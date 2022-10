İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Muş'tayız. Oldukça zengin bir mutfağa sahip olan ülkemizin her ilinin olduğu gibi Muş'un da kendine özgü lezzetleri vardır. Hayvancılığın gelişmiş olmasından dolayı et yemeklerinin ayrı bir yeri vardır. Et yemeklerine bol baharatlar eşlik eder ve gelen ziyaretçileri lezzet yolculuğuna davet eder. Et yemeklerinin yanı sıra Muş dağlarında yetişen otlar da Muş mutfağında önemli bir yer tutar.







FESELLİ BÖREĞİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 paket yaş maya

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı (silme) tuz

1 şişe soda

1-2 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağından 1 parmak eksik ılık süt

Aldığı kadar un

İÇ HARÇ:

Kuru soğan, kıyma, tuz, baharat ya da peynir

ARASI İÇİN:

2 su bardağı sıvı yağ ve 1 paket margarin

YAPILIŞI: Öncelikle hamuru hazırlayın, bütün hamur malzemelerini katıp kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin ve üstünü örtüp dinlenmeye bırakın. Daha sonra tavaya bir paket margarini alıp eritin, sonra soğutun. Soğuttuktan sonra donan margarinin suyunu süzün, tekrar ısıtın ve üzerine yaklaşık 2 su bardağı sıvı yağ dökün. Dinlenmiş hamuru bezelere ayırın, harç koyacağınız bir bezeyi açtıktan sonra hiç yer kalmayacak şekilde hazırladığınız yağdan dökerek iyice yayın. Ardından harcı ekleyip yuvarlayın ve içten dışa kıvrımlı olarak tepsiye dizin. Tepsileri yağlayın ve yerleştirin. Bir süre de bu şekilde dinlendirin, hemen fırına vermeyin, dinlenme sona erince üzerlerine yağ sürün ve elinizle baskı uygulayın. 180 derece fırına verin ve yaklaşık 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.







TETER HELVASI

MALZEMELER

5 dilim esmer köy ekmeği

2 su bardağı pekmez

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

SERVİSİ İÇİN:

1/2 su bardağı ince çekilmiş fındık içi

3 yemek kaşığı kaymak

YAPILIŞI: 5 dilim esmer köy ekmeğini, büyüklüklerine göre üç ya da dört eşit parçaya bölün ve ısıya dayanıklı bir fırın kabına dizin. 2 su bardağı pekmezi, 1 su bardağı sıcak suyu ve 2 yemek kaşığı tereyağını sırasıyla geniş tabanlı bir tencereye aktarın. Tereyağı eriyene kadar orta ateşte kaynatın. Kaynattığınız pekmezi, fırın kabına yerleştirdiğimiz ekmek dilimlerinin üzerine gezdirin. Servis etmeden önce 1/2 su bardağı ince çekilmiş fındık içini serpiştirin. Servis tabağına aldığınız ekmek dilimlerini kaymakla süsleyerek bekletmeden servis edin.







HAFTA DİREĞİ

MALZEMELER

1 kg. yağsız kıyma

750 gr. ince bulgur

1 kg. kuru soğan

250 gr. yağlı kıyma

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Kıyma, yumurta ve tuz yoğrulur. Daha sonra bulgur ilave edilir ve özleşene kadar yoğrulur. Soğanlar küçük bir şekilde doğranır ve kıyma ile suyunu çekene kadar tereyağı ile kavrulur. Daha sonra baharatlar ilave edilir ve soğumaya bırakılır. Ceviz büyüklüğünde ince bir şekilde açılır, iç harcı ilave edilerek kapatılır. 2 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı tuz ile kaynar suya köfteler atılır. Tuzlu suda 20-30 dakika pişirildikten sonra tabaklara konulur. Üzerine tereyağı dökülerek servis yapılır.