Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün birbirinden nefis dolmalar pişiyor. Bakalım deneyip sevecek misiniz?



ETLİ PATLICAN DOLMASI



MALZEMELER

2 kg. topak patlıcan

250-300 gr. orta yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

3-4 adet orta boy domates

2 adet kuru soğan

1 kaşık biber salçası

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

Karabiber

Tuz SOS İÇİN:

1.5 çorba kaşığı kuru nane

Yarım limon suyu

3 diş sarımsak

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı su







YAPILIŞI: Patlıcanlarımızı oyalım, tuzlu suya atarak kara suyunu çıkaralım. İçi için soğanlarımız ince yemeklik olacak şekilde ve domateslerimizin kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım. Nane ve maydanozumuzu ince kıyalım. Salça, tuz ve karabiberimizle iyice karıştıralım, kıyma ve pirincimizi en son ekleyip tekrar karıştıralım. Patlıcanlarımızı tuzlu sudan çıkarıp iyice yıkayalım, iç harcımızı dolduralım. Tencereye dizdiğimiz patlıcanlara 2 bardak su ekleyelim. Sos malzememizi bir kapta karıştıralım. Dolmalarımızın ateşten inmesine 2-3 dakika kala patlıcanların içine bir kaşık yardımıyla pay edelim. Kısık ateşte pişirelim.



SEBZELİ KIRMIZI BİBER DOLMA



MALZEMELER

6 adet kırmızı biber

1'er adet patlıcan, kabak, patates ve havuç

5-6 adet mantar

2-3 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

SOS İÇİN:

1 adet soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 adet büyük boy domates

1 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet kesme şeker

2 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar karabiber

YAPILIŞI: Sos için soğanı kıyıp zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Doğranmış sarımsak ekleyip karıştırın. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates ilave edin. Ardından kıyılmış biber katın. Salçaları, kesme şekeri, tuz ve karabiberi ekleyip pişirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanoz ilave edin ve karıştırın. Ayrı bir yerde kırmızı biberleri yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Kalan sebzeleri de küp küp doğrayıp, ayrı ayrı sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sosla karıştırıp kenara alın. Kırmızı biberleri bıçak yardımıyla boylamasına ortadan kesin. Kesme sırasında iki parçanın kopmamasına dikkat edin. Çekirdek yataklarını çıkarıp, ortalarına sebzeli soslu karışımı pay edin.



LAHANA SARMASI



MALZEMELER

1 orta boy lahana

Tuz

İÇ HARCI:

1 su bardağı pirinç

1 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Kimyon

Karabiber

Nane

Pul biber

Maydanoz

Sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 su bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle tencereye su koyalım, kaynatalım. Kaynadıktan sonra çok az tuz atalım ve lahanayı fazla küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıp kaynamış suda haşlayalım. Haşladıktan sonra da soğuk suda yıkayıp süzgece alalım. Tavamızın içerisinde sıvı yağını ve ince doğranmış soğanı kavuralım, daha sonra salça, baharatlar ekleyelim. 1 çay bardağı kadar olacak şekilde su ilave edelim suyu çekince tavamızı ocaktan alalım. İnce kıyılmış maydanozu ekleyelim. Lahanalardan bir sarımlık parçalar kopardıktan sonra bir ucuna iç harcından ekleyelim ve rulo gibi uzunlamasına saralım, tencereye dizelim. En son üzerine zeytinyağı, tuz ve salça ekleyip 3-4 su bardağı kadar sıcak su ilave edelim. Kısık ateşte pişirelim