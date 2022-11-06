KARACA AİR PRO COOK XL, 1 yaşında oğlu olan taze bir anne olarak tüm hayatımı kolaylaştırdı. Mutfağımın yeni baş tacı olan bu ürün sayesinde çok az yağ kullanmama rağmen lezzetli, sağlıklı ve pratik yemekler yapabiliyorum. Öte yandan ısıyı eşit oranda dağıtmasıyla yanma ya da bir tarafın fazla kızarması gibi sürprizlerle karşılaşmıyorum

KARACA AIR PRO COOK XL ile tanıştığımdan beri açıkçası hiç ayrılmadık diyebilirim. Mutfaktaki en büyük yardımcım oldu. Yıllardır mutfaktaki en büyük prensibim yemeklerimi kısık ateşte pişirmekti ancak KARACA AIR PRO COOK XL hayatıma girdikten sonra bu alışkanlığımdan vazgeçtiğimi itiraf etmeliyim. Bu ürün henüz 1 yaşında bir oğlu olan bendeniz taze anne İdilika'nın hayatını tamamen kolaylaştırdı. Üstelik beni en çok etkileyen ve diğer Airfryerlardan ayrılan özelliği ise konuşuyor olması. Evet yanlış okumadınız, konuşuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte mutfakta geçen sürenin yanı sıra harcanan eforu da minimuma indirmesi, bebekli bir anne için kaçınılmaz olurken ortaya leziz lezzetler çıkarmak da son derece kolay oluyor.

KARACA AIR PRO COOK XL, yemekleri lezzetli yapmanın yanında daha sağlıklı ve düşük kalorili gıdalar elde edilmesini de destekliyor. Geçenlerde mücver yaptım. Düşündüm de eskiden hep kızartarak yapardım, şimdi 1 tatlı kaşığı yağ ile şahane mücverlerim oldu. Bebeğim için köfte ve kek pişirdim, onlar da nefis pişti, içleri yumuşacık ve sulu sulu kalmıştı. KARACA AIR PRO COOK XL, havanın eşit oranda dağılmasını sağlayarak yapmak istediğim tüm yemekleri beni hiç yormadan pişirdi. Sıcak havanın eşit oranda dağılmasını sağlaması yanma ya da bir tarafın daha fazla kızarması gibi sorunları da ortadan kaldırıyor.







EV YAPIMI YOĞURT MAYALAMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Türk mutfağının vazgeçilmez gıdası yoğurt, sütün mayalanması ile oluşan koyu kıvamlı bir ürün. İçinde barındırdığı faydalı bileşenler ve lezzeti sebebiyle sofraların baş tacı olarak görülüyor. Artık Karaca Air Pro Cook XL ile gelirken 'Bir ekmek bir yoğurt al' siparişine de son veriyoruz.

Hazır yoğurtlarda kullanılan katkı maddeleri, daha sağlıklı ve faydalı yoğurt yemek isteyenleri evde yoğurt yapma seçeneğine yöneltti. Fakat her zaman tam kıvamında yoğurt yapmak pek de mümkün olmuyor. İdeal yoğurt kıvamı ve lezzeti elde edebilmek adına bazı koşulları kontrol etmemize yardımcı olan Karaca Air Pro Cook XL, yoğurt yapma özelliği ile lezzetli yoğurtlar yapabilmemizin de önünü açmış bulunuyor.

Yoğurt yapmak için ilk adım çiğ sütün kaynatılmasıdır. Zararlı organizmaların ölmelerini sağlayan kaynatma adımından sonra sütün hava sıcaklığına kadar soğutulması gerekir. Yoğurt yapımı için pastörize süt kullanılması düşünülüyorsa kaynatma adımı atlanabilir.







Mayalama sıcaklığına dikkat edilmesi büyük önem taşır. İdeal mayalama sıcaklığı için serçe parmağınızı sütün içine sokmanız ve 10'a kadar içinizden sayarak ölçüm yapmanız tavsiye edilir. 7'ye gelindiğinde serçe parmakta hafif bir sıcaklık hissediliyorsa süt mayalama işlemi için hazır olarak görülür.

Yoğurt mayalamak için yaklaşık olarak bir litre süte bir çorba kaşığı kadar yoğurt gerekir. Mayalanacak süt içerisine mayanın homojen olarak dağılması için yoğurt mayası ve bir miktar sütün ayrı bir kasede iyice çırpılması ve sonrasında sütün içerisine katılması tavsiye edilir.

Bu aşamadan sonra yoğurt kabı içerisine alınan sütün makine içerisine oturtulması gerekir ve ardından tek bir adım kalıyor geriye; Karaca Air Pro Cook XL'nin yoğurt mayalama düğmesine basmak.







FIRINLAMADAN TAVUK KAPAMA LEZZETİ

Tavuk kapama aslında bir çeşit tavuklu pilav. En büyük farkı pilavının bol soğanlı pişirilmesi. İnanır mısınız normalde tencerede bile bu bol soğanlı pilavın pişme ayarını ayarlamakta zorlanan ben, Karaca Air Pro Cook XL'nin ev yemeği modunda sadece tek bir kere kontrol ederek nefis bir sonuç elde ettim. Normalde tavuk kapamayı tencerede pişirdikten sonra fırınlardım. Bu defa fırına hiç ihtiyaç duymadım çünkü Karaca Air Pro Cook XL tek başına hep pişirdi hem fırınlama işini üstlendi. 200 dereceye kadar çıkabilen pişirme ısısı ile yemeklerinizi istediğiniz derecede pişirebilirsiniz. Fırına göre yüzde 33 enerji tasarrufu sağlaması da ev ekonomisi için şahane bir özellik olarak önümüze çıkıyor.







KISIK ATEŞTE UZUN SAATLER BEKLEMEYE SON

KARACA AIR PRO COOK XL kullanımı öyle kolay ki, ev yemeği yapacağım zaman ev yemeği düğmesine, tavuk ya da pirzola pişireceğim zaman fırın/ızgara düğmesine, patates ya da patlıcan kızartması yapacağım zaman ise Air Fry düğmesine basarak cihazın 3 dakika kadar önceden ısınmasını sağıyorum. Cihaz ısındıktan sonra hazne kısmına pişirmek istediğim yemeği koyarak pişirme işlemine geçiyorum. Sıcaklık ayarını çalışma modu dışında kendim de ayarlayabiliyorum. En güzeli de bulaşık derdi yaşamıyor oluşum. Aparatları bulaşık makinesinde kolayca yıkayabiliyor olmak da benim için çok pratik oluyor.



ÇITIR ÇITIR MEYVE SEBZE

Elmayı yazları pek bulamıyor, kışları domates, erik, kayısı özlemiyle yaşıyoruz. Mevsiminde tüm lezzeti ve şifasıyla sofralarımıza konuk olan sebzeler ve meyveler, mevsimi değilken çok aranıyor. Bu keyfi tüm aylara yaymanın en pratik ve lezzetli yöntemi ise onları kurutmak. Mutfaktaki en büyük yardımcımız KARACA AIR PRO COOK XL hemen yardımımıza koşuyor ve bu özelliği ile bizleri kendisine hayran bırakıyor.



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