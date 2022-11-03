Herkese merhaba. Kış mevsimi sebzelerini çocuklarımıza sevdirmenin farklı yolları her anne gibi benim de gündemimi meşgul ediyor. Bu fikirle size çok güzel alternatif sebzeli tarifler hazırladım.



KEREVİZLİ MÜCVER



MALZEMELER

3 adet ince kabak

1 adet kereviz

2 adet patates

1 adet havuç

2 yumurta

6 yemek kaşığı un

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

4 dal yeşil soğan

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kızartmak için sıvı yağ









YAPILIŞI: Öncelikle yıkadığımız sebzelerin kabuklarını soyalım ve rendeden geçirelim. Yeşillikleri ince kıyım doğrayalım. 2 yumurta, un ve baharatlarını da katıp güzelce karıştıralım. Kızdırılmış sıvı yağın içine 1'er yemek kaşığı döküp üzerlerini hafif düzleyelim. İki tarafını da nar gibi kızartalım. Fırında da pişirebilirsiniz.



PIRASALI PEYNİRLİ KİŞ



MALZEMELER

200 gram tereyağı

2 yumurta

1 fiske tuz

Yarım su bardağı su

Aldığı kadar un

HARCI İÇİN:

Orta irilikte doğranmış iki adet pırasa

1 miktar sıvı yağ

3-4 dilim beyaz peynir

Kaşar peyniri rendesi

Tercihe göre kırmızı pul biber

SOSU İÇİN:

2 yumurta

1 paket sıvı krema

Tuz

YAPILIŞI: Yumuşak tereyağına yumurtaları, su ve tuzu ekleyelim. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Oklavayla açtığımız hamuru borcama yerleştirelim ve kabarmasını önlemek için her tarafına çatal batıralım. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 10 dk. kızartalım. Sonra az sıvı yağda kavurup soğuttuğumuz pırasaları hamurumuza yerleştirelim. Beyaz peyniri her yerine eşit şekilde elimizle ezerek ekleyelim. Krema ve yumurtayı iyice çırpıp hamurumuza gezdirerek dökelim ve en son kaşar rendesi ilave edip, fırınlayalım. 180-200 derece de altı üstü kızarana kadar pişirelim.



ÇITIR KARNABAHAR



MALZEMELER

1 adet orta boyutta karnabahar

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

DİĞER MALZEMELER:

3 adet yumurta

2 dolu yemek kaşığı un

4 dolu yemek kaşığı galeta unu

İstenilen baharatlar

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Karnabaharlar dal dal ayrılır ve yıkanıp süzülür. Tencereye konulup üzerini az çıkacak şekilde su konulur. Tuz, limon suyu eklenip ateşte kaynamaya bırakılır. Ne çok yumuşayacak ne sert kalacak şekilde 10 dakika kadar haşlanır. Süzülüp ılınmaya bırakılır. Bir kaba yumurtalar konulup bir fiske tuz serpilip çırpılır diğer kaba un başka bir kaba da galeta unu konulur. Tavaya kızartma yapar gibi sıvı yağ konulup orta ateşte kızmaya bırakılır. Karnabaharlar üzerine istediğiniz baharatlardan birer fiske serpilir ve içine batırıp her yerine gelmesi sağlanır. Karnabahar dalları ilk önce hafif una sonra yumurtaya ardından galeta ununa iyice bulanıp hazır edilir. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizilir ve kızarana kadar pişirilir.