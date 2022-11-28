Kurabiyenin oluşumu tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde kullanılmakta olan ve bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. İlk olarak ısı ölçmede ve fırının sıcaklığını kontrol etmekte kullanılan kurabiyeler, M.S. 7'nci yüzyılda çikolatalı ve benzeri şekilde denenmeye başlanmış. 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmiş. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KURU ERİKLİ KURABİYE



MALZEMELER

125 gr. margarin

125 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı kuru erik

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un







ÜZERI İÇİN:

Bol pudra şekeri

YAPILIŞI: İlk önce bademlerimizi iri çekip tavaya alıyoruz. Üzerine unu da ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak 5-6 dakika, rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz, tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabına yumuşak margarin ve tereyağını alıyoruz. Üzerine diğer malzemeleri, soğumuş unu ve kuru erikleri koyarak yoğuruyoruz. Yavaş yavaş un ilave ederek kurabiye hamuru kıvamına getiriyoruz. Harçtan parçalar koparıp dilediğimiz şekli veriyoruz, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında pişiriyoruz. Tamamen soğuyunca bol pudra şekeri serpiyoruz.



CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta beyazı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

250 gr. yumuşak margarin

4 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 kase ceviz tozu

ÜZERİ İÇİN:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri yoğurarak kurabiye hamurunu hazırlıyoruz. Hamurdan avuç içi kadar parçalar kopartarak yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. 160 derece fırında pişiriyoruz. Fırından çıkar çıkmaz, bir kase içinde karıştırılmış pudra şekeri ve tarçın karışımına bulayarak servis ediyoruz.



REZENELİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket vanilya

1 adet yumurta

100 gr. tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kuru rezene

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Yoğurma kabının içine tüm malzemeyi koyup karıştırıyoruz. Ardından kaşık ile az az un ilavesi yaparak yoğuruyoruz. Yoğurulan hamuru ister yuvarlayarak şekil verin, isterseniz minik kalıplarla şekillendirin. Fırın tepsisine dizip 180 derece fırında pişiriyoruz. Üzeri çok az pembeleşince fırından alıyoruz. İlk sıcaklığı geçip biraz ılınınca üzerine pudra şekeri serpiyoruz.