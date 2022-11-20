Tatlı patatesin ardından sık sık mor patatesin ismini de duymaya başladık. Avrupa ve Amerika'da rengi nedeniyle salata ve pastalarda kullanılan mor patates son yıllarda ülkemizde üretilmeye başlandı.



NEREDE BULUNDU?

Dünyanın en uzun yaşayan Okinawa toplumunun sağlık sırrı olan besinler arasında yer alan mor patates, yaban mersininden bile yüzde 150 daha fazla antioksidan kapasiteye sahip.

15. ve 16. yüzyıllarda Güney Amerika'da yaşayan İnkalar, yüzlerce tür patates yetiştirmiş ve bu ürünler 16. yüzyılda Avrupa'da tanınır hale gelmiş. Peru'da günümüzde bile onlarca çeşit patates bulmak mümkün. Bunlardan biri de mor patates.

Güney Amerika ülkelerinde üretilen mor renkli patatesler, içerdiği antioksidan ve yüksek besin değerleriyle Avrupa'da yaygın bir şekilde tüketiliyor. Tatlı patates gibi tatlı bir tada sahip olan mor patates 'mor güç' olarak da biliniyor. Asıl vatanı Peru olan mor patates, sağlık için son derece faydalı bir gıda.







MOR MAJESTE

Eski zamanlarda krallara mahsus bir yiyecek olarak bilinen mor patates aynı zamanda 'mor majeste' adıyla da tanınır. Tatlı patates familyasından olan ve tat olarak benzerlik taşıyan bu lezzetin besin değeri oldukça yüksek olup, çeşitli tarif kullanımlarınıza oldukça uygundur.



MOR RENKLİ PATATESLERİN FAYDALARI

VİTAMİN DEPOSU

Mor patates normal patateslere oranla 4 kat daha fazla antioksidan içerir. Mor patates ayrıca B vitamini, C vitamini, lif, protein ve potasyum bakımından da zengindir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Normal patatese oranla potasyum açısından çok daha zengin olan mor patatesler kalp krizi geçirme ihtimalini bir hayli düşürür.

TANSİYONU DENGELER

Yapılan bilimsel çalışmalar mor patatesin tansiyonu dengelediğini kanıtlamıştır.







SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİR

İyi bir lif kaynağı olan mor patatesler sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olur.

KARACİĞER DOSTU

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde mor patatesler karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.

YAŞLANMA KARŞITI

İyi bir antioksidan deposu olan mor patates hücrelerin yaşlanma hızını bir hayli yavaşlatır.

ANTİ-KANSER ÜRÜNÜ

Yapılan birçok bilimsel çalışma mor patateslerin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Lif oranı yüksek olan mor patates tokluk hissinin uzun süre yaşanmasını sağlar ve kilo vermeye yardım eder.

ENERJİ DEPOSU

Nişasta ve karbonhidrat içeren mor patates iyi bir enerji kaynağıdır.







MOR PATATES NE ZAMAN DİKİLİR?

Patates, ilkbaharda toprak ısısı 8-10°C yi bulduğu ve geç donların sona erdiği zaman dikilir. Bölgemizde dikim zamanı Şubat-Mart aylarıdır. Dikim mesafeleri yetiştiricilik sistemine göre değişir. Patates üretiminde dikimde sıra arası 70-75 cm, sıra üzeri 20-40 cm'dir.



MOR PATATESİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

Mor patates zeytinyağlı salata ve yemeklere biraz biraz eklenerek tüketilebilir. Ayrıca çorbası yapılan mor patates fırın yemeklerinin yanına da dilimlenerek eklenebilmektedir. Farklı yemek tariflerine göre mor patates, kek ve pastalara renk katmak için kullanılmaktadır.







MOR PATATES PÜRESİ

MALZEMELER

3 adet mor patates

1 kutu krema

50 gram tereyağı

Tarçın

Kakule

Tuz

Ceviz

YAPILIŞI: Öncelikle mor patatesleri güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun. Mor patatesleri büyükçe bir tencerede haşlayın.Haşlanan patatesleri ezin. Ezdiğiniz patateslerin üzerine krema, tereyağı, tuz, kakule ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın.