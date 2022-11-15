Geçtiğimiz günlerde çok merak ettiğim uluslararası büyük bir otelin, mezeleri ile dillere destan olmuş şefi Remzi İçöz ile tanıştım. Adeta parmaklarımı yedirten mezelerin tariflerini almak için kendisine ricada bulundum. Misafirperverliği için tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.
TEKMİL FAVA
MALZEMELER
250 gram kuru iç bakla
1 adet orta boy kuru mor soğan
Limon suyu
Dereotu
Zeytinyağı
YAPILIŞI: Baklayı yaklaşık yarım saat düdüklüde haşlıyoruz. Fazla suyunu süzdükten sonra, blenderdan geçirerek eziyoruz. Sonrasında ince kıyılmış mor soğan, dereotu ve limon suyunu ekleyip iyice harmanlıyoruz. Bol zeytinyağı dökerek servis ediyoruz.
TRİOKAFTERİ
MALZEMELER
400 gr az tuzlu ezine peyniri
400 gr keçi peyniri
600 gr tuzsuz lor peyniri
1 adet közlenmiş kapya biber
1 tutam taze kekik
1 çay kaşığı köri
80 gr tereyağı
80 gr kaymak
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
Tuz
YAPILIŞI: Ezine peyniri krema kıvamına gelene kadar mikser veya çırpma teli yardımı ile ezilir. Sırası ile keçi peyniri ve lor peyniri ilave edilir. Kaymak, tereyağı, taze kekik süzme yoğurt ve közlenmiş kapta biberler eklenip 30 dk kadar bekletilip servis edilir.
NURANİYE
MALZEMELER
1 kg Girit kabağı
400 gr süzme yoğurt
200 gr ceviz içi kelebek
100 gr kaymak
80 gr tereyağı
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı kuru nane
2 adet Arnavut biberi
Tuz
YAPILIŞI: Girit kabaklarını rendeleyip , tuz ile yoğuruyoruz. Suyunu sıktıktan sonra sırası ile yoğurt, kaymak, tereyağı, sarımsak ve kuru nane ile yoğuruyoruz. Servis ederken üzerine tereyağı ve Arnavut biberi ilave ediyoruz.