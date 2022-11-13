İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Sivas'a konuk oluyoruz. Türk mutfak kültürü içinde seçkin bir yere sahip olan Sivas mutfağı; yemek çeşitleri, özel gün yemekleri, gelenek ve görenekleri, yabani ve şifalı bitkileri ve kış hazırlıklarıyla ünlüdür. Bakalım Sivas sofrasında bugün bizi neler bekliyor?







MERCİMEK BAT

MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı ince bulgur

3 dal yeşil soğan

1/2 (yarım) demet maydanoz

1/2 (yarım) demet dereotu

2 adet orta boy domates

1 adet küçük kuru soğan

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

3 yemek kaşığı salça

1 adet limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI: İlk önce mercimeği haşlıyoruz, haşlanan mercimeğin suyunu süzmeden bulguru ekleyip kapağını kapatıyoruz ve şişmesini bekliyoruz. Karışım ılık hale gelince tüm malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Sonra 2 su bardağı su ekleyip tekrar karıştırıyoruz.







PEZİK

MALZEMELER

Yarım kg pancar (Dallarıyla beraber haşlamak için yeterince su)

Yarım çay bardağı sirke

8 diş sarımsak

Limon suyu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Su

YAPILIŞI: Önce pancarlar yapraklarından kesilir. (Bu arada şeker pancarı olmayacak.) Kök kısmı tam dibinden kesilir, dipteki dalların bütünlüğü bozulmaz. Su tencerede kaynatılır, pancar dalları eklenir ve yarım limonun suyu sıkılır. Yumuşayıncaya kadar haşlanır ve soğuk suya alınır. Daha sonra suyu süzülür. Biraz da sulu kalır. Üzerine sarımsak ve sirke, 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzu eklenir, kavanoza alınır. Üzerini geçmek şartıyla su eklenir, sıkıca kapak kapatılır. 1 hafta sonra tüketilmeye hazırdır. Dolapta ya da serin bir yerde saklayabilirsiniz.







PESKÜTAN ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı yarma

1/2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı peskütan

3-4 adet kemikli kıyma

3 lt. su

Yeterince tuz

2 Yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 adet küçük soğan

YAPILIŞI: Önceden ıslatılmış yarma ve mercimeği pişiriyoruz. İçine birkaç tane kemikli et ekliyoruz. Peskütanı soğuk su ile karıştırıp ayran kıvamına getiriyoruz. (Peskütan, yoğurdun pişirilmesiyle hazırlanır.) Su ve tuz ilavesi ile pişiriyoruz. Ayrı bir tavada ısıtılan yağın içinde küçük doğranmış bir baş soğan pembeleştirildikten sonra kuru nane ilavesiyle sos hariç hazırlıyoruz ve çorbanın üzerine döküyoruz.