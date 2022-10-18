Herkese merhaba. Bugün size hepimizin evinde bulunan bir malzeme olan kuru fasulye ile neler yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım.



KURU FASULYE



MALZEMELER

500 gr. İspir kuru fasulye

200 gr. kuşbaşı dana eti

250 gr. dana kaburga

150 gr. Vakfıkebir tereyağı

100 gr. süt kaymağı

2 adet soğan

3 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı süt

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 limon suyu

Tuz

Karabiber

Pul biber







YAPILIŞI: Akşamdan ıslattığımız İspir fasulyelerinin suyunu süzüyoruz. Bir tencereye süt ve su döküp fasulyeleri haşlıyoruz. İçine bir miktar toz şeker ve tuz ekleyebilirsiniz. Kuru fasulyeleri kısık ateşte haşlamaya dikkat ediyoruz ve ara ara üzerindeki köpüğü alıyoruz. Kuşbaşı etleri güveç tenceresinde, orta ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Kaburgaların iki tarafını, yüksek ateşte bir yemek kaşığı tereyağı ile mühürleyip diğer etlerin içine alıyoruz. Tereyağı ve süt kaymağını eritiyoruz. Etleri iki dakika tereyağında çeviriyoruz. Soğanı doğrayıp etlere ekliyoruz ve hepsini kavurmaya devam ediyoruz. Salçayı da ekliyoruz. Sütlü suda kaynayan fasulyeleri, suyuyla etlerin üzerine boca ediyoruz. Baharatları ve çeyrek limon suyunu ilave edip 2 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Üzerini folyo ile kaplayıp 240 derecelik fırında pişirmeye devam ediyoruz. Koyu bir kıvamda olmasını sağlıyoruz.



TAHİNLİ CEVİZLİ KURU FASULYE EZME



MALZEMELER

1 Tabak haşlanmış kuru fasulye

3 yemek kaşığı tahin

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

3 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı pulbiber

1 tepeleme dolu çay kaşığı kimyon

SÜSLEMEK İÇİN:

Pulbiber

Maydanoz

Ceviz

3 adet cheri domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı üzerine

YAPILIŞI: Öncelikle 1 tepeleme su bardağı kuru fasulyeyi iyice yıkayıp akşamdan ıslatalım. Ertesi gün ıslama suyunu süzüp yeni su ilave edelim, kullanacağımız su içme suyu olursa fasulyemiz çok daha çabuk pişecektir. Uygun bir tencereye alıp üzerine bir miktar tuz atalım. Ocağımızı yakalım ve fasulyeler kaynamaya başlayınca ocağı kısalım. (Kısık ateşte daha çabuk pişiyor) İsteğe bağlı düdüklü tencerede de yapılabilir. İyice pişen fasulyelerimizin suyunu süzelim, içinde çok hafif haşlama suyundan bırakalım. Yarım çay bardağı kadar fasulyelerimiz ılıyınca rodoya alalım. Üzerine sarımsağı ince ince doğrayalım. Pulbiberi, tahini ve kimyonu da ilave edip iyice püre haline gelene kadar çekelim. Ardından püre haline gelen ezmemizin üzerine ince ince dövülmüş cevizi ilave edip iyice karıştıralım. Zeytinyağı gezdirerek servis edelim.



KURU FASULYE SALATASI



MALZEMELER

1 çay bardağı kuru fasulye

1 adet domates

1 adet salatalık

1 adet soğan

Maydanoz

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Limon suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatıp haşlıyoruz. Ben fazla haşlayıp buzluğa attığım için bir kısmını kullandım. Salata malzemelerini doğruyoruz. Haşlanmış kuru fasulyeyle karıştırıyoruz. Baharatları, ekşisini, tuzunu ve yağını ekleyip harmanlıyoruz.