kadar sirke ekleyerek de çatlamasını önleyebilirsiniz. Yumurtaları pişireceğiniz kabın içine ters çevrilmiş bir fincan tabağı koyarsanız da çatlamalarını önlersiniz.



12 DAKİKADAN UZUN SÜRE PİŞİRİLMEMELİ

Yüksek ısıda uzun süre kaynatılan yumurtanın sarısının yüzeyinde yeşil bir renk oluşur. Bunun nedeninin, bekleyen yumurtada yükselen pH etkisi ile proteinlerden oluşan hidrojen sülfürün demirle birleşmesi sonucu olduğu sanılmaktadır.

Yumuşak yumurta için 3-4 dakika, (çok yumuşak 3 dakika)

Orta pişmiş yumurta için 5-6 dakika,

Katıya yakın pişmiş kayısı yumurta için 7-8 dakika,

Katı, çok pişmiş yumurta için 8-10 dakika kaynatılmalıdır. Bu süreler yumurta kaynamaya başladıktan sonra tutulur.



SAHANDA NEFİS YUMURTA



MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Yapışmaz bir tavada tereyağını eritin. Eriyen yağa yumurtaları kırın. Kişi sayısına göre yumurta miktarını da artırabilirsiniz. Yumurtaların daha toplu olması için kırdıktan sonra bir kaşık ya da spatula yardımıyla yumurtaların beyazlarını biraz toparlamakta fayda var. Üzerine tuz serpin. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Eğer yumurtayı çok pişmiş seviyorsanız bu aşamada tavanın kapağını kapatabilirsiniz. Yumurta istediğiniz kıvama gelince ocaktan alın. Üzerine pul biber serpin. Dilerseniz karabiber veya sevdiğiniz başka baharatları serpebilirsiniz.