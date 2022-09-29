İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, nefis denizi, sıcak insanları ile Akdeniz'in incilerinden biri olan Mersin'e konuk oluyoruz. Mersin, zengin mutfağı ile dikkat çekiyor. Tarih boyunca zengin kültürel birikime sahip olması, şehrin mutfağını da çeşitlendirmiş. Toros Dağları'nın serinliğinin yanı sıra Akdeniz'in sıcaklığını alan şehir, iklimin farklılığı ile de lezzetine lezzet katmayı başarmış. Mersin'in bu kadar renkli bir mutfağa sahip olmasının nedenlerinden biri de şehirde farklı etnik kökenlere sahip insanların yaşaması. Özellikle Araplar'ın bu yörede bulunması, Mersin'in yemek kültürünün büyük bölümünün Arap mutfağından oluşmasına neden olmuş. Mersin mutfağının yemek kültüründe genellikle acılı, ekşili, salçalı ve bol baharatlı yiyecekler var. Et ise mutfağının geneline hakim. Çoğunlukla kuzu ve koyun eti tüketiliyor. Deniz kenarında bulunmasından dolayı deniz kültürü de gelişmiş. Genellikle küçük lagos, barbunya, dil ve kefal gibi balıklar tercih edilir. Ben bugün sizlere pofidik biberli ekmek, sıkma ve kısırın pabucunu dama attıran batırık tarifi hazırladım.









BATIRIK



MALZEMELER

1 su bardağı ince esmer bulgur

Yarım çay bardağı tahin

1 çay bardağı kavrulmuş yerfıstığı

1 çorba kaşığı biber salçası

Kuru domates

1 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

2 adet yeşil biber

3 yaprak marul

3 adet taze soğan

Lahana

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5-6 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

Nar ekşisi

Tuz

YAPILIŞI: Tahini küçük bir tavada hafif kavuruyoruz. Bulgurumuzu 1.5 çay bardağı sıcak su ile ıslatıyoruz. Yer fıstığımızı robottan geçiriyoruz. Tahin, bulgur, yer fıstığı ve kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştırıyoruz. Salatalıkları, domatesleri, biberleri, taze soğanları, nane, maydanoz ve marulu ince ince doğruyoruz. Bulgurlu karışıma kuru soğanı rendeliyoruz, ardından salçayı ve önceden ıslatılmış kurutulmuş domatesi ekliyoruz. Karışımı nane ve maydanozla yoğuruyoruz. Sebzeleri hırpalamadan ekliyoruz. Ardından zeytinyağı, limon suyu, pul biber ve tuzu ilave ediyoruz. Batırığı, susuz tüketmek isteyenler için kısır halindeyken bir kısmını ayırıp kalanını soğuk suyla sulandırıyoruz. Ekşi sevenler nar ekşisi ilave edebilir. Çukur tabağa aldığınız batırığımızı ince kıyılmış marul veya haşlanmış lahana ekleyerek servis yapıyoruz.



BİBERLİ EKMEK



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 çay kaşığı şeker

1.5 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ MALZEME İÇİN:

2 adet orta boy soğan

1.5 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 kahve fincanı susam

1 kahve fincanı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı zahter

2 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI: Bir kabın içine mayayı, sütü, suyu, şekeri, zeytinyağını ve tuzu ekleyip homojen bir karışım elde ediyoruz. Ardından ele yapışmayacak kıvamda olana kadar un ekliyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra üzerine nemli bez koyarak bir saat dinlendiriyoruz. İç malzemenin hazırlanması ise şöyle: Soğanı ince ince kıyıp bir kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra salçayı, zeytinyağını, susamı, cevizi, zahteri, pul biberi, karabiberi ve kimyonu ekleyip karıştırıyoruz. Hamurumuzu yağlanmış tepsimize yayıyoruz. Üzerine biberli harcı koyuyoruz. 200 derecede 30 dakika pişiriyoruz.



MERSİN USULÜ SIKMA



MALZEMELER

3 kase un

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağından biraz fazla ılık su

3 patates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 soğan

Karabiber

Pul biber

Maydanoz

Karabiber

Tereyağı

YAPILIŞI: Mayayı, su ve şekerle mayalıyoruz. Sonra un ve tuz ilave edip yoğurup tekrar mayalanmaya bırakıyoruz. Patatesleri haşlayıp doğruyoruz. Bir yandan da soğanla salçayı kavuruyoruz. Patates ve baharatları ekleyip biraz daha kavuruyoruz. Hamuru bezelere ayırıyoruz. Merdaneyle büyütüyoruz. İki tarafı kızarana kadar pişiriyoruz. İki tarafına da tereyağı sürüyoruz. İçine harçtan koyup rulo yapıp servis ediyoruz.