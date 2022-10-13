İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği ve çorbasından tatlısına kadar tüm tabakları barındıran bir sofra kuruyoruz.



FESLEĞENLİ TAVUK SOTE



MALZEMELER

400 gr. tavuk göğsü

2 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet köy biberi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen

Taze kekik

Karabiber







YAPILIŞI: Öncelikle tavukları zeytinyağında pişiriyoruz. Üzerine soğan ve biber ekleyip yumuşayana kadar pişiriyoruz. Domates ve sarımsakları da ilave ettikten sonra yeşillikleri ve baharatı ekleyip 15 dakika pişmeye bırakıyoruz.



KIŞ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet küçük brokoli

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir tutam dereotu

YAPILIŞI: Bütün sebzeleri yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine 8-9 su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blender'dan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ekleyip, limon ile servis ediyoruz.



KURU MEYVELİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Çeyrek su bardağı kuru incir

1 paket vanilya

Çeyrek su bardağı portakal kabuğu

SÜSLEMEK İÇİN

Çekilmiş Antep fıstığı, file Antep fıstığı ya da badem

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Portakal kabuklarını kaynar suda haşlıyoruz ve minik minik doğruyoruz. İncirleri doğruyoruz. Pişen muhallebinin içine kuru incir ve portakalları ilave edip kaselere paylaştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz.