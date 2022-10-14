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İDİL ÇİMRİN
14 Ekim 2022, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Buyurun Trakya sofrasına

Herkese merhaba, bugün Trakya yöresinin en sevilen yemeklerinden oluşan bir menü ile karşınızdayım. Seveceğinize eminim.

ÇENE ÇARPAN ÇORBASI

MALZEMELER
TERBİYESI İÇİN:
4 su bardağı süt
4 su bardağı su
4 yemek kaşığı limon suyu
1 adet yumurta
HAMUR İÇİN:
1.5 su bardağı un
3/4 su bardağı su
Tuz
ÜZERİ İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane



YAPILIŞI: Öncelikle hamur için verilen malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru açıp ince ince kesip erişteleri hazırlıyoruz. Erişteleri kaynamış suda haşlıyoruz. Süt, su ve limon suyunu karıştırıyoruz, yavaş yavaş eriştelerin üzerine karıştırarak döküyoruz. Çorba pişmeye yakın tereyağında nane yakıp üzerine sos olarak döküyoruz.

DAMAT PAÇASI

MALZEMELER
5 adet yufka
1 adet bütün tavuk (haşlanmış ve didiklenmiş)
SOSU İÇİN:
3 su bardağı tavuk suyu
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
2 diş sarımsak
1 kahve fincanı kadar sirke
ISLATMAK İÇİN:
3-4 su bardağı tavuk suyu
ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
Toz kırmızı biber
YAPILIŞI: Yufkaları sıkıca rulo şeklinde sarıp 2 parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine 3-4 su bardağı tavuk suyu ekleyip haşladıktan sonra sosu hazırlamak için tencereye malzemeleri koyup karıştırarak pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine gezdirerek sosu döktükten sonra üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tereyağlı toz biberli karışımı tavuk etinin üzerine gezdirip servis ediyoruz.

HAYRABOLU TATLISI

MALZEMELER
250 gr. tuzsuz peynir
1 adet yumurta
1 büyük çay bardağı irmik
1 büyük çay bardağına yakın un
1 paket kabartma tozu
Bir çimdik tuz
ŞERBETİ İÇİN:
1.5 su bardağı şeker
2.5 su bardağı su
YAPILIŞI: Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekliyoruz. Yoğurup yumuşak ele yapışan kıvamda hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde koparıp fırın tepsisine diziyoruz. 190- 200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.

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