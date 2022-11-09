Herkese merhabalar. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda kış aylarının olmazsa olmaz sebzesi lahanadan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle yeşil yapraklı lahana ile ilgili birşeyler söyleyeyim: En önemli özelliği düşük kalorili sebzeler arasında yer almasıdır ve çok yaygın olarak salatalarda tüketilir. Özellikle Karadeniz yöresinin milli yemeğidir demek yanlış olmaz. Yaygın olarak kullanılır. Lahananın birkaç çeşidi vardır. Türk mutfağında kapuskası, turşusu, sarması gibi birçok çeşidi yapılır.



LAHANANIN FAYDALARI

Uzmanlar, besin değeri bakımından zengin olan lahananın öncelikle anti-iltihap özellikleri barındırma konusunda etkili olduğunu söylüyor.

Göz sağlığını korumaya, beyin fonksiyonlarını düzenlemeye, kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kemik sağlığını destekliyor ve tansiyon değerlerini düzenliyor.

Cildin erken yaşlanmasını önlüyor ve cildi koruyor.







LAHANA TURŞUSU



MALZEMELER

1 adet küçük ve sert beyaz lahana

1 kahve fincanı nohut

Yeteri kadar sirke

Kalın tuz

1 baş sarımsak

Kereviz sapları

Yeteri kadar su

Arzuya göre 1 adet havuç

YAPILIŞI: Lahananın üzerinden yeşil yaprakları varsa alıyoruz. Kök kısmını kesiyoruz. İri parçalar halinde doğruyoruz. Lahanaları kaynar suya atıyoruz. Hafif yumuşayana kadar bekliyoruz. Lahanaları soğutuyoruz. Kavanozun dibine birkaç tane nohut atıyoruz. Sarımsak koyuyoruz. Lahanaları bastırarak yerleştiriyoruz. İstersek küpler halinde havuç ekliyoruz. Kereviz saplarını da ekliyoruz. Suya bir çay bardağı sirke koyuyoruz ve 2.5 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyoruz. Tuz eriyene kadar karıştırıyoruz. Karışımı kavanoza döküyoruz. Kavanozu sıkıca kapıyoruz. Lahana turşusunu serin ve gölge bir yerde dört-altı hafta bekletiyoruz.



KIYMALI LAHANA MUSKA



MALZEMELER

100 gram dana kıyma

1 adet soğan

1 su bardağı pirinç (yıkanmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1/2 demet maydanoz

1 adet domates

1/2 kilogram beyaz lahana (haşlanmış)

1 su bardağı salçalı su

YAPILIŞI: Sarmanın iç harcını hazırlamak için dana kıymayı geniş bir kaseye alın. Soğanı içine rendeleyin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de kaseye alın. Salçayı, baharatları ve ince ince kıydığınız maydanozları ekleyip harcı güzelce yoğurun. Son olarak domatesi de harcın içerisine rendeleyin ve güzelce karıştırın. Beyaz lahayı haşlayıp yapraklarını ayırın. Her bir sarma için büyükçe bir üçgen şeklinde kesin ve temiz bir tezgah veya kesme tahtasının üzerine alın. Her bir sarma için 1 yemek kaşığı kıymalı pirinçli harç kullanın. Büyük üçgen şeklinde kestiğiniz lahananın geniş kısmına yerleştirin. Önce sağ ve sonra sol tarafından kapatın ardından bu şekilde devam ederek muska şeklini verin. Sardığınız sarmaları bir tencereye nizami bir biçimde yerleştirin. Salçalı su karışımını üzerinden dökün. Üzerlerini kapatacak boyutta bir tabağı ters çevirerek yerleştirin ki, pişerken sarmalar dağılmasın. Tencerenin kapağını kapatın. Önce 10 dakika kadar orta ateşte, ardından 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra bir süre demlenmesi için oda sıcaklığında bekletin ve ardından servis edin.



LAHANA MEZESİ



MALZEMELER

Çeyrek beyaz lahana

Yarım havuç rendesi

1 adet közlenmiş kırmızı acı biber

1 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

YAPILIŞI: Lahanayı ince ince doğruyoruz. Havuç rendeliyoruz. Tuzla biraz ovuyoruz. Daha sonra közlenmiş biberi küçük küçük doğruyoruz. Mayonez, yoğurt ekleyip tüm malzemeyi karıştırıyoruz.