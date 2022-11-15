Geçtiğimiz günlerde çok merak ettiğim uluslararası büyük bir otelin, mezeleri ile dillere destan olmuş şefi Remzi İçöz ile tanıştım. Adeta parmaklarımı yedirten mezelerin tariflerini almak için kendisine ricada bulundum. Misafirperverliği için tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.









TEKMİL FAVA



MALZEMELER

250 gram kuru iç bakla

1 adet orta boy kuru mor soğan

Limon suyu

Dereotu

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Baklayı yaklaşık yarım saat düdüklüde haşlıyoruz. Fazla suyunu süzdükten sonra, blenderdan geçirerek eziyoruz. Sonrasında ince kıyılmış mor soğan, dereotu ve limon suyunu ekleyip iyice harmanlıyoruz. Bol zeytinyağı dökerek servis ediyoruz.



TRİOKAFTERİ



MALZEMELER

400 gr az tuzlu ezine peyniri

400 gr keçi peyniri

600 gr tuzsuz lor peyniri

1 adet közlenmiş kapya biber

1 tutam taze kekik

1 çay kaşığı köri

80 gr tereyağı

80 gr kaymak

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tuz









YAPILIŞI: Ezine peyniri krema kıvamına gelene kadar mikser veya çırpma teli yardımı ile ezilir. Sırası ile keçi peyniri ve lor peyniri ilave edilir. Kaymak, tereyağı, taze kekik süzme yoğurt ve közlenmiş kapta biberler eklenip 30 dk kadar bekletilip servis edilir.



NURANİYE



MALZEMELER

1 kg Girit kabağı

400 gr süzme yoğurt

200 gr ceviz içi kelebek

100 gr kaymak

80 gr tereyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kuru nane

2 adet Arnavut biberi

Tuz

YAPILIŞI: Girit kabaklarını rendeleyip , tuz ile yoğuruyoruz. Suyunu sıktıktan sonra sırası ile yoğurt, kaymak, tereyağı, sarımsak ve kuru nane ile yoğuruyoruz. Servis ederken üzerine tereyağı ve Arnavut biberi ilave ediyoruz.