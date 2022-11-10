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İDİL ÇİMRİN
10 Kasım 2022, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Evde lor peyniri nasıl olur?

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Evde taze peynir nasıl yapılır?' sorusunu mercek altına alıyorum.

EV YAPIMI LOR PEYNİRİ

MALZEMELER
2 kg. süt
1 çay bardağı yoğurt



YAPILIŞI: Sütü ısıtıyoruz ve ısıtırken kesildiğini gördüğümüz anda kaynaması için bekleyip içine yoğurdu ekleyip karıştırıyoruz. 5-6 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. İyice ayrışması için bir saat bekliyoruz. Daha sonra süzgece alıp bir gece suyunun süzülmesi için bekletiyoruz.
NOT: Lora tuz eklemezseniz çabuk bozulur, bir an evvel tüketmelisiniz. Tuz eklerseniz 1 hafta dayanır.

EV YAPIMI ÇÖKELEK

MALZEMELER
Yoğurt
Tuz
Birkaç damla limon suyu ya da limon tuzu
YAPILIŞI: Ocağa aldığınız yoğurt kaynadığında içerisine tuzunu ve limon suyunu ekleyip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatıyoruz. Soğuyana kadar çökeleğe dokunmuyoruz.

BOZUK SÜTTEN LOR PEYNİRİ

MALZEMELER
2 kg. süt
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sirke
3 yemek kaşığı limon suyu
Temiz bir tülbent
YAPILIŞI: Sütü ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Kaynama esnasında sütünüz kesilecektir. Ocağı kapatın ve tuzunu atın. Yarım saat kadar ılınmasını bekleyin. Daha sonra sirke ve limon suyunu koyup üzerine temiz bir tülbent örtün. 2-3 saat kadar bu şekilde bekletin. Peynirinizi önce süzgeçten geçirin, daha sonra tülbente koyup ağzını bağlayın ve bir yere asarak suyunun süzmesini bekleyin.

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