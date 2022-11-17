Herkese merhaba. Hepimiz günlük hayat koşuşturmasında akşama ne pişirsek sorunu yaşıyoruz. İnanın benim bile bazen aklıma gelmiyor. Bugün sizin için hazırladığım menüyü, hem ekonomik hem de çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilkaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAVUKLU BUĞU KEBABI



MALZEMELER

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 kg. kemiksiz tavuk

1 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı domates püresi

1 kavanoz garnitür

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı sıcak su







BEŞAMEL SOSU İÇİN:

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

Kaşar peyniri

YAPILIŞI: Soğanı karamelize ediyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış eti tenceremize ekleyip rengi dönene kadar kavuruyoruz. Üzerine doğradığımız kırmızı biberi ve salçayı ekleyerek karıştırıyoruz. Domates püresini ilave ediyoruz. Garnitürün suyunu süzüp ekliyoruz. Daha sonra tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıcak suyu ekliyoruz.

Beşamel sosu için; tereyağını eritiyoruz. Üzerine unu ekleyerek birkaç dakika kavuruyoruz. Üzerine, sütü yavaş yavaş ekliyoruz ve bir yandan da karıştırıyoruz. Pişirdiğimiz tavuğumuzu fırın kabına alıyoruz, üzerine beşamel sosu döküyoruz. Üzerini bolca kaşar peyniri rendesi ile kaplıyoruz ve 190 derece fırında, peynirler eriyip kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



TEL ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

1 su bardağı pilavlık bulgur

Yarım çay bardağı tel şehriye

2 su bardağı kaynar su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığından biraz az tuz

1 tatlı kaşığından biraz az kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI: Sıvı yağı tencereye alıyoruz, üzerine şehriyeyi ekleyip rengi dönene kadar kavuruyoruz. Bulguru ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Sonra salçayı, sarımsağı ve baharatları ekliyoruz. Kaynamış suyu üzerine döküyoruz, tereyağını da ilave edip pişmeye bırakıyoruz. Pilav suyunu çekip göz göz olunca altını kapatıyoruz.



KAHVELİ ÇİKOLATALI TRÜF



24 adet kedidili bisküvi

120 gr. çikolata (bitter ve sütlü karışık)

100 gr. labne peyniri

180 ml. sıcak su

1.5 tatlı kaşığı granül kahve

KAPLAMAK İÇİN:

160 gr. çikolata (bitter ya da sütlü kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI: İlk olarak kedidili bisküvilerimizi fermuarlı torbada ya da mutfak robotunda un haline getiriyoruz. Granül kahveyi bir fincana alarak üzerine kaynar su ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız sıcak kahveyi çikolatanın üzerine dökerek çikolata eriyene kadar karıştırıyoruz. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Hazırladığımız harçtan bir miktar alarak elimizle ceviz büyüklüğünde toplar hazırlıyoruz. Trüflerimizi kaplamak için çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz. Hazırladığımız topları çikolataya bulayarak pişirme kağıdının üzerine yerleştiriyoruz. Buzdolabında çikolatalar tamamen donuncaya kadar bekletiyoruz.